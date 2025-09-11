Αυτή η κρέμα υπόσχεται ότι εξαφανίζει τις μόνιμες ουλές

Οι ουλές στο δέρμα αποτελούν κοινό φαινόμενο και, ενώ πολλές με το χρόνο ξεθωριάζουν, λίγες εξαφανίζονται εντελώς. Τώρα, νέα πειραματική κρέμα φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για την αναστροφή της διαδικασίας σχηματισμού ουλών, προσφέροντας ελπίδα σε όσους επιθυμούν να απαλλαγούν από μόνιμα σημάδια.

Αυστραλοί επιστήμονες διεξήγαγαν μια φάση I κλινικής δοκιμής για την κρέμα, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Syntara και φέρει τον κωδικό SNT-6302. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, η εφαρμογή της κρέμας δεν προκάλεσε σημαντικές παρενέργειες και φάνηκε να προκαλεί αλλαγές στο δέρμα ακόμη και σε παλαιότερες, ώριμες ουλές. Αν και τα δεδομένα είναι πρώιμα, οι ερευνητές εκφράζουν αισιοδοξία για τη δυνατότητα της κρέμας να αποτελέσει μελλοντική θεραπεία για ουλές που μέχρι σήμερα θεωρούνταν μόνιμες.

Το ανθρώπινο δέρμα έχει εντυπωσιακή ικανότητα να επουλώνει μικροτραυματισμούς χωρίς να αφήνει σημάδια, αλλά οι μεγαλύτερες ή βαθύτερες πληγές συχνά οδηγούν στη δημιουργία ουλής. Οι περισσότερες ουλές με τον καιρό ξεθωριάζουν, αλλά σπάνια εξαφανίζονται πλήρως. Εκτεταμένες ουλές μπορούν να αλλάξουν εμφανώς την όψη του σώματος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περιορίσουν την κίνηση των γειτονικών μυών και αρθρώσεων.

Παρά τις επεμβατικές μεθόδους όπως η χειρουργική αποκατάσταση ή οι θεραπείες με laser, η επιστημονική κοινότητα αναζητά λιγότερο επεμβατικές λύσεις που θα μπορούν είτε να αποτρέψουν είτε να εξαλείψουν το ουλώδες ιστό.

Η εταιρεία Syntara αναπτύσσει το φάρμακο SNT-6302 για τη θεραπεία των ουλών. Η δράση του επικεντρώνεται στην αναστολή του ενζύμου λυσυλοξειδάση, το οποίο ενισχύει τη δημιουργία δεσμών μεταξύ ινών κολλαγόνου, καθιστώντας τον ιστό πιο σκληρό και μόνιμο. Παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα ένζυμα είναι απαραίτητα για τη φυσιολογική υγεία του δέρματος, η υπερδραστηριότητά τους οδηγεί σε σχηματισμό επίμονου ουλώδους ιστού. Η αναστολή τους μέσω SNT-6302 φαίνεται να επιτρέπει στο δέρμα να επανέλθει σε πιο φυσιολογική και υγιή μορφή.

Η δοκιμή, που πραγματοποιήθηκε στο Fiona Stanley Hospital και στο University of Western Australia, περιελάμβανε 50 εθελοντές με ώριμες ουλές – δηλαδή ουλές πλήρως σταθεροποιημένες, χωρίς φλεγμονή ή κνησμό. Οκτώ συμμετέχοντες λάμβαναν καθημερινά την κρέμα, ενώ οι υπόλοιποι χωρίστηκαν τυχαία για να εφαρμόζουν είτε την ενεργή ουσία είτε μια κρέμα placebo τρεις φορές την εβδομάδα για τρεις μήνες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κρέμα ήταν ασφαλής, με ελάχιστες τοπικές δερματικές αντιδράσεις ως μοναδικές παρενέργειες, ενώ σε έξι περιπτώσεις οι συμμετέχοντες διέκοψαν τη θεραπεία λόγω ήπιων αντιδράσεων. Πέρα από την ασφάλεια, η κρέμα έδειξε πρώιμα σημάδια αποτελεσματικότητας: μείωσε τη δραστηριότητα της λυσυλοξειδάσης κατά 66%, περιορίζοντας την παραγωγή κολλαγόνου και συνολικών πρωτεϊνών. Επιπλέον, απεικονιστικές εξετάσεις αποκάλυψαν αύξηση της πυκνότητας μικροσκοπικών αιμοφόρων αγγείων στην περιοχή των ουλών, ένδειξη αναδόμησης του δέρματος που προσομοιάζει περισσότερο με φυσιολογικό ιστό.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο Science Translational Medicine, παραμένουν προκαταρκτικά, αλλά παρέχουν ισχυρά επιχειρήματα για τη διεξαγωγή μεγαλύτερων και μακροχρόνιων φάσεων II κλινικών δοκιμών. Η επιτυχής αναστολή των ενζύμων και οι πρώτες ενδείξεις αναδόμησης του δέρματος δημιουργούν ελπίδα ότι η SNT-6302 μπορεί να εξελιχθεί σε αποτελεσματική και λιγότερο επεμβατική λύση για μόνιμες ουλές.

