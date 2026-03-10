Αυτό είναι το μικρότερο QR code στον κόσμο για «αιώνια» αποθήκευση δεδομένων

Σύνοψη

Ερευνητές του Πολυτεχνείου της Βιέννης (TU Wien) και η γερμανική startup Cerabyte δημιούργησαν το μικρότερο QR code παγκοσμίως, συνολικής επιφάνειας 1,98 τετραγωνικών μικρομέτρων (μm²). Κάθε pixel έχει μέγεθος μόλις 49 νανόμετρα (nm), καθιστώντας τον κώδικα αόρατο στα συμβατικά οπτικά μικροσκόπια λόγω των φυσικών περιορισμών του μήκους κύματος του φωτός. Απαιτείται ηλεκτρονικό μικροσκόπιο για την ανάγνωση του.

Κάθε pixel έχει μέγεθος μόλις 49 νανόμετρα (nm), καθιστώντας τον κώδικα αόρατο στα συμβατικά οπτικά μικροσκόπια λόγω των φυσικών περιορισμών του μήκους κύματος του φωτός. Απαιτείται ηλεκτρονικό μικροσκόπιο για την ανάγνωση του. Η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω εστιασμένων δεσμών ιόντων πάνω σε ένα εξαιρετικά λεπτό κεραμικό φιλμ νιτριδίου του χρωμίου.

Η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω εστιασμένων δεσμών ιόντων πάνω σε ένα εξαιρετικά λεπτό κεραμικό φιλμ νιτριδίου του χρωμίου. Σε αντίθεση με τα μαγνητικά μέσα (HDDs) που υποβαθμίζονται, τα κεραμικά υλικά προσφέρουν ασφαλή αποθήκευση δεδομένων για χιλιετίες, χωρίς καμία απαίτηση παροχής ενέργειας ή ψύξης.

Η διαχείριση της παγκόσμιας παραγωγής δεδομένων απαιτεί πλέον ριζοσπαστικές λύσεις, καθώς τα συμβατικά μέσα αποθήκευσης εμφανίζουν αυστηρούς χρονικούς και φυσικούς περιορισμούς. Οι μαγνητικοί σκληροί δίσκοι, οι μονάδες SSD και οι μαγνητικές ταινίες διαθέτουν προσδόκιμο ζωής που σπάνια ξεπερνά τη δεκαετία, ενώ απαιτούν συνεχή κατανάλωση ενέργειας και ενεργητική ψύξη για τη συντήρησή τους. Η απάντηση στο πρόβλημα της μακροχρόνιας αρχειοθέτησης (cold storage) έρχεται από το πεδίο της επιστήμης των υλικών.

Ερευνητές του Πολυτεχνείου της Βιέννης (TU Wien), σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία τεχνολογίας Cerabyte, καταχώρησαν επίσημα στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness το μικρότερο QR code που έχει δημιουργηθεί ποτέ, αξιοποιώντας κεραμικές επιστρώσεις και δεσμίδες ιόντων.

Πώς δημιουργήθηκε το μικρότερο QR code στον κόσμο;

Το μικρότερο QR code παγκοσμίως κατασκευάστηκε από το TU Wien και τη Cerabyte χρησιμοποιώντας εστιασμένες δέσμες ιόντων για τη χάραξη ενός μοτίβου 29x29 pixels πάνω σε ένα λεπτό κεραμικό φιλμ νιτριδίου του χρωμίου. Καταλαμβάνει επιφάνεια 1,98 µm², με το κάθε pixel να μετρά 49 νανόμετρα. Η ανάγνωση του επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού μικροσκοπίου.

Συνολικό Εμβαδόν: 1,98 τετραγωνικά μικρόμετρα (μικρότερο από τα περισσότερα βακτήρια).

1,98 τετραγωνικά μικρόμετρα (μικρότερο από τα περισσότερα βακτήρια). Ανάλυση & Μέγεθος Pixel: Δομή 29 επί 29 modules, μέγεθος μεμονωμένου pixel 49nm.

Δομή 29 επί 29 modules, μέγεθος μεμονωμένου pixel 49nm. Υλικό Υποστρώματος: Λεπτό φιλμ νιτριδίου του χρωμίου (Chromium Nitride - CrN).

Λεπτό φιλμ νιτριδίου του χρωμίου (Chromium Nitride - CrN). Μέθοδος Χάραξης: Focused Ion Beams (FIB).

Focused Ion Beams (FIB). Προηγούμενο Ρεκόρ: 5,38 µm² (Πανεπιστήμιο του Münster, Γερμανία). Το νέο ρεκόρ είναι 63% μικρότερο.

Η επιστήμη των υλικών πίσω από την εγγραφή

Η παραγωγή μικροσκοπικών δομών δεν αποτελεί καινοτομία καθαυτή. Η βιομηχανία ημιαγωγών κατασκευάζει συστηματικά τρανζίστορ μεγέθους λίγων νανομέτρων. Η πραγματική πρόκληση έγκειται στη δημιουργία ενός κώδικα ο οποίος παραμένει απόλυτα σταθερός και αναγνώσιμος κάτω από ακραίες συνθήκες, απουσία οποιασδήποτε προστατευτικής συντήρησης.

Η ερευνητική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Paul Mayrhofer (Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του TU Wien), επέλεξε τη χρήση λεπτών κεραμικών υμενίων. Τα κεραμικά υλικά, όπως το νιτρίδιο του χρωμίου, χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για την επικάλυψη βιομηχανικών εργαλείων κοπής υψηλής απόδοσης. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στη χημική αδράνεια και τη θερμική αντοχή του υλικού. Το νιτρίδιο του χρωμίου δεν οξειδώνεται, δεν αλλοιώνεται από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και αντέχει σε θερμοκρασίες που θα έλιωναν τα συμβατικά πλαστικά ή θα κατέστρεφαν τα μαγνητικά πεδία των σημερινών αποθηκευτικών μέσων.

Για την εγγραφή των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε ο εξοπλισμός του κέντρου μικροσκοπίας USTEM του πανεπιστημίου. Μέσω εστιασμένων δεσμών ιόντων (FIB), η επιφάνεια του κεραμικού φιλμ σκαλίστηκε με απόλυτη ακρίβεια. Η διαδικασία αφαιρεί υλικό σε ατομικό επίπεδο, δημιουργώντας τις κοιλότητες που αντιστοιχούν στα "μαύρα" pixels του QR code.

Γιατί απαιτείται ηλεκτρονικό μικροσκόπιο για την ανάγνωση;

Το συγκεκριμένο QR code είναι εντελώς αόρατο στα συμβατικά οπτικά μικροσκόπια διότι το μέγεθος κάθε pixel (49nm) είναι περίπου δέκα φορές μικρότερο από το μήκος κύματος του ορατού φωτός (400-700nm). Η φυσική της οπτικής καθιστά αδύνατη την ανάλυση αυτών των δομών με φως, επιβάλλοντας τη χρήση ηλεκτρονίων για την ανακατασκευή της εικόνας.

Μήκος Κύματος Ορατού Φωτός: 400 νανόμετρα (ιώδες) έως 700 νανόμετρα (ερυθρό).

400 νανόμετρα (ιώδες) έως 700 νανόμετρα (ερυθρό). Μέγεθος Δομής QR Code: 49 νανόμετρα ανά pixel.

49 νανόμετρα ανά pixel. Μέθοδος Ανάγνωσης: Σάρωση με δέσμη ηλεκτρονίων (Electron Microscopy) στο εργαστήριο USTEM.

Ο περιορισμός της περίθλασης του φωτός υπαγορεύει ότι κανένας φακός δεν μπορεί να εστιάσει το φως σε σημείο μικρότερο από το μισό του μήκους κύματός του. Όταν μια δομή είναι μικρότερη από 200 νανόμετρα, τα κύματα του ορατού φωτός απλώς την προσπερνούν χωρίς να αντανακλώνται με τρόπο που να επιτρέπει την οπτική ανάλυση. Οι ερευνητές παρομοιάζουν αυτή τη φυσική αδυναμία με την προσπάθεια να διαβάσει κανείς τον κώδικα Braille μέσα από την παχιά σόλα του ποδιού ενός ελέφαντα. Για την πιστοποίηση του ρεκόρ Guinness, το Πανεπιστήμιο της Βιέννης διενήργησε ανεξάρτητους ελέγχους χρησιμοποιώντας βαθμονομημένα μικροσκόπια σάρωσης ηλεκτρονίων, αποδεικνύοντας ότι ο κώδικας διαβάζεται με 100% ακρίβεια παρά το μέγεθός του.

Ποια είναι η πρακτική εφαρμογή για τα σύγχρονα Data Centers;

Η κεραμική αποθήκευση δεδομένων υπερυψηλής πυκνότητας της Cerabyte λύνει το πρόβλημα της ενεργειακής κατανάλωσης και της φθοράς του υλικού. Επιτρέπει την αποθήκευση πάνω από 2 Terabytes δεδομένων σε μια κεραμική επιφάνεια μεγέθους κόλλας Α4, διατηρώντας τα αναλλοίωτα για χιλιετίες χωρίς καμία απαίτηση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ενεργητικής ψύξης.

Χωρητικότητα: >2TB ανά επιφάνεια A4.

>2TB ανά επιφάνεια A4. Προσδόκιμο Ζωής: Αιώνες έως Χιλιετίες (έναντι 5-10 ετών των HDDs/Tapes).

Αιώνες έως Χιλιετίες (έναντι 5-10 ετών των HDDs/Tapes). Ενεργειακό Αποτύπωμα: Μηδενική κατανάλωση κατά την αποθήκευση (Cold Data Storage).

Τα σύγχρονα Data Centers δαπανούν τεράστια ποσά ενέργειας για τη διατήρηση των δεδομένων σε σκληρούς δίσκους και για την ψύξη των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, λόγω της υποβάθμισης των μαγνητικών υλικών, τα δεδομένα πρέπει να αντιγράφονται σε νέους δίσκους κάθε λίγα χρόνια, μια διαδικασία χρονοβόρα, δαπανηρή και επιρρεπής σε σφάλματα.

Η τεχνολογία που αναπτύσσουν το TU Wien και η Cerabyte διαχωρίζει την αποθήκευση από τη συντήρηση. Όταν τα δεδομένα "χαραχτούν" στο νιτρίδιο του χρωμίου, ο φυσικός φορέας (το γυαλί με την κεραμική επίστρωση) μπορεί να αποθηκευτεί σε οποιαδήποτε συνθήκη περιβάλλοντος. Η πληροφορία εγγράφεται φυσικά και όχι μαγνητικά, εξασφαλίζοντας θεωρητική διάρκεια ζωής ίση με την ηλικία των αιγυπτιακών ιερογλυφικών, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής.

Με τη ματιά του Techgear

Αν και το τεχνολογικό επίτευγμα των 1,98 µm² εντυπωσιάζει ως απόδειξη του εφικτού, η πρακτική εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας στο άμεσο μέλλον παρουσιάζει συγκεκριμένους τεχνικούς σκοπέλους. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ο χρόνος και το κόστος εγγραφής/ανάγνωσης. Η χρήση Focused Ion Beams για εγγραφή και ηλεκτρονικών μικροσκοπίων για ανάγνωση παραμένει μια εξαιρετικά αργή και ακριβή διαδικασία. Τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια απαιτούν συνθήκες κενού και τεράστιες επενδύσεις εξοπλισμού.

Για την ελληνική αγορά, η οποία γνωρίζει μια ραγδαία άνθιση στην κατασκευή Data Centers (με επενδύσεις εκατομμυρίων από τη Microsoft, την Google και την Digital Realty στην Αττική και αλλού), τεχνολογίες όπως αυτή της Cerabyte βρίσκονται ίσως 10 με 15 χρόνια μακριά από την εμπορική, ευρείας κλίμακας ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά, η κατηγοριοποίηση των δεδομένων αλλάζει. Σήμερα, το 80% των παγκόσμιων δεδομένων θεωρούνται "Cold Data" — δεδομένα που δεν προσπελαύνονται συχνά (ιατρικά αρχεία, νομικά έγγραφα, ιστορικά backups). Όταν συστήματα ανάγνωσης μέσω laser ή φθηνότερων οπτικών αισθητήρων ξεπεράσουν τους σημερινούς περιορισμούς, η "κεραμική δισκέτα" πιθανότατα θα αντικαταστήσει τις υποδομές μαγνητικών ταινιών. Το γεγονός ότι ένα υλικό σχεδιασμένο για βιομηχανικούς τροχούς κοπής καταλήγει να είναι η ασφαλέστερη ψηφιακή βιβλιοθήκη της ανθρωπότητας, υπογραμμίζει τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της σύγχρονης πληροφορικής.