Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο μέρος του Ηλιακού Συστήματος για τη Γη

Σύνοψη

Η πιο επικίνδυνη περιοχή του Ηλιακού Συστήματος δεν είναι ο Ήλιος ή η Αφροδίτη, αλλά η Χαμηλή Τροχιά της Γης (LEO), λόγω της απόλυτης εξάρτησής μας από αυτήν.

Εκατομμύρια θραύσματα κινούνται με ταχύτητες έως 28.000 χλμ/ώρα. Ακόμα και ένα αντικείμενο στο μέγεθος μιας βίδας μπορεί να καταστρέψει πλήρως έναν δορυφόρο.

Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις δημιουργούν ένα φαινόμενο ντόμινο, πολλαπλασιάζοντας τον κίνδυνο για τις τηλεπικοινωνίες και το GPS.

Ένα έντονο ηλιακό συμβάν (όπως το Carrington Event) μπορεί να παραλύσει τα παγκόσμια δίκτυα ενέργειας, το τραπεζικό σύστημα και τις αερομεταφορές.

Παρακολουθούνται ενεργά 41.549 αντικείμενα, εκ των οποίων 879 ξεπερνούν το 1 χιλιόμετρο σε διάμετρο, με τον εντοπισμό τους να παραμένει δυσχερής λόγω της ηλιακής λάμψης.

Όταν η συζήτηση στρέφεται στις πιο εχθρικές περιοχές του Ηλιακού Συστήματος, το μυαλό φυσιολογικά αναζητά τα φυσικά άκρα. Ο Ήλιος με τις βίαιες στεμματικές εκπομπές μάζας, η Αφροδίτη με την ατμοσφαιρική πίεση των 92 bar και τις βροχές θειικού οξέος, ή ο δορυφόρος του Δία, Ιώ, με την ακατάπαυστη ηφαιστειακή δραστηριότητα, μοιάζουν ως οι προφανείς επιλογές. Ωστόσο, η πραγματική απειλή για την ανθρώπινη δραστηριότητα δεν καθορίζεται από τις ακραίες θερμοκρασίες ή την κοσμική βία, αλλά από την εγγύτητα, την απρόβλεπτη δυναμική και τη δική μας εξάρτηση. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εντοπίζεται ελάχιστα χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη μας: στη Χαμηλή Τροχιά της Γης (LEO).

Η περιοχή αυτή έχει μετατραπεί στην αόρατη ραχοκοκαλιά του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς υποστηρίζει την πλοήγηση μέσω GPS, τις παγκόσμιες τηλεπικοινωνίες, την πρόγνωση του καιρού, τα δίκτυα χρονισμού και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επομένως, η αυξανόμενη συμφόρηση της συγκεκριμένης ζώνης δημιουργεί μια συνθήκη ακραίας επισφάλειας.

Η Χαμηλή Τροχιά της Γης είναι η πιο επικίνδυνη ζώνη διότι φιλοξενεί κρίσιμες δορυφορικές υποδομές εν μέσω εκατομμυρίων θραυσμάτων που κινούνται με 28.000 χλμ/ώρα. Ο κίνδυνος αλυσιδωτών συγκρούσεων, σε συνδυασμό με την πλήρη εξάρτηση της σύγχρονης κοινωνίας από τα δορυφορικά δίκτυα, καθιστά την περιοχή αυτή εξαιρετικά ασταθή.

Διαστημικά σκουπίδια και το σύνδρομο Kessler

Το Διάστημα γύρω από τον πλανήτη είναι ήδη υπερκορεσμένο, αφού εκτός από τους ενεργούς δορυφόρους, η LEO φιλοξενεί εκατομμύρια κομμάτια αδρανούς υλικού. Πρόκειται για παροπλισμένους δορυφόρους, απομεινάρια παλαιότερων συγκρούσεων, μέχρι και μικροσκοπικά ρινίσματα μετάλλου. Σε αυτές τις τεράστιες ταχύτητες, η κινητική ενέργεια ακόμα και του πιο μικρού αντικειμένου είναι καταστροφική.

Ο κίνδυνος αυτός περιγράφεται μέσω του Συνδρόμου Kessler. Όταν ένα μεγάλο αντικείμενο συγκρούεται με ένα άλλο, δημιουργεί χιλιάδες νέα θραύσματα. Αυτά, με τη σειρά τους, προκαλούν νέες συγκρούσεις, δημιουργώντας ένα φαινόμενο ντόμινο που θα μπορούσε να καταστήσει τη Χαμηλή Τροχιά αδιάβατη και μη λειτουργική για δεκαετίες. Πρόκειται για μια καταστροφή σε αργή κίνηση, την οποία η ίδια η ανθρώπινη δραστηριότητα τροφοδοτεί συνεχώς με τις διαδοχικές εκτοξεύσεις των αστερισμών δορυφόρων για παγκόσμια κάλυψη διαδικτύου (βλ. Starlink, Amazon LEO).

Ηλιακές καταιγίδες και ο κίνδυνος κατάρρευσης υποδομών

Πέραν των μηχανικών κινδύνων, η LEO είναι η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στην ηλιακή δραστηριότητα. Όταν ο Ήλιος εκπέμπει έντονες ριπές ακτινοβολίας ή φορτισμένων σωματιδίων, τα αποτελέσματα στο μαγνητικό πεδίο της Γης μπορεί να είναι δραματικά. Το 1859, το γεγονός Carrington, η ισχυρότερη καταγεγραμμένη γεωμαγνητική καταιγίδα, κατέστρεψε τα τηλεγραφικά συστήματα της εποχής.

Σήμερα, ένα αντίστοιχης έντασης συμβάν δεν θα διέκοπτε απλώς την επικοινωνία. Θα προκαλούσε δυσλειτουργίες στους δορυφόρους παρατήρησης, θα απενεργοποιούσε το GPS στο οποίο βασίζεται η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και θα δημιουργούσε εκτεταμένες αστοχίες στα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Η τρωτότητα των συστημάτων μας απέναντι στον διαστημικό καιρό είναι άμεση και διαρκώς αυξανόμενη.

Αντικείμενα κοντά στη Γη (NEOs): Ο παράγοντας της αβεβαιότητας

Ένα επιπλέον επίπεδο κινδύνου προστίθεται από τα φυσικά ουράνια σώματα. Αστεροειδείς και κομήτες διασταυρώνονται τακτικά με την τροχιά της Γης. Αν και οι μεγάλες προσκρούσεις αποτελούν σπάνια στατιστικά γεγονότα, οι συνέπειες τους είναι συντριπτικές. Η πρόκληση εδώ δεν είναι μόνο η ίδια η πρόσκρουση, αλλά η αδυναμία έγκαιρου εντοπισμού. Πολλά από αυτά τα αντικείμενα προσεγγίζουν από την πλευρά του Ήλιου, γεγονός που καθιστά τον εντοπισμό τους μέσω οπτικών τηλεσκοπίων εξαιρετικά δύσκολο λόγω της έντονης λάμψης. Ακόμα και αν η επιστημονική κοινότητα διαπιστώσει μια επερχόμενη απειλή με εβδομάδες προειδοποίησης, η ανθρωπότητα στερείται σήμερα ενός δοκιμασμένου, άμεσα εφαρμόσιμου σχεδίου αναχαίτισης.

