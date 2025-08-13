Αυτό το σύστημα παράγει υδρογόνο μόνο με το φως του ήλιου και νερό [Video]

Η SunHydrogen, έκανε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την εμπορική παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, παρουσιάζοντας σε λειτουργία ένα προηγμένο σύστημα που χρειάζεται μόνο το φως του ήλιου και νερό. Με έδρα την Iowa, η εταιρεία έθεσε σε λειτουργία τον μεγαλύτερο μέχρι σήμερα αντιδραστήρα της, επιφάνειας 1,92 τετραγωνικών μέτρων, δείχνοντας ότι είναι εφικτή η δημιουργία ενός κλιμακούμενου συστήματος ανεξάρτητου από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Το νέο αυτό module ενσωματώνει σε μία ενιαία μονάδα τόσο τη συλλογή ηλιακής ενέργειας όσο και την παραγωγή υδρογόνου, παρακάμπτοντας την ανάγκη για παραδοσιακούς ηλεκτρολύτες και εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος. Με τη χρήση ενσωματωμένων ημιαγωγών και καταλυτών, το σύστημα διαχωρίζει απευθείας το νερό στα δύο βασικά του συστατικά, υδρογόνο και οξυγόνο, χωρίς ενδιάμεσα στάδια. Το πρωτότυπο παρουσιάστηκε με ανοικτή δομή, ωστόσο το επόμενο βήμα της εταιρείας προβλέπει την τοποθέτησή του σε κλειστό και ειδικά σχεδιασμένο περίβλημα, ώστε να επιτρέπεται η συνεχής συλλογή των δύο αερίων και η ανακύκλωση του νερού.

Ο CEO της SunHydrogen, Tim Young, χαρακτήρισε την επίδειξη αυτή ως το οριστικό πέρασμα από το εργαστήριο στην πραγματικότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για αποκεντρωμένες λύσεις χαμηλού κόστους στην παραγωγή υδρογόνου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνολογία αυτή μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο τις ανάγκες της βιομηχανίας όσο και τον τομέα των μεταφορών. Στόχος της εταιρείας για το άμεσο μέλλον είναι να δοκιμάσει μια κλειστή εκδοχή του συστήματος, η οποία θα αποτελέσει το απαραίτητο στάδιο για τη δημιουργία πιλοτικής μονάδας στο Hydrogen ProtoHub του Πανεπιστημίου του Texas στο Austin. Εκεί, σχεδιάζεται η εγκατάσταση 16 παρόμοιων modules, συνολικής ενεργής επιφάνειας άνω των 30 τετραγωνικών μέτρων.

Ο τεχνικός διευθυντής, Syed Mubeen, τόνισε ότι η προσέγγιση της SunHydrogen παρακάμπτει πλήρως την ηλεκτρική υποδομή, αξιοποιώντας απευθείας την ηλιακή ακτινοβολία για την τροφοδότηση της χημικής αντίδρασης. Αυτή η μέθοδος θα μπορούσε να επιτρέψει την παραγωγή υδρογόνου ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε μέρη με περιορισμένη πρόσβαση στο δίκτυο, μειώνοντας σημαντικά τόσο το κόστος όσο και τις τεχνικές δυσκολίες.

Το υδρογόνο που παράγεται με αυτόν τον τρόπο βρίσκει εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα χρήσεων. Σύμφωνα με την US Energy Information Administration, μπορεί να αξιοποιηθεί σε βιομηχανικές διεργασίες, όπως η παραγωγή λιπασμάτων ή η διύλιση πετρελαίου, σε κυψέλες καυσίμου για οχήματα και συστήματα ηλεκτροδότησης, αλλά και ως μακροπρόθεσμη ενεργειακή αποθήκη. Άλλες χρήσεις περιλαμβάνουν την προώθηση διαστημικών οχημάτων, καθώς και την ενσωμάτωσή του σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, είτε ως συμπληρωματικό είτε ως υποκατάστατο καύσιμο.

Οι οικονομικές προοπτικές για την αγορά υδρογόνου είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 900 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως έως το 2050. Εάν το πρωτότυπο της SunHydrogen αποδειχθεί αποδοτικό σε μεγάλη κλίμακα, η τεχνολογία του θα μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη διαθέτει επαρκή ηλιοφάνεια και πηγές νερού, προσφέροντας μια πραγματικά καθαρή και βιώσιμη λύση για την παραγωγή ενέργειας.

