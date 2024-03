Χρειάστηκαν 17 χρόνια για να βγει στις αίθουσες το 2020 η ταινία Bad Boys for Life, αλλά μόλις τέσσερα χρόνια για την επικείμενη τέταρτη ταινία της σειράς, Bad Boys: Ride or Die. Ο Will Smith και ο Martin Lawrence πρωταγωνιστούν σε αυτό το franchise από το 1995 και το τελευταίο sequel μπορεί να βάλει τους ομώνυμους χαρακτήρες στη μεγαλύτερη δοκιμασία τους μέχρι σήμερα. Ο Mike Lowrey (Smith) και ο Marcus Burnett (Lawrence) έχουν συνηθίσει να είναι αυτοί που κυνηγούν τους εγκληματίες, αλλά στο πρώτο trailer του Bad Boys: Ride or Die, είναι αυτοί που τρέχουν να ξεφύγουν από τους συναδέλφους τους αστυνομικούς.

Το trailer δείχνει επίσης πώς και γιατί ο Mike και ο Marcus καταλήγουν στη λάθος πλευρά του νόμου. Ο επί χρόνια αρχηγός τους, Conrad Howard (Joe Pantoliano), αγνοείται και θεωρείται νεκρός. Ο αστυνόμος Howard έχει επίσης ενοχοποιηθεί μετά θάνατον ως βρώμικος αστυνομικός, και αυτή είναι μια κατηγορία που τόσο ο Mike όσο και ο Marcus γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι είναι ψευδής.

Δυστυχώς για τα παλικάρια, η προσπάθειά τους να καθαρίσουν το όνομα του Howard βάζει στόχους και στις δικές τους πλάτες. Όποιος βρίσκεται πίσω από τη συνωμοσία για να ενοχοποιηθεί ο Howard έχει κάνει το ίδιο πράγμα στον Mike και τον Miles, και η μόνη επιλογή που έχουν τώρα είναι να τρέξουν και να ανασυνταχθούν μέχρι να καταλάβουν ποιος είναι ο εχθρός τους.



Το trailer αποκαλύπτει ότι επιστρέφουν μερικά γνωστά πρόσωπα από την προηγούμενη ταινία, όπως οι συνάδελφοί τους στο αστυνομικό τμήμα, Kelly (Vanessa Hudgens), Dorn (Alexander Ludwig) και η υπαστυνόμος Rita Secada (Paola Núñez). Ο Jacob Scipio επιστρέφει επίσης στο ρόλο του γιου του Mike, Armando Aretas, ο οποίος μπορεί να έχει την ευκαιρία να κερδίσει την αποφυλάκισή του δουλεύοντας στο πλευρό του πατέρα του και του Marcus.



Η Tasha Smith αναλαμβάνει το ρόλο της συζύγου του Marcus, Theresa Burnett, την οποία υποδυόταν η Theresa Randle στις προηγούμενες ταινίες. Το υπόλοιπο καστ περιλαμβάνει τους Eric Dane, John Salley, DJ Khaled, Ioan Gruffudd, Rhea Seehorn, Joyner Lucas, Quinn Hemphill και Melanie Liburd.



Το Bad Boys: Ride or Die σκηνοθετήθηκε από τους Adil El Arbi και Bilall Fallah σε σενάριο του Chris Bremner. Η ταινία θα βγει στους κινηματογράφους στις 7 Ιουνίου.