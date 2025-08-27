Αυτή η μπαταρία αντέχει στον πολικό χειμώνα

Ενώ το καλοκαίρι βρίσκεται ακόμη στο αποκορύφωμά του, μια είδηση έρχεται να τραβήξει την προσοχή όσων ζουν και εργάζονται σε περιοχές όπου ο χειμώνας δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Η κινεζική εταιρεία Wiltson Energy, με έδρα την πόλη Dongguan, ανακοίνωσε την ανάπτυξη μιας νέας μπαταρίας φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LiFePO4), η οποία υπόσχεται απρόσκοπτη λειτουργία ακόμα και σε θερμοκρασίες που αγγίζουν τους –40 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για μια τεχνολογία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ψυχρές ζώνες του πλανήτη, όπου μέχρι σήμερα οι κλασικές μπαταρίες αποτελούσαν τον αδύναμο κρίκο.

Τα ηλιακά συστήματα με μηχανισμούς παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου (solar trackers) θεωρούνται καθοριστικά για την αύξηση της αποδοτικότητας στην παραγωγή ενέργειας. Με τη δυνατότητα να προσανατολίζουν τα πάνελ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μπορούν να αποδώσουν έως και 40% περισσότερη ενέργεια σε σχέση με ένα σταθερό σύστημα. Ωστόσο, η απόδοση αυτή συχνά περιορίζεται σημαντικά σε περιοχές με δριμείς παγετούς. Ο λόγος είναι ότι οι μπαταρίες που τροφοδοτούν τους κινητήρες των trackers παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το μηδέν.

Οι παραδοσιακές μπαταρίες μολύβδου χάνουν έως και 30% της χωρητικότητάς τους σε συνθήκες ψύχους, ενώ οι συμβατικές λιθίου κινδυνεύουν ακόμη περισσότερο. Κατά τη φόρτιση σε ακραίο ψύχος, είναι πιθανή η δημιουργία δενδριτών λιθίου, που μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στην μπαταρία και εν τέλει πλήρη αστοχία.

Σε αυτό το σημείο έρχεται η καινοτομία της Wiltson Energy. Σύμφωνα με την εταιρεία, η μπαταρία αυτή διατηρεί πάνω από το 90% της χωρητικότητάς της ακόμα και στους –40 °C, χωρίς να απαιτείται προθέρμανση για να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης. Αυτό σημαίνει χαμηλότερο κόστος και απλούστερη εγκατάσταση, καθώς δεν χρειάζονται πλέον πολύπλοκα βοηθητικά συστήματα για να κρατούν τη μπαταρία σε λειτουργία. Όπως δήλωσε ο project manager της εταιρείας, Daniel Fan, η νέα τεχνολογία εξαλείφει ένα από τα βασικά προβλήματα των solar trackers: τον κίνδυνο να σταματήσουν να κινούνται οι μηχανισμοί, αφήνοντας τους ηλιακούς συλλέκτες εκτός θέσης και μειώνοντας δραματικά την ενεργειακή παραγωγή.

Πέρα όμως από την αντοχή της σε ακραίες θερμοκρασίες, η νέα μπαταρία ξεχωρίζει και για την ευελιξία της. Μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως κύρια πηγή τροφοδοσίας, αλλά και ως εφεδρικό σύστημα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Με χρόνο εναλλαγής μόλις 10 χιλιοστών του δευτερολέπτου, η Wiltson Energy υπόσχεται ότι μπορεί να εξασφαλίσει αδιάλειπτη λειτουργία ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, όπως σφοδρές χιονοθύελλες ή περιβάλλοντα με εξαιρετικά χαμηλή ηλιοφάνεια.

Η αντοχή της σε θερμοκρασίες από –40 έως +60 °C την καθιστά εξίσου χρήσιμη σε περιβάλλοντα με μεγάλες διακυμάνσεις, όπως οι ερημικές περιοχές, όπου η μέρα και η νύχτα φέρνουν έντονες θερμικές μεταβολές. Ο CEO της εταιρείας, Robert Xie, τονίζει ότι με αυτήν την καινοτομία τα συστήματα ηλιακής παρακολούθησης μπορούν πλέον να λειτουργούν απρόσκοπτα σε κάθε γωνιά του πλανήτη, προσφέροντας στους διαχειριστές την εγγύηση της μέγιστης δυνατής απόδοσης χωρίς απρόβλεπτες διακοπές.

Η πρόκληση του ψύχους είχε για χρόνια αποτελέσει εμπόδιο για την περαιτέρω διείσδυση των φωτοβολταϊκών σε περιοχές όπως ο Καναδάς, η Σκανδιναβία και η Σιβηρία. Με τη λύση που φέρνει η Wiltson Energy, ανοίγεται πλέον ο δρόμος για ενεργειακή ανεξαρτησία ακόμη και σε μέρη όπου μέχρι τώρα το χιόνι και οι πολικές θερμοκρασίες μείωναν δραστικά την αξιοπιστία των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, η νέα τεχνολογία μπορεί να βρει εφαρμογή και σε στρατιωτικές ή ερευνητικές αποστολές σε πολικές ζώνες, εκεί όπου η ενέργεια είναι ζήτημα επιβίωσης.

