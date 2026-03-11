Αύξηση 24% στις κυβερνοεπιθέσεις στην Ελλάδα – Στο στόχαστρο κράτος και τηλεπικοινωνίες

Σύνοψη

Οι οργανισμοί παγκοσμίως δέχθηκαν κατά μέσο όρο 2.086 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα τον Φεβρουάριο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 9,6% σε ετήσια βάση.

Στην Ελλάδα, ο αντίστοιχος μέσος όρος διαμορφώθηκε στις 1.660 εβδομαδιαίες επιθέσεις, σημειώνοντας άνοδο 24% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Η ανεξέλεγκτη χρήση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI) αποτελεί σημαντικό φορέα κινδύνου, καθώς 1 στις 31 εντολές (prompts) από εταιρικά δίκτυα ενέχει υψηλό κίνδυνο διαρροής δεδομένων.

Παρά τον υψηλό συνολικό όγκο απειλών, οι δημόσια καταγεγραμμένες επιθέσεις ransomware παρουσίασαν μείωση 32% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 629.

Ο κλάδος της Εκπαίδευσης παραμένει ο πιο στοχευμένος παγκοσμίως, δεχόμενος 4.749 επιθέσεις ανά οργανισμό κάθε εβδομάδα.

Η πίεση στα παγκόσμια ψηφιακά δίκτυα παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Global Threat Intelligence Insights που δημοσίευσε η Check Point Research στις 11 Μαρτίου 2026, οι οργανισμοί παγκοσμίως αντιμετώπισαν κατά μέσο όρο 2.086 κυβερνοεπιθέσεις ανά εβδομάδα κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου. Το νούμερο αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 9,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό (μεταβολή 0,2%) σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2026.

Ο συνολικός όγκος των επιθέσεων διατηρείται εξαιρετικά αυξημένος, γεγονός που τροφοδοτείται από τις αυτοματοποιημένες επιθέσεις, τη συνεχή διεύρυνση των ψηφιακών υποδομών και την αυξανόμενη έκθεση των δικτύων μέσω της ανεξέλεγκτης χρήσης εργαλείων GenAI.

Η εικόνα στην Ελλάδα: Στοχευμένες απειλές σε κρίσιμες υποδομές

Στην ελληνική επικράτεια, οι οργανισμοί δέχθηκαν κατά μέσο όρο 1.660 επιθέσεις την εβδομάδα τον Φεβρουάριο του 2026. Ο αριθμός αυτός υποδηλώνει μια σημαντική αύξηση της τάξης του 24% σε ετήσια βάση.

Οι τομείς που συγκεντρώνουν τα περισσότερα χτυπήματα στη χώρα είναι ο Κυβερνητικός Τομέας, οι Τηλεπικοινωνίες και τα Καταναλωτικά Αγαθά & Υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον κ. Μιχάλη Μπόζο, Country Manager για Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία στην Check Point Software Technologies, τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν ότι ο κυβερνοκίνδυνος είναι συνεχής και υπογραμμίζουν ότι οι κρίσιμες υποδομές και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες δέχονται συστηματική πίεση από προηγμένες απειλές.

Ο παράγοντας GenAI: Εκτεταμένος κίνδυνος διαρροής δεδομένων

Η ενσωμάτωση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ροή εργασίας των επιχειρήσεων γεννά νέες προκλήσεις ασφαλείας. Κάθε οργανισμός χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 11 διαφορετικά εργαλεία GenAI , με τον μέσο χρήστη να δημιουργεί 62 prompts τον μήνα.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι 1 στις 31 εντολές προς GenAI από εταιρικά δίκτυα κρύβει υψηλό κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων δεδομένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 88% των οργανισμών που αξιοποιούν το GenAI αντιμετώπισαν prompts υψηλού κινδύνου , ενώ το 16% αυτών των εντολών περιείχε δυνητικά ευαίσθητο υλικό, όπως έγγραφα, credentials ή δεδομένα πελατών. Αυτή η ανεξέλεγκτη χρήση δημιουργεί διαρκώς νέους κινδύνους διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών.

Ransomware: Ετήσια μείωση αλλά συνεχιζόμενος κίνδυνος

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία των επιθέσεων ransomware. Τον Φεβρουάριο του 2026 καταγράφηκαν 629 δημόσια καταγεγραμμένες επιθέσεις αυτού του τύπου. Το νούμερο αυτό αντιπροσωπεύει μείωση 32% σε σύγκριση με πέρυσι, η οποία ωστόσο αποδίδεται κυρίως στη μεγάλη καμπάνια της ομάδας Clop που είχε λάβει χώρα στις αρχές του 2025.

Συνολικά, 49 διαφορετικές ομάδες ransomware επηρέασαν οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι κορυφαίες ομάδες ήταν η Qilin (15%), η Clop (13%) και η The Gentlemen (11%).

Γεωγραφικά, η Βόρεια Αμερική συγκέντρωσε τη μερίδα του λέοντος με το 57% των περιστατικών , ακολουθούμενη από την Ευρώπη (17%) και την περιοχή APAC (17%). Οι χώρες που αποτέλεσαν τους συχνότερους στόχους ήταν οι ΗΠΑ (51%), ο Καναδάς (6%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (2,7%). Σε επίπεδο κλάδων, τη μεγαλύτερη επίδραση από τα ransomware δέχθηκαν οι τομείς Business Services (37%), Consumer Goods & Services (13%) και Industrial Manufacturing (9%).

Γεωγραφική και κλαδική κατανομή των επιθέσεων

Αναλύοντας τον συνολικό όγκο κυβερνοεπιθέσεων ανά περιοχή, η Λατινική Αμερική βρίσκεται στην κορυφή παγκοσμίως με 3.123 επιθέσεις ανά εβδομάδα, καταγράφοντας άνοδο 20% σε ετήσια βάση. Ακολουθούν η περιοχή APAC με 3.040 επιθέσεις (+3% YoY) και η Αφρική με 2.993 επιθέσεις (+7% YoY). Στην Ευρώπη η αύξηση άγγιξε το 11% και στη Βόρεια Αμερική το 9% σε ετήσια βάση.

Όσον αφορά τους κλάδους γενικότερα, η Εκπαίδευση παραμένει στην πρώτη θέση της στόχευσης, αντιμετωπίζοντας 4.749 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό (αύξηση 7% YoY). Ο Κυβερνητικός Τομέας ακολουθεί με 2.714 επιθέσεις (+2% YoY) και οι Τηλεπικοινωνίες με 2.699 επιθέσεις (+6% YoY).

Με τη ματιά του Techgear

Η σταθεροποίηση των κυβερνοεπιθέσεων σε επίπεδα άνω των 2.000 χτυπημάτων εβδομαδιαίως ανά οργανισμό υποδεικνύει ότι η αυτοματοποίηση των απειλών έχει αλλάξει οριστικά τους κανόνες εμπλοκής. Ειδικά για την Ελλάδα, η αύξηση του 24% δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη, ιδίως όταν οι στόχοι είναι ο κρατικός μηχανισμός και οι τηλεπικοινωνίες.

Το πιο κρίσιμο εύρημα της έκθεσης της Check Point, ωστόσο, αφορά τη χρήση του GenAI. Η εισαγωγή εταιρικών κωδικών, πελατολογίων και εσωτερικών εγγράφων στα διάφορα chatbots ισοδυναμεί με εθελοντική παράδοση δεδομένων, δημιουργώντας τεράστια "τυφλά σημεία" για τα τμήματα ΙΤ. Η στρατηγική «prevention-first» (προτεραιότητα στην πρόληψη) που προτείνει η Check Point αποτελεί μονόδρομο.

Οι εταιρείες οφείλουν να εφαρμόσουν αυστηρές πολιτικές χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και να αξιοποιήσουν την ίδια την AI για προστασία σε πραγματικό χρόνο, πριν η επόμενη ειδοποίηση ασφαλείας μετατραπεί σε πραγματική οικονομική ζημιά.