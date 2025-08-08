Η επιστροφή του Kirby με νέες μεταμορφώσεις και προκλήσεις στο Nintendo Switch 2

Λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία του τίτλου στις 28 Αυγούστου, η Nintendo έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο trailer για το Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World. Το βίντεο προσφέρει μια πλήρη επισκόπηση των βελτιώσεων, των νέων επιπέδων, των μεταμορφώσεων μέσω Mouthful Mode και των επιπλέον δραστηριοτήτων που έρχονται να εμπλουτίσουν την εμπειρία του παιχνιδιού στη νέα κονσόλα.

Η νέα έκδοση του τίτλου παρουσιάστηκε αρχικά κατά την αποκάλυψη του Nintendo Switch 2, συνοδευόμενη από την ανακοίνωση της νέας downloadable επέκτασης Star-Crossed World. Εκτός από τις τεχνικές αναβαθμίσεις, που περιλαμβάνουν βελτιωμένα γραφικά και υψηλότερο frame rate, η έκδοση Switch 2 φέρνει μαζί της μια σειρά από σημαντικές προσθήκες στο gameplay.

Στο επίκεντρο του νέου trailer βρίσκονται τα Starry Stages, ολοκαίνουρια επίπεδα που προστίθενται μέσω του επερχόμενου DLC. Το σκηνικό αλλάζει δραστικά μετά την πτώση ενός μετεωρίτη στον κόσμο του παιχνιδιού. Οι συνέπειες αυτής της κοσμικής σύγκρουσης προκαλούν αλλοιώσεις σε γνώριμες τοποθεσίες, δημιουργώντας νέες διαδρομές και περιοχές προς εξερεύνηση.

Μία από τις πιο δημοφιλείς λειτουργίες του Kirby and the Forgotten Land, το Mouthful Mode, επανέρχεται με τρεις νέες μεταμορφώσεις. Γνωρίζαμε ήδη για το Spring Mouth, το οποίο επιτρέπει στον Kirby να εκτοξεύεται προς τα κάτω, συντρίβοντας εχθρούς. Πλέον, το trailer αποκαλύπτει δύο ακόμα μορφές: το Gear Mouth και το Sign Mouth. Με το Gear Mouth, ο Kirby μπορεί να γαντζώνεται σε τοίχους και να περιστρέφεται κατακόρυφα, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην κάθετη εξερεύνηση. Αντίστοιχα, με το Sign Mouth, μπορεί να γλιστρά σε πλαγιές, να εκτελεί άλματα ακριβείας και να πραγματοποιεί περιστροφικές επιθέσεις εναντίον αντιπάλων.

Η προσθήκη αυτών των μεταμορφώσεων υπόσχεται να εμπλουτίσει την ποικιλία στο gameplay και να ανανεώσει τον τρόπο που οι παίκτες αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και τους μηχανισμούς του παιχνιδιού. Παράλληλα, το παιχνίδι προσθέτει νέο υλικό συλλογής: σε κάθε επίπεδο, οι παίκτες θα μπορούν να συγκεντρώνουν Starry Coins και να τα ανταλλάσσουν στο Gotcha Machine EX, υπό τη διαχείριση του Astronomer Waddle Deeto, για να αποκτήσουν νέες φιγούρες.

Μια άλλη αξιοσημείωτη προσθήκη είναι η νέα πρόκληση The Ultimate Cup Z EX στην αρένα Colosseum. Πρόκειται για ένα ανανεωμένο boss rush mode, το οποίο προσφέρει ακόμα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και αποτελεί μια ευκαιρία για τους παίκτες να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους ενάντια σε διαδοχικές μάχες με αφεντικά, παλιούς και νέους.

Επιπλέον, η έκδοση Nintendo Switch 2 προσφέρει συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας, τόσο στο βασικό παιχνίδι όσο και στο περιεχόμενο του DLC. Οι τεχνικές βελτιώσεις – με ομαλότερη απόδοση και πιο καθαρά γραφικά – αναμένεται να αναδείξουν την αισθητική του παιχνιδιού και να ενισχύσουν τη λειτουργικότητα του κόσμου του Kirby.

Όσοι ήδη διαθέτουν το Kirby and the Forgotten Land στο αρχικό Nintendo Switch, δεν χρειάζεται να αποκτήσουν ξανά ολόκληρο το παιχνίδι. Θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ψηφιακά ένα upgrade pack, το οποίο θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν πρόσβαση στο νέο περιεχόμενο και στις τεχνικές βελτιώσεις για το Switch 2.