Ατσάλι χωρίς άνθρακα: Μια καινοτομία που αλλάζει την ενεργειακή μετάβαση

Η βιομηχανία του χάλυβα συγκαταλέγεται στις πιο ρυπογόνες δραστηριότητες παγκοσμίως, καθώς η παραδοσιακή χρήση άνθρακα για τη μετατροπή του σιδήρου σε ατσάλι ευθύνεται για τεράστιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, μια νέα εξέλιξη υπόσχεται να αλλάξει ριζικά αυτή την πραγματικότητα.

Ο όμιλος SSAB, με έδρα τη Σουηδία και τις ΗΠΑ, παρουσίασε το πρώτο ατσάλι παγκοσμίως που παράγεται με σίδηρο μειωμένο μέσω υδρογόνου. Το νέο υλικό, που φέρει την ονομασία SSAB Zero (χμμμ...), έλαβε επίσημη πιστοποίηση ότι πληροί τον ορισμό του “near-zero CO2” όπως έχει καθοριστεί από τον International Energy Agency (IEA) και τον First Movers Coalition.

Η παρουσίαση έγινε στην πολιτεία Iowa, στο εργοστάσιο Montpelier, όπου η SSAB έχει ήδη δρομολογήσει την παραγωγή χάλυβα χαμηλών εκπομπών. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη χρήση ανακυκλωμένων μεταλλικών απορριμμάτων, ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, βιοάνθρακα και ανανεώσιμου φυσικού αερίου. Με την εισαγωγή του σιδήρου που έχει μειωθεί με πράσινο υδρογόνο, η εταιρεία κάνει το αποφασιστικό βήμα που αφαιρεί από τη διαδικασία έναν από τους βασικούς υπαίτιους εκπομπών CO2 στη βιομηχανία χάλυβα: τον άνθρακα.

Το νέο αυτό ατσάλι δεν θα παραμείνει θεωρητική καινοτομία. Η αμερικανική πολυεθνική GE Vernova, με έδρα τη Μασαχουσέτη και δραστηριότητα στον ενεργειακό τομέα, θα το χρησιμοποιήσει στην κατασκευή χερσαίων ανεμογεννητριών. Με αυτόν τον τρόπο, το SSAB Zero βρίσκει από την πρώτη στιγμή εφαρμογή σε ένα πεδίο που ταυτίζεται με τη μετάβαση στις καθαρές μορφές ενέργειας.

«Η καινοτομία αυτή μας επιτρέπει να ενισχύσουμε την εφοδιαστική αλυσίδα του χάλυβα στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να θυσιάζουμε την ποιότητα του προϊόντος», δήλωσε ο Chuck Schmitt, πρόεδρος της SSAB Americas. Από την πλευρά του, ο Guy Lynch, αντιπρόεδρος της GE Vernova, τόνισε ότι η συνεργασία αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα προς τον κοινό στόχο της ηλεκτροποίησης και αποανθρακοποίησης της παγκόσμιας οικονομίας.

Η αναγνώριση από τον First Movers Coalition είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Πρόκειται για μια διεθνή πρωτοβουλία που γεννήθηκε στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στη Γλασκώβη (COP26) και έχει ως στόχο να στηρίξει τους βιομηχανικούς τομείς με τις μεγαλύτερες δυσκολίες στη μείωση εκπομπών – τον χάλυβα, την αεροπορία και τις θαλάσσιες μεταφορές. Κλάδοι που, όλοι μαζί, ευθύνονται για περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Η συνεργασία SSAB και GE Vernova λειτουργεί έτσι ως ένα από τα πρώτα απτά παραδείγματα του πώς η δύναμη της ζήτησης μπορεί να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση.

Η SSAB προβάλλει το νέο υλικό ως πολυλειτουργικό και κατάλληλο για χρήση σε αυτοκινητοβιομηχανία, κατασκευές, γεωργικά μηχανήματα, μέσα μεταφοράς αλλά και βαριά βιομηχανία. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι ότι προσφέρει μια κλιμακούμενη λύση για όσους στοχεύουν σε κλιματική ουδετερότητα, χωρίς να θυσιάζουν την αντοχή και τις μηχανικές ιδιότητες που απαιτούνται από το ατσάλι.

Το επίτευγμα της SSAB δεν είναι μόνο τεχνικό, αλλά και συμβολικό. Αποδεικνύει ότι ακόμη και οι πιο «δύσκαμπτοι» τομείς της παγκόσμιας οικονομίας μπορούν να καινοτομήσουν, εφόσον υπάρχει συντονισμός, επένδυση και δέσμευση. Ο χάλυβας, θεμέλιο της βιομηχανίας και των κατασκευών για πάνω από έναν αιώνα, μπορεί να παραχθεί πλέον χωρίς τον περιβαλλοντικό φόρο που συνεπάγεται η καύση άνθρακα.

Η μετάβαση δεν θα είναι άμεση ούτε εύκολη. Η παραγωγή με υδρογόνο παραμένει ενεργοβόρα και απαιτεί σημαντικές ποσότητες πράσινης ενέργειας, ενώ τα κόστη εξακολουθούν να είναι υψηλά σε σχέση με τον παραδοσιακό χάλυβα. Ωστόσο, οι πρώτες εμπορικές εφαρμογές, όπως η συνεργασία με την GE Vernova, αποδεικνύουν ότι η τεχνολογία μπορεί να βγει από το εργαστήριο και να φτάσει στην αγορά.

