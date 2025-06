Nintendo Switch 2 Review: Η ώριμη εξέλιξη που περιμέναμε!

Μετά από πολλά χρόνια αναμονής, γεμάτα από εικασίες, φήμες, διαρροές και όλα όσα συνοδεύουν ένα υπό ανάπτυξη τεχνολογικό προϊόν, η Nintendo έκανε τη χάρη στους εκατομμύρια gamers ανά την υφήλιο και προχώρησε στην κυκλοφορία του Nintendo Switch 2, το οποίο φυσικά και έχουμε στα χέρια μας από την πρώτη ημέρα της διάθεσης του σαν μικρά παιδιά που είμαστε κι εμείς…

Προτού περάσουμε στις εντυπώσεις μας από αυτές τις αρκετές ημέρες και ακόμα περισσότερες ώρες που επενδύσαμε στη νέα γενιά της κονσόλας, αξίζει να αναφέρουμε για μια ακόμη φορά ότι η Nintendo κρατά ακέραιο τον χαρακτήρα που γνωρίζουμε και έχουμε αγαπήσει όλες αυτές τις δεκαετίες που καταπιανόμαστε με κάθε συσκευή που προσφέρει στο κοινό, είτε καλή, είτε κακή.

Η Nintendo, λοιπόν, δεν πτοείται ποτέ από τις κινήσεις των μεγάλων ανταγωνιστών της (Xbox, PlayStation), δεν λυγίζει στις πιέσεις των gamers που πιθανότατα δεν έχουν καταλάβει τη νοοτροπία της και προφανώς ακολουθεί το δικό της ένστικτο, τον δικό της μοναχικό δρόμο έχοντας ως εφόδιο τη μακρά επιτυχημένη πορεία της και τα εξαιρετικά IPs της.

Το Nintendo Switch 2 παρουσιάζεται όχι ως μια ριζικά νέα κονσόλα, αλλά ως μια ώριμη και βελτιωμένη εξέλιξη του αρχικού Switch. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως ένα Nintendo Switch Pro, καθώς η εταιρεία κινήθηκε πολύ προσεκτικά για την αναθεώρηση διάφορων χαρακτηριστικών και εξαρτημάτων που έχριζαν βελτίωσης, όπως η οθόνη, τα controllers, το dock και οι κοινωνικές λειτουργίες, χωρίς να θυσιάζεται η στοιχειώδης υβριδικότητα που αγκαλιάσαμε ήδη από το 2017.

Αρκετά φλυαρήσαμε, ας περάσουμε στον πρωταγωνιστή αυτού του review, το Nintendo Switch 2!

Σχεδιασμός και εργονομία: Μια πιο premium και ολοκληρωμένη αίσθηση

Το σώμα του Nintendo Switch 2 αφήνει στην άκρη τον πλαστικό χαρακτήρα του πρώτου μοντέλου: η κατασκευή είναι σαφέστατα πιο ποιοτική, με ένα είδος πλαστικού ματ που δεν συγκρατεί δαχτυλιές και είναι πιο ευχάριστο στην αφή. Το πάχος παραμένει στα περίπου 14 mm, ενώ το βάρος ανέρχεται στα 400gr χωρίς τα Joy-Cons και ανεβαίνει 535gr όταν τα κουμπώσεις επάνω του για handheld παιχνίδι.

Το kickstand (δηλαδή η βάση στήριξης) έχει βελτιωθεί σημαντικά, καθώς είναι μεταλλικό, στιβαρό, με πολλαπλές γωνίες και σαφώς καλύτερο από την εύθραυστη πλαστική έκδοση του OLED Switch. Οι υποδοχές USB‑C, το 3.5 mm jack και οι αεραγωγοί μοιάζουν πιο πρακτικά, παρόλα αυτά, έχουμε να σημειώσουμε ότι τα πλήκτρα της έντασης είναι λίγο πιο σκληρά από ό,τι θα θέλαμε και με μικρή διαδρομή, κάτι που ενδεχομένως θα σας ξενίσει στην πρώτη επαφή ειδικά αν θέλετε να μεταβάλλετε την ένταση συχνά και γρήγορα.

Το Dock είναι εξοπλισμένο πλέον με ethernet, βελτιωμένους αεραγωγούς για καλύτερη ψύξη, υποδοχή HDMI 2.1 και δύο υποδοχές USB‑A. Η εμφάνιση μοιάζει απλή, αλλά η λειτουργικότητα είναι σαφώς ανώτερη από το παρελθόν.

Οθόνη: Αποχαιρετάμε την OLED, αλλά έχουμε αξιόλογη LCD

Η απόφαση να μη χρησιμοποιηθεί OLED οθόνη, παρά την τοποθέτηση τέτοιου panel στο προηγούμενο μοντέλο, ήταν ομολογουμένως μια μικρή και ίσως δυσάρεστη έκπληξη. Όμως, το LCD panel μεγέθους 7.9’’ (1920×1080, 279 ppi, HDR10, 120 Hz VRR) προσφέρει μια πραγματικά πολύ υψηλού επιπέδου ποιότητα εικόνας, ανώτερη από ό,τι θα περίμενε κανείς διαβάζοντας απλά τις προδιαγραφές της.

Σε ορισμένα games, όπως το The Legend of Zelda: Breath of the Wild, οι αποχρώσεις μας φάνηκαν κάπως ξεπλυμένες, ωστόσο, στο Mario Kart World που ούτως ή άλλως έχει πιο έντονα χρώματα, τις βλέπουμε πολύ πιο ζωντανές. Σίγουρα, πάντως, μας λείπει το πολύ βαθύ μαύρο της τεχνολογίας OLED. Στα πλεονεκτήματα, πάντως, κρατάμε το ρυθμό ανανέωσης εικόνας στα 120 Hz που μας χαρίζει μια πολύ πιο ομαλή εμπειρία περιήγησης, όπως και το εξαιρετικό HDR

Joy‑Con 2: Σημαντικά βελτιωμένα, αλλά το drift παραμένει

Τα νέα χειριστήρια Joy‑Con είναι σαφώς μεγαλύτερα, καλύτερα εργονομικά και με πιο ισχυρές μαγνητικές συνδέσεις, μια καλοδεχούμενη αναβάθμιση για τους ενήλικες χρήστες. Υστερούν όμως στα Hall‑effect sticks και δυστυχώς το drift παραμένει όπως περίπου το βιώνουμε στα προηγούμενα Nintendo Switch.

Η λειτουργία τους ως mouse είναι μια ενδιαφέρουσα προσθήκη, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε παίξει κάποιο παιχνίδι στρατηγικής για να την αξιοποιήσουμε πραγματικά. Για όσο το δοκιμάσαμε για λόγους πλοήγησης στο περιβάλλον χρήσης, η εμπειρία είναι σαν αυτή που μπορεί να έχεις με ένα όρθιο mouse. Να αναφέρουμε, επίσης, ότι η σύνδεση με πληκτρολόγια ή mouse USB είναι εφικτή.

Hardware και Απόδοση

Το Nintendo Switch 2 είναι εξοπλισμένο με custom SoC Nvidia Tegra T239 (“Drake") που περιλαμβάνει οκταπύρηνο επεξεργαστή ARM Cortex‑A78C (, Ampere GPU με 1.536 CUDA cores, 12 GB μνήμη RAM LPDDR5X και 256 GB UFS 3.1 αποθηκευτικό χώρο. Ο τελευταίος υποστηρίζει ανάγνωση σε ταχύτητα 1 GB/s με αποτέλεσμα να προσφέρει σημαντικά μειωμένους χρόνους φόρτωσης σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, ενώ υπάρχει και υποδοχή microSD Express για όσους χρειάζονται περισσότερο χώρο.

Σε ό,τι αφορά την απόδοση των γραφικών, υποστηρίζονται τεχνολογίες όπως DLSS, ray tracing, G-Sync (VRR) που κάνουν την εικόνα και την εμπειρία πολύ πιο σύγχρονη και σχεδόν την «τερματίζουν» για τα δεδομένα μιας handheld κονσόλας. Σε handheld mode, τα παιχνίδια τρέχουν σε ανάλυση μεταξύ 720–1080p, φτάνοντας έως τα 120fps σε όσα υποστηρίζουν αυτόν τον ρυθμό. Σε docked mode η ανάλυση ανεβαίνει σε 4K στα 60 fps, και έως 1440p στα 120 fps.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το Mario Kart World (σ.σ. θα ακολουθήσει αναλυτικό review και για αυτό) αναδεικνύει την ισχύ του hardware σε κάθε στιγμή, μιας και έχουμε ένα open-world περιβάλλον με γρήγορες εναλλαγές εικόνας, πολλά animations και πολλούς ταυτόχρονους συμμετέχοντες. Σε παλαιότερα games που προλάβαμε να παίξουμε, το Super Mario Wonder ήταν και πάλι φανταστικό, όπως και το Tears of the Kingdom που φόρτωνε ταχύτατα.

Ακόμη, να αναφέρουμε ότι το Nintendo Switch 2 είναι πλήρως συμβατό με σχεδόν όλα τα games της προηγούμενης γενιάς, μπορείς να τοποθετήσεις κανονικά τα cartridges στη νέα κονσόλα και φυσικά να παίξεις ακόμα πιο παλιούς τίτλους από άλλες κονσόλες της εταιρείας μέσω συνδρομής στο Nintendo Switch Online Expansion Pack. Μη ξεχνάμε και τα Virtual Cards που σου επιτρέπουν να περάσεις παιχνίδια σε άλλα Nintendo Switch!

Social λειτουργίες: GameShare και GameChat

Από το Nintendo Switch 2 δεν λείπουν και οι «κοινωνικές» λειτουργίες, δείχνοντας ότι η Nintendo θέλει να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Το GameShare σου επιτρέπει να streamάρεις gameplay και να παίξεις ταυτόχρονα με κάποιον άλλο κάτοχο Switch ακόμα και αν ο τελευταίος δεν έχει καν το παιχνίδι στη διάθεση του, ενώ το GameChat ενεργοποιεί το video/voice chat με άλλους gamers σε πραγματικό χρόνο συνδέοντας μια USB webcam (σ.σ. υπάρχει και ξεχωριστή καινούργια από τη Nintendo).

Αυτονομία και φόρτιση

Στον τομέα της αυτονομίας είναι γεγονός ότι περιμέναμε κάτι πολύ καλύτερο από τη Nintendo, ειδικά από τη στιγμή που επέλεξε ένα λιγότερο ενεργοβόρο panel. Η εταιρεία έχει τοποθετήσει μπαταρία χωρητικότητας 5220mAh που δυστυχώς υποστηρίζει από 2 έως 6.5 ώρες gaming, χρόνος που εξαρτάται από το παιχνίδι που παίζεις. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μάλλον ουτοπικό να περιμένεις ότι θα «καείς» για ώρες σε ένα απαιτητικό παιχνίδι (π.χ. Cyberpunk 2077), όταν παίζεις σε handheld mode.

Σε ό,τι αφορά τη φόρτιση, ο φορτιστής ισχύος 60W σου γεμίζει πλήρως τη μπαταρία σε περίπου 2 ώρες και καλό θα είναι να επιλέξετε από τις ρυθμίσεις τον «κόφτη» στο 90% για να προστατεύσετε το Nintendo Switch 2 σε βάθος χρόνου.

Επίλογος

Αυτά είναι τα πρώτα, ουσιαστικά, συμπεράσματα μας από το Nintendo Switch 2 μετά από 2 εβδομάδες χρήσης και πιθανότατα θα ακολουθήσει και ένα long-term review μετά από μερικούς μήνες, προκειμένου να δούμε στην πράξη το πως «περπατά» η νέα γενιά.

Με τα σημερινά δεδομένα, το Nintendo Switch 2 εκπληρώνει την υπόσχεση της εταιρείας για βελτιώσεις σε καίριους τομείς, ούτως ώστε να αποτελέσει και πάλι το επίκεντρο της διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους.