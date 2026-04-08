Artemis II: Οι ιστορικές λήψεις του πληρώματος της NASA προκαλούν δέος!

Σύνοψη

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II κατέγραψαν τις πρώτες κοντινές εικόνες της Σελήνης από ανθρώπινο χέρι μετά από 50 και πλέον χρόνια, πετώντας 6.400 χιλιόμετρα πέρα από την αθέατη πλευρά της.

Το οπτικό υλικό περιλαμβάνει μια σπάνια «δύση της Γης» (Earthset) και μια διαστημική έκλειψη Ηλίου, όπου η Σελήνη κρύβει τον Ήλιο αποκαλύπτοντας το στέμμα του.

Για τις λήψεις χρησιμοποιήθηκαν επαγγελματικοί τηλεφακοί 400mm, αλλά και τροποποιημένες συσκευές iPhone 17 Pro Max της Apple για τη λήψη φωτογραφιών εντός της κάψουλας.

Καταρρίφθηκε επίσημα το ρεκόρ της μεγαλύτερης απόστασης που έχει ταξιδέψει άνθρωπος στο διάστημα, ξεπερνώντας το ρεκόρ της αποστολής Apollo 13 του 1970.

Η ευρωπαϊκή τεχνολογία βρίσκεται στον πυρήνα της αποστολής, με το European Service Module (ESM) του ESA να εξασφαλίζει την επιβίωση του πληρώματος.

Μια μοναδική στιγμή από την αποστολή Artemis II, καθώς η Γη χάνεται πίσω από τον κρατήρα Ohm. Στο φως της ημέρας διακρίνεται η Αυστραλία και η Ωκεανία, ενώ η άλλη πλευρά βυθίζεται στη νύχτα. Η ομορφιά του πλανήτη μας από 380.000 χιλιόμετρα μακριά.

Η αποστολή Artemis II της NASA καταγράφει ήδη ιστορία, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το κοντινό πέρασμα από τη Σελήνη και καταρρίπτοντας το ρεκόρ απόστασης ανθρώπινης διαστημικής πτήσης του Apollo 13. Στις 6 Απριλίου 2026, κατά τη διάρκεια της έκτης ημέρας της αποστολής, το πλήρωμα της κάψουλας Orion βρέθηκε στη σκοτεινή πλευρά του φυσικού μας δορυφόρου. Το οπτικό υλικό που μεταδόθηκε στη Γη δεν έχει απλώς ιστορική αξία, αλλά εμπεριέχει κρίσιμα επιστημονικά δεδομένα και αποδεικνύει τις τεράστιες δυνατότητες των σύγχρονων συστημάτων οπτικής επικοινωνίας.

Τρεις ώρες μετά την έναρξη των παρατηρήσεων, το Orion μας χαρίζει αυτή την εντυπωσιακή εικόνα. Στο σημείο όπου το φως συναντά το σκοτάδι, οι κρατήρες Jule, Birkhoff και Stebbins ξεχωρίζουν με απίστευτη ανάγλυφη λεπτομέρεια. Η πολυπλοκότητα της σεληνιακής επιφάνειας σε όλο της το μεγαλείο.

Οι αστροναύτες Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και ο Καναδός Jeremy Hansen, λειτούργησαν έναν εκτεταμένο στόλο καμερών, στέλνοντας πίσω δεδομένα πολλών Gigabytes. Οι συγκεκριμένες λήψεις προσφέρουν στην επιστημονική κοινότητα την πιο καθαρή οπτική του σεληνιακού αναγλύφου μέχρι σήμερα, προετοιμάζοντας το έδαφος για την προσεδάφιση του Artemis III.

Το Artemis II απαθανάτισε τη δύση της Γης πάνω από τη λεκάνη Orientale και τον κρατήρα Vavilov. Μια υπενθύμιση της θέσης μας στο Σύμπαν, τραβηγμένη από την αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Τι ακριβώς δείχνουν οι νέες εικόνες από το Orion και πώς τραβήχτηκαν;

Οι αστροναύτες απαθανάτισαν το φαινόμενο «Earthset», μια διαστημική ηλιακή έκλειψη διάρκειας 54 λεπτών και τη λεκάνη South Pole-Aitken, χρησιμοποιώντας από επαγγελματικούς τηλεφακούς 400mm μέχρι ειδικά διαμορφωμένα iPhone 17 Pro Max για ευρυγώνιες λήψεις.

Μια εικόνα που κόβει την ανάσα από το πλήρωμα του Artemis II. Από τη θέση τους στο Διάστημα, η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον Ήλιο, αποκαλύπτοντας το εντυπωσιακό στέμμα του (corona) και τα μακρινά αστέρια που συνήθως χάνονται στο φως. Η αμυδρή λάμψη που βλέπετε στην επιφάνεια του φεγγαριού; Είναι το "Earthshine" – φως που αντανακλάται από τη Γη πάνω στη Σελήνη.

Η πιο χαρακτηριστική φωτογραφία της συλλογής ονομάστηκε «Earthset» (Δύση της Γης), αποτελώντας την εξέλιξη του θρυλικού «Earthrise» που είχε καταγράψει το πλήρωμα του Apollo 8. Μέσα από το παράθυρο της κάψουλας Orion, οι αστροναύτες απαθανάτισαν τον πλανήτη μας ως μια λεπτή, μπλε ημισέληνο να χάνεται πίσω από τον έντονα κρατηριασμένο ορίζοντα της Σελήνης. Εκείνη τη στιγμή, το τμήμα της Γης που φαινόταν βρισκόταν στη σκιά της νύχτας, ενώ στην πλευρά της ημέρας διακρίνονταν καθαρά τα νεφικά συστήματα πάνω από την Ωκεανία και την Αυστραλία.

Αυτή η φωτογραφία του Artemis II αναδεικνύει την τεράστια κλίμακα της έκλειψης. Παρόλο που βλέπουμε μόνο ένα μέρος της Σελήνης στο κάδρο, το ηλιακό στέμμα δημιουργεί ένα απόκοσμο φωτοστέφανο. Η παρουσία της Αφροδίτης στα αριστερά και οι λεπτομέρειες της σεληνιακής επιφάνειας που φωτίζονται από τη Γη, κάνουν τη στιγμή μοναδική.

Επιπλέον, λόγω της ευθυγράμμισης των πλανητών, το πλήρωμα βίωσε μια σπάνια εμπειρία: η Σελήνη κάλυψε πλήρως τον Ήλιο από την οπτική τους γωνία, δημιουργώντας μια δική τους, ιδιωτική ολική έκλειψη που διήρκεσε σχεδόν 54 λεπτά. Αυτό τους επέτρεψε να φωτογραφήσουν το ηλιακό στέμμα με πρωτοφανή καθαρότητα, απουσία της γήινης ατμόσφαιρας.

Η Γη δύει, ο κρατήρας Ohm κυριαρχεί και το πλήρωμα του Artemis II ετοιμάζεται να μείνει μόνο του με τη Σελήνη. Αυτή η λήψη έγινε ελάχιστα λεπτά πριν το Orion χαθεί πίσω από το φεγγάρι, διακόπτοντας την επαφή με τη Γη για 40 λεπτά. Μια στιγμή απόλυτης απομόνωσης και δέους στο βαθύ Διάστημα.

Τα κύρια τεχνικά επιτεύγματα της πτήσης

Εντοπισμός Μετεωριτών: Οι αστροναύτες ανέφεραν 6 διαφορετικές οπτικές λάμψεις από προσκρούσεις μετεωριτών στη σκοτεινή επιφάνεια της Σελήνης.

Καταγράφηκαν με υψηλή ανάλυση ρωγμές στην επιφάνεια, αρχαίες ροές λάβας και το ανατολικό άκρο της λεκάνης South Pole-Aitken. Μέγιστη Απόσταση: Η κάψουλα Orion απομακρύνθηκε 6.400 χιλιόμετρα πέρα από τη Σελήνη, υπερβαίνοντας το ρεκόρ απόστασης της αποστολής Apollo 13 (πάνω από 400.000 χιλιόμετρα από τη Γη).

Μέγιστη Απόσταση: Η κάψουλα Orion απομακρύνθηκε 6.400 χιλιόμετρα πέρα από τη Σελήνη, υπερβαίνοντας το ρεκόρ απόστασης της αποστολής Apollo 13 (πάνω από 400.000 χιλιόμετρα από τη Γη).

Μια εντυπωσιακή λήψη από την αποστολή Artemis II. Στο κάτω μέρος της Σελήνης διακρίνεται η λεκάνη Orientale, περιστοιχισμένη από πανύψηλα βουνά. Είναι το σημείο μηδέν που χωρίζει το φεγγάρι στα δύο: από τη μία οι αρχαίες ροές λάβας που βλέπουμε κάθε βράδυ, και από την άλλη το τραχύ, άγνωστο ανάγλυφο της αθέατης πλευράς.

Η ενσωμάτωση του iPhone 17 Pro Max στο Διάστημα

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της αποστολής για τον τεχνολογικό κόσμο είναι ο εξοπλισμός λήψης. Παρότι εξωτερικά το Orion διαθέτει εξειδικευμένους αισθητήρες οπτικής πλοήγησης και στο εσωτερικό του υπάρχουν επαγγελματικές DSLR μηχανές με τεράστιους τηλεφακούς, η NASA ενέκρινε τη χρήση εμπορικής τεχνολογίας.

Η Γη δύει πίσω από τη Σελήνη, όπως την είδαν οι αστροναύτες του Artemis II μέσα από το Orion. Μια «ημισέληνος» Γη δίπλα σε μια ημισέληνο Σελήνη. Η ομορφιά του βαθέος Διαστήματος σε μία μόνο λήψη.

Συγκεκριμένα, το πλήρωμα χρησιμοποιεί το iPhone 17 Pro Max της Apple για λήψεις πορτρέτων (selfies) με φόντο τη Γη. Σύμφωνα με τα EXIF data που ανακτήθηκαν κατά τη μετάδοση, οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν με τον μπροστινό φακό των 2.715mm (εστιακή απόσταση) και διάφραγμα f/1.9, χωρίς τη χρήση φλας. Φυσικά, οι συγκεκριμένες συσκευές έχουν τροποποιηθεί αυστηρά: δεν διαθέτουν δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, Bluetooth ή λειτουργίες επικοινωνίας, λειτουργώντας αποκλειστικά ως offline κάμερες υψηλής ανάλυσης. Οι φωτογραφίες μεταφέρονται ενσύρματα στο κεντρικό σύστημα του Orion και έπειτα μεταδίδονται στη Γη μέσω του Deep Space Network της NASA.

Μια μοναδική στιγμή από την κάμερα στα ηλιακά πάνελ του Orion. Κατά τη διάρκεια της ηλιακής έκλειψης στις 6 Απριλίου 2026, το πλήρωμα απαθανάτισε: Τη Σελήνη σε κόντρα φως από τον Ήλιο, τον Κρόνο να λάμπει ακριβώς κάτω από το φεγγάρι, τον Άρη στην άκρη δεξιά του κάδρου, τη Γη, η οποία φωτίζει αμυδρά την αριστερή πλευρά της Σελήνης με την αντανάκλασή της (Earthshine).

Ευρωπαϊκή συμμετοχή και η σύνδεση με την Ελλάδα

Ο ευρωπαϊκός παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του Artemis II. Το τμήμα που κρατάει τους αστροναύτες ζωντανούς, παρέχοντας οξυγόνο, νερό, θερμικό έλεγχο και ηλεκτρική ενέργεια, είναι το European Service Module (ESM). Το ESM κατασκευάζεται από την Airbus Defence and Space για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Κατά την πρώτη βάρδια παρατηρήσεων της αποστολής Artemis II, το πλήρωμα απαθανάτισε τις περίπλοκες λεπτομέρειες της κοντινής πλευράς του φεγγαριού. Στο σημείο συνάντησης με την αθέατη πλευρά δεσπόζει η γιγάντια λεκάνη Orientale, ενώ λίγο πιο πέρα ξεχωρίζει ο κρατήρας Grimaldi — μια κατάμαυρη κηλίδα αρχαίας λάβας μέσα στο σεληνιακό ανάγλυφο.

Η Ελλάδα, ως πλήρες και ενεργό μέλος της ESA αλλά και ως επίσημο μέλος των Συμφωνιών Άρτεμις (Artemis Accords) από τον Φεβρουάριο του 2024, συμμετέχει άμεσα στο ευρύτερο νομικό και τεχνολογικό πλαίσιο αυτής της επιστροφής.

Η συμβίωση σε ακραίες συνθήκες

Φυσικά, μια τέτοια πτήση δεν έρχεται χωρίς τα πρακτικά της προβλήματα, τα οποία υπενθυμίζουν πόσο εχθρικό είναι το περιβάλλον του διαστήματος. Παρά τη μαγεία του «Earthset», το πλήρωμα αντιμετώπισε δυσλειτουργίες στο σύστημα υγιεινής (space toilet) της κάψουλας Orion. Τέτοια περιστατικά, που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τη μηχανική ομάδα στο κέντρο ελέγχου, υπογραμμίζουν τον πειραματικό χαρακτήρα του Artemis II. Σε έναν κλειστό χώρο χωρίς ψυγείο (το μενού περιλαμβάνει αποξηραμένα τρόφιμα, τορτίγιες και ψητό βοδινό), η διατήρηση των συστημάτων υποστήριξης ζωής αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.

Το πλήρωμα βρίσκεται πλέον στην τροχιά της «ελεύθερης επιστροφής» (free return trajectory), χρησιμοποιώντας τη βαρύτητα της Σελήνης για να εκτοξευτεί σαν σφεντόνα πίσω προς τον πλανήτη μας.