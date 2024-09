Αυτό είναι το πρώτο νέο παιχνίδι που επιβεβαιώθηκε για το Nintendo Switch 2

Μπορεί οι φήμες να δείχνουν ότι επίκειται η αποκάλυψη της επόμενης γενιάς κονσόλας της Nintendo, το Switch 2 δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν εμπόδισε την Pathea Games να ανακοινώσει ότι ο επόμενος τίτλος της θα κυκλοφορήσει σε PS5, Xbox Series X/S, PC και "μελλοντικές πλατφόρμες Nintendo που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα" σε πρόσφατο δελτίο τύπου.

Η Pathea είναι ένα indie gaming studio που είναι περισσότερο γνωστό για το αγροτικό life-sim RPG My Time at Portia και τη συνέχειά του, My Time at Sandrock. Η εταιρεία μοιράστηκε το trailer για το επόμενο παιχνίδι της σειράς, το My Time at Evershine, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω της πλατφόρμας Kickstarter.

Αν και η φράση "μελλοντικές πλατφόρμες της Nintendo που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα" είναι σίγουρα ιντριγκαδορικη, δεν έχουμε ιδέα αν η Nintendo έχει πράγματι δώσει το πράσινο φως στην Pathea να αναπτύξει ένα παιχνίδι για το Switch 2. Είναι πολύ πιο πιθανό ότι το στούντιο απλώς σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το παιχνίδι του στην επόμενη κονσόλα της Nintendo, αφού κυκλοφορήσει τόσο το Portia όσο και το Sandrock στο Switch.

Σε κάθε περίπτωση, είναι μια έξυπνη κίνηση από την Pathea για να ενθουσιάσει τον κόσμο με το νέο της παιχνίδι.

Όσον αφορά το Switch 2, ο πρόεδρος της Nintendo, Shuntaro Furukawa, δήλωσε τον περασμένο Μάιο ότι η εταιρεία στοχεύει να "κάνει μια ανακοίνωση σχετικά με τον διάδοχο του Nintendo Switch μέσα σε αυτό το οικονομικό έτος". Το οικονομικό έτος 2024 της Nintendo ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2025, αλλά έχουν πληθύνει φήμες για ανακοίνωση στα κοντά. Παρόλα αυτά, δύσκολα θα το δούμε πριν τον Απρίλιο του 2025….