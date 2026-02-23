Artemis II: Νέο τεχνικό πρόβλημα αναγκάζει τη NASA σε αναβολή της επανδρωμένης αποστολή στη Σελήνη

Σύνοψη

Η NASA ανακοίνωσε νέα καθυστέρηση στην επανδρωμένη αποστολή Artemis II προς τη Σελήνη. Ο γιγαντιαίος πύραυλος SLS θα πρέπει να μεταφερθεί πίσω στο Vehicle Assembly Building (VAB) προκειμένου να ερευνηθεί και να επιδιορθωθεί ένα τεχνικό ζήτημα που σχετίζεται με διαρροή ηλίου στα συστήματα υποστήριξης.

Οι τεχνικές προκλήσεις φρενάρουν την επιστροφή στη Σελήνη

Η προσπάθεια της ανθρωπότητας να επιστρέψει στο φεγγάρι μέσω του προγράμματος Artemis συναντά ένα ακόμη εμπόδιο. Η NASA ανακοίνωσε επίσημα ότι ο πύραυλος Space Launch System (SLS) και το διαστημόπλοιο Orion που προορίζονται για την αποστολή Artemis II, θα επιστρέψουν από την εξέδρα εκτόξευσης στις εγκαταστάσεις συναρμολόγησης.

Η NASA ανέβαλε την εκτόξευση του Artemis II επειδή εντοπίστηκε διαρροή ηλίου στις γραμμές τροφοδοσίας της κινητής εξέδρας εκτόξευσης (Mobile Launcher) κατά τη διάρκεια δοκιμών ψύξης. Ο πύραυλος SLS πρέπει να επιστρέψει στο κτίριο συναρμολόγησης (VAB) για επιδιόρθωση, μεταθέτοντας περαιτέρω το χρονοδιάγραμμα της επανδρωμένης πτήσης.

Η φύση του προβλήματος με το ήλιο

Το ήλιο χρησιμοποιείται εκτενώς στην αεροδιαστημική ως αδρανές αέριο για τον καθαρισμό των γραμμών καυσίμου και για τη συμπίεση των δεξαμενών προωθητικού. Δεν είναι εύφλεκτο, αλλά διαρρέει εύκολα από μικροσκοπικά ανοίγματα.

Σημείο Διαρροής: Το πρόβλημα δεν βρίσκεται απαραίτητα στον ίδιο τον πύραυλο SLS, αλλά στα πολύπλοκα συστήματα εδάφους και συγκεκριμένα στις γραμμές του Mobile Launcher.

Το πρόβλημα δεν βρίσκεται απαραίτητα στον ίδιο τον πύραυλο SLS, αλλά στα πολύπλοκα συστήματα εδάφους και συγκεκριμένα στις γραμμές του Mobile Launcher. Απαιτούμενες Ενέργειες: Το λεγόμενο "rollback" (η μεταφορά του πυραύλου των 98 μέτρων πίσω στο Vehicle Assembly Building) είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί εβδομάδες προετοιμασίας και υλοποίησης.

Το λεγόμενο "rollback" (η μεταφορά του πυραύλου των 98 μέτρων πίσω στο Vehicle Assembly Building) είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί εβδομάδες προετοιμασίας και υλοποίησης. Χρονοδιάγραμμα: Η NASA δεν έχει δώσει ακριβή νέα ημερομηνία, ευελπιστεί να προλάβει τον Απρίλιο, αλλά είναι σαφές ότι τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα για τους στόχους της τρέχουσας δεκαετίας.

Με τη ματιά του Techgear

Το πρόγραμμα Artemis κοστίζει δισεκατομμύρια και βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση τόσο από την αμερικανική κυβέρνηση, όσο και από τον ιδιωτικό ανταγωνισμό (Starship της SpaceX) και την ταχεία πρόοδο του κινεζικού διαστημικού προγράμματος. Το SLS είναι ένας "παραδοσιακός" πύραυλος μιας χρήσης που βασίζεται σε τεχνολογίες του Space Shuttle. Οι συνεχείς διαρροές (όπως είχαμε δει με το υγρό υδρογόνο στο Artemis I και τώρα με το ήλιο στο Artemis II) καταδεικνύουν την αδυναμία της παλαιάς σχολής της αεροδιαστημικής να εκτελέσει αποστολές με την ταχύτητα και την ευελιξία των ανταγωνιστών. Ενώ η ασφάλεια των αστροναυτών είναι αδιαπραγμάτευτη, το τεχνολογικό χάσμα ευκινησίας μεταξύ NASA και εταιρειών όπως η SpaceX γίνεται όλο και πιο εμφανές.