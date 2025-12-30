Avengers: Doomsday, το νέο trailer φέρνει στο προσκήνιο τον Thor

Η Marvel Studios φαίνεται πως αποφάσισε να αλλάξει ριζικά το κλίμα στο MCU, και η απόδειξη έρχεται μέσα από το νέο teaser trailer για την ταινία Avengers: Doomsday. Το βίντεο, το οποίο προβάλλεται αποκλειστικά στις αίθουσες πριν από την προβολή του Avatar: Fire and Ash, εστιάζει αποκλειστικά στον Θεό του Κεραυνού, προσφέροντας μια ματιά σε έναν ήρωα που δεν θυμίζει σε τίποτα την κωμική φιγούρα που είδαμε στο Love and Thunder.

Αντί για χιούμορ και έντονα χρώματα, το νέο υλικό βυθίζει τους θεατές σε μια βαριά, σχεδόν πένθιμη ατμόσφαιρα. Ο Θορ, με κοντά μαλλιά και την εμφάνιση που είχε στο Avengers: Infinity War, εμφανίζεται να περπατά μόνος σε ένα δάσος, κρατώντας το Stormbreaker. Ωστόσο, αυτό που κλέβει την παράσταση δεν είναι η εικόνα, αλλά ο μονόλογός του. Σε μια προσευχή προς τον πατέρα του, Όντιν, ο ήρωας ακούγεται συντετριμμένος, ζητώντας όχι δύναμη για πόλεμο, αλλά χρόνο.

Το συγκεκριμένο teaser έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προωθητικών βίντεο (όπως αυτό με τον Στιβ Ρότζερς που κυκλοφόρησε νωρίτερα), τα οποία «χτίζουν» την απειλή του Doctor Doom. Αν και ο κακός, που θα ενσαρκώσει ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, δεν εμφανίζεται στο πλάνο, η παρουσία του είναι αισθητή μέσω του φόβου που προκαλεί στους ισχυρότερους Εκδικητές. Ο Θορ δεν ζητά νίκη, ζητά επιβίωση, κάτι που υπογραμμίζει το μέγεθος του κινδύνου που πλησιάζει.

Επιπλέον, το υλικό αυτό δίνει τροφή για συζήτηση σχετικά με τη μυστηριώδη σκηνή στο Deadpool & Wolverine, όπου ο Θορ εμφανιζόταν να κλαίει πάνω από τον Deadpool. Αν και εκείνη η σκηνή χρησιμοποιούσε πλάνα αρχείου, η νέα αυτή «σκοτεινή» εκδοχή του χαρακτήρα ενισχύει τη θεωρία πως ο Θορ θα παίξει κεντρικό και ίσως τραγικό ρόλο στην επερχόμενη σύγκρουση.

Το Avengers: Doomsday αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Δεκέμβριο του 2026.