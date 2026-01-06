Avengers: Doomsday, το νέο teaser φέρνει Magneto, Professor X και Cyclops

Η Marvel Studios συνεχίζει να «πειράζει» τους φίλους του σύμπαντος της δίνοντας στη δημοσιότητα το τρίτο κατά σειρά teaser για το πολυαναμενόμενο Avengers: Doomsday. Αν τα προηγούμενα κλιπ με τον Steve Rogers και τον Thor είχαν προετοιμάσει το έδαφος, το σημερινό βίντεο αποτελεί την απόλυτη κλιμάκωση: Οι X-Men είναι εδώ, είναι οι αυθεντικοί που αγαπήσαμε και έρχονται αντιμέτωποι με το τέλος του κόσμου.

Το νέο teaser, το οποίο προβάλλεται αποκλειστικά πριν από τις προβολές του Avatar: Fire and Ash, ξεκινά με μια παγωμένη ατμόσφαιρα στα ερείπια της Σχολής του Xavier για Χαρισματικά Παιδιά. Σπασμένα αγάλματα, γκρεμισμένοι τοίχοι και σκόνη κυριαρχούν, δίνοντας τον τόνο για το ζοφερό μέλλον που επιφυλάσσει ο Doctor Doom. Μέσα σε αυτό το σκηνικό καταστροφής, η εικόνα εστιάζει σε δύο φιγούρες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον κινηματογράφο: τον Professor X του Patrick Stewart και τον Magneto του Ian McKellen.

Η σκηνή είναι βουβή αλλά εκκωφαντική σε συναισθηματική αξία. Οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι και φίλοι κάθονται μπροστά σε μια σκακιέρα, επαναλαμβάνοντας το μοτίβο που καθόρισε τη σχέση τους από την πρώτη ταινία των X-Men το 2000. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν παίζουν απλώς σκάκι. Με μια διακριτική κίνηση του χεριού, ο Magneto μετακινεί ένα πιόνι τηλεπαθητικά, υπενθυμίζοντας σε όλους τη δύναμη που κατέχει ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία. Η φωνή του McKellen ακούγεται σε voice-over, βαριά και προφητική: «Ο θάνατος έρχεται για όλους μας. Είναι το μόνο που ξέρω με σιγουριά». Μια φράση που προμηνύει πως η σύγκρουση με τον Doom δεν θα αφήσει κανέναν αλώβητο.

Αν η εμφάνιση των Stewart και McKellen χτύπησε τις ευαίσθητες χορδές της νοσταλγίας, η επόμενη σεκάνς του teaser ήρθε για να ικανοποιήσει την πιο διακαή επιθυμία των σκληροπυρηνικών fans των κόμικς. Ο James Marsden επιστρέφει ως Scott Summers, αλλά όχι όπως τον θυμόμαστε. Ξεχάστε τις μαύρες δερμάτινες στολές των αρχών του 2000. Ο Cyclops εμφανίζεται φορώντας την εμβληματική μπλε και κίτρινη στολή, σχεδιασμένη από τον θρυλικό Jim Lee, βγαλμένη απευθείας από τις σελίδες των 90s και την animated σειρά.

Σε μια στιγμή που ήδη συζητιέται έντονα, ο Cyclops αφαιρεί το visor του και εξαπολύει μια οπτική ακτίνα τεράστιας ισχύος προς τον ουρανό. Η οργή στο πρόσωπό του είναι εμφανής, ενώ πίσω του διακρίνονται τα γιγαντιαία μεταλλικά πόδια ενός Sentinel. Η παρουσία των Κυνηγών των Μεταλλαγμένων επιβεβαιώνει πως οι X-Men δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τον Victor Von Doom (τον οποίο υποδύεται ο Robert Downey Jr.), αλλά και τις παλιές τους νέμεσις που επιστρέφουν πιο απειλητικές από ποτέ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός από την τριάδα Stewart-McKellen-Marsden, στο φιλμ θα δούμε επίσης την επιστροφή της Rebecca Romijn ως Mystique, του Alan Cumming ως Nightcrawler, του Kelsey Grammer ως Beast και φυσικά του Channing Tatum ως Gambit, ο οποίος έκλεψε την παράσταση στο Deadpool & Wolverine.

Το Avengers: Doomsday αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2026.