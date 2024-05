Η Microsoft και πολλοί άλλοι κατασκευαστές υπολογιστών ανακοίνωσαν επίσημα την περασμένη εβδομάδα τα σχέδιά τους να προχωρήσουν στην κατασκευή ARM- based laptops με Windows, με επεξεργαστές Snapdragon Series X της Qualcomm στο εσωτερικό τους. Όλοι αυτοί θα πωλούνται με την επωνυμία Copilot+ PC.



Πριν από την αποκάλυψη της περασμένης εβδομάδας, η Qualcomm είχε δηλώσει ότι το λογισμικό εξομοίωσης θα επέτρεπε στα περισσότερα παιχνίδια PC να «λειτουργούν» με τους επεξεργαστές Snapdragon X Elite. Τώρα αποκαλύφθηκε μια νέα ιστοσελίδα που έχει ως στόχο να δείξει αν τα παιχνίδια θα μπορούν όντως να αναπαραχθούν σε υπολογιστές Windows με επεξεργαστές που βασίζονται στην αρχιτεκτονική Arm.



Η ίδια η ιστοσελίδα έχει τη διεύθυνση WorksonWoa.com και περιλαμβάνει ήδη πάνω από 1.000 παιχνίδια στη βάση δεδομένων της. Η ιστοσελίδα διευθύνεται από την Linaro, η οποία έχει καθιερωθεί ως μια εταιρεία που προσπαθεί να πείσει τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν PCs με επεξεργαστές βασισμένους σε αρχιτεκτονική ARM. Έχει ήδη δημιουργήσει ένα οικοσύστημα open source Windows on Arm με τη βοήθεια της Arm, της Qualcomm και της Microsoft.



Η νέα ιστοσελίδα ταξινομεί τα παιχνίδια σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες για την υποστήριξή τους στα Windows for Arm PCs: Perfect, Playable, Runs και Unplayable. Επί του παρόντος, παιχνίδια όπως το PUBG: Battlegrounds, το League of Legends και το Fortnite καταγράφονται ως Unplayable. Η ιστοσελίδα αναφέρει ότι αυτό σημαίνει ότι τα παιχνίδια «δεν τρέχουν λόγω anti-cheat ή άλλων αποτυχιών».

Από την άλλη πλευρά, πολλά παιχνίδια, όπως το Warframe και το Vampire Survivors, αναφέρονται ως Perfect στην ιστοσελίδα. Η τελευταία σημειώνει ότι τα «τέλεια» παιχνίδια σε υπολογιστές Windows με βάση την αρχιτεκτονική Arm μπορούν να τρέξουν «σε 60+ FPS σε ανάλυση 1080p χωρίς δυσλειτουργίες/προβλήματα που επηρεάζουν την εμπειρία παιχνιδιού».



Οι σημειώσεις της ιστοσελίδας λένε ότι ακόμη και αν ένα παιχνίδι αναφέρεται ως αναπαραγώγιμο σε υπολογιστές με Windows on Arm, αυτό δεν αποτελεί «εγγύηση ότι ένα παιχνίδι θα τρέξει».

