Κάθε μέρα, ενώ χρησιμοποιείς το κινητό σου, ακολουθείς μερικές διαδικασίες ρουτίνας. Για παράδειγμα το βραδυ, ίσως βάζεις το κινητό σε Do Not Disturb mode, πιθανως χαμηλώνεις τη φωτεινότητα ή το κάνεις ασπρόμαυρο για να μην σε κουράζει στο μάτι, χαμηλωνεις τον ηχο να μην ξυπνησεις του γύρω σου, ενώ οι πιο advanced χρήστες ίσως κλείνουν και την υπερ-ταχεία φόρτιση για να συντηρήσουν καλύτερα την μπαταρία τους.

Δε θα βόλευε όμως όλα αυτά να τα κάνεις με το πάτημα ενός και μόνο κουμπιού ή, ακόμα καλύτερα να γίνονται αυτόματα μια συγκεκριμένη ώρα ή όταν βάζεις πχ το βράδυ το κινητό να φορτίσει; Ε λοιπόν μπορείς! Σε αυτό το άρθρο θα σου δείξω τις επιλογές αυτοματισμού από τους 2 μεγαλύτερους κατασκευαστές (Apple και Samsung) και θα σου συμπεριλάβω μερικές step-by-step οδηγίες για έναν απλό αυτοματισμό, για επίδειξη.

Πρώτα όμως τα βασικά: Όλοι αυτοί οι αυτοματισμοί λειτουργούν με την απλή λογική του IFTTT (If This Then That). Οι πιο παλιοι θα θυμάστε ότι υπήρχε και εφαρμογή ονόματι IFTTT, πριν ο αυτοματισμός ενταχθεί natively στα λειτουργικά συστήματα των κινητων. Υπάρχει λοιπόν μια συνθήκη που πρέπει να πληρείται (το λεγόμενο trigger), και η πράξη που την ακολουθεί (το action). Για παράδειγμα, έχω φτιάξει αυτοματισμό που λέει στο κινητό μου: ΟΤΑΝ πλησιάζω στη δουλειά (trigger), ΒΑΛΕ το κινητό στο αθόρυβο (action). Κρατήστε τους όρους αυτούς, θα σας χρειαστούν!

Apple - Shortcuts App (iOS, MacOS)

Όταν η Apple λάνσαρε το Shortcuts app με το iOS 13, ομολογώ ότι εξεπλάγην. Η Apple φημίζεται για την locked down, περιορισμένη ελευθερία που παρέχει στο iOS, προκειμένου να επιτευχθούν τα πολύ υψηλά standards ποιότητας που έχει θέσει. To Shortcuts όμως είναι σαν ένα παράθυρο στον κόσμο του customization, εντελώς διαφορετικό από την φιλοσοφία μιας εταιρείας που δε σε αφήνει καλά καλά ούτε τα εικονίδιά σου να βάλεις ακριβώς εκεί που τα θες (έως το φθινόπωρο που βγαίνει το iOS 18!). Το Shortcuts είναι μια παντοδύναμη εφαρμογή, με αδιανόητα ικανά triggers και actions, η οποία έχει ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο από δύο βασικούς παράγοντες: την ενσωμάτωση του app με το Action Button των καινούριων iPhone (άρα θα μπορείς για παράδειγμα να φτιάξεις shortcut που να ανοίγει το voice chat του ChatGPT όταν κρατάς πατημένο το Action Button), και η δυνατότητα να κατεβάσεις έτοιμα στημένα shortcuts από το ίντερνετ, ώστε να μη χρειάζεται να τα φτιάχνεις μόνος σου, μια διαδικασία που ίσως είναι χαοτική για πολλούς.

https://www.youtube.com/watch?v=NVw77cGZTvY

Samsung - Modes and Routines (Samsung OneUI/Android)

Η αντίστοιχη λειτουργία στα Samsung δεν είναι κάποιο ξεχωριστό app, αλλά είναι θαμμένη στα Settings (το Routines tab, στο Modes and Routines setting). Είναι αρκετά πιο περιορισμένη σε σχέση με τα iPhone, με λιγότερα triggers και actions και ελαφρώς χειρότερη ενσωμάτωση με εφαρμογές (το οποίο ξαναλέω θεωρώ πολύ παράδοξο, γιατί ο αυτοματισμός είναι ο ορισμός του customizability, που υποτίθεται είναι το ισχυρό χαρτί του Android, αλλά kudos στην Apple!). Επίσης δεν μπορείς να κατεβάσεις κάποιο Routine online, ούτε υπάρχει action button για να εκμεταλλευτείς, αν και υπάρχουν κάποιοι περίπλοκοι οδηγοί για να χρησιμοποιείς το Power Button σου αντ’αυτού. Και πάλι όμως υπάρχουν πολλές δυνατότητες για αυτοματοποίηση κάποιων βασικών λειτουργιών. Εγω, για να σου δώσω έμπνευση, εχω βάλει, μεταξύ άλλων, όταν συνδέομαι στο Bluetooth του αυτοκινήτου μου, να ανοίγει το Google Maps, να ενεργοποιεί τις φωνητικές εντολές του Google Assistant (που γενικώς το έχω κλειστό για εξοικονόμηση μπαταρίας), και να μου βγάζει μια λίστα με Spotify, Youtube Music ή καποια ιντερνετικά ραδιόφωνα, ώστε να επιλέξω τι μουσική θα ακούσω στο ταξίδι. Τρεις ενέργειες που θα έκανα ούτως ή άλλως λοιπόν, χωρίς να κουνήσω δάχτυλο, πέρα απ’ το να βάλω μπρος το αμάξι.

Υπολοιποι Κατασκευαστές / Third party apps

Παρόλο που δεν ξέρω τις αντιστοιχες λύσεις άλλων κατασκευαστών, υπάρχουν αρκετά third party apps στο Play Store, που έχουν παρόμοιες λειτουργίες αυτοματοποίησης. Το IFTTT που ανέφερα στην αρχή υπάρχει ακόμα, αν και εστιάζει στο να συνδέει μεταξύ τους υπηρεσίες, και όχι στον έλεγχο του smartphone σου. Η πιο δημοφιλής εφαρμογή μεταξύ των power users είναι το Tasker, που όμως είναι εξαιρετικά περίπλοκο για έναν απλό χρήστη. Προσωπικά έχω χρησιμοποιήσει το Macrodroid το οποίο είναι λίγο πιο απλό στη χρήση, και δεν υπολείπεται σε τίποτα από το Tasker (αν και αυτά τα third party apps προφανώς δεν έχουν τόσο καλό integration με το λειτουργικό σύστημα όσο οι “κανονικές” εφαρμογές Apple / Samsung)

Καλή όμως η θεωρία, αλλά που χρησιμεύουν πρακτικά αυτοί οι αυτοματισμοί; Πέρα από το κλισέ “the possibilities are endless”, που θα το αντιληφθείς και μόνος σου αν γκουγκλάρεις “best Samsung shortcuts” ή “best routines for my iPhone”, θα σου δείξω μια πάρα πολύ απλή λειτουργία, που όμως, προσωπικά, μου είναι υπερ-πολύτιμη σε κάθε κινητό: τη δυνατότητα να κάνει αυτόματη περιστροφή η οθόνη ΜΟΝΟ σε επιλεγμένες εφαρμογές, όπως το Youtube ή το Gallery, και όχι πάντοτε. Από κει και πέρα είναι στο χέρι σου να σκεφτείς ποιές “βαρετές” διαδικασίες θα ήθελες να αυτοματοποιήσεις στο κινητό σου. Δες τα βίντεο με τις οδηγίες για το auto rotate, ακολούθησε τες στο κινητό σου, και με ευχαριστείς αργότερα!

Samsung Modes and Routines (ξεκίνα απ’ το 9:47 ή δες όλο το βιντεο για περισσότερες ιδέες):

Apple Shortcuts (ξεκίνα απ’ το 3:13 ή δες όλο το βιντεο για περισσότερες ιδέες):