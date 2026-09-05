BepiColombo: Η Ευρώπη ετοιμάζεται για την είσοδο στην τροχιά του Ερμή μετά από ταξίδι 8 ετών!

Σύνοψη

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 επιβεβαιώθηκε ο επιτυχής διαχωρισμός της μονάδας πρόωσης MTM από τους δύο επιστημονικούς δορυφόρους της αποστολής.

Το διαστημικό σκάφος αναμένεται να τεθεί σε πολική τροχιά γύρω από τον Ερμή στις 21 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από μια μικρή αναβολή λόγω προβλημάτων στους προωθητήρες.

Ο διαχωρισμός των δύο ανεξάρτητων δορυφόρων MPO και Mio είναι προγραμματισμένος για τον Δεκέμβριο του 2026.

Η κύρια επιστημονική φάση της αποστολής θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027, συλλέγοντας δεδομένα για το μαγνητικό πεδίο και την επιφάνεια του πλανήτη.

Πρόκειται για ένα τεράστιο επίτευγμα του ESA σε συνεργασία με την ιαπωνική JAXA, το οποίο ενισχύει τη θέση της Ευρώπης στη διαστημική εξερεύνηση.

Το διαστημικό σκάφος BepiColombo εκτοξεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου του 2018 και ταξιδεύει για οκτώ χρόνια επειδή η πολύπλοκη επιβράδυνση ενάντια στην τεράστια βαρυτική έλξη του Ήλιου απαιτεί πολλαπλούς ελιγμούς υποβοήθησης. Η αποστολή θα τεθεί οριστικά σε τροχιά στις 21 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από μια αναγκαστική τροποποίηση της διαδρομής εξαιτίας προβλημάτων στους προωθητήρες χαμηλής ώθησης.

Χρονοδιάγραμμα

Ημερομηνία εκτόξευσης: 20 Οκτωβρίου 2018 από το διαστημικό κέντρο στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας.

20 Οκτωβρίου 2018 από το διαστημικό κέντρο στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας. Διαχωρισμός MTM (Mercury Transfer Module): 3 Σεπτεμβρίου 2026.

3 Σεπτεμβρίου 2026. Είσοδος σε τροχιά γύρω από τον Ερμή: 21 Νοεμβρίου 2026.

21 Νοεμβρίου 2026. Διαχωρισμός δορυφόρων MPO και Mio: 9 με 10 Δεκεμβρίου 2026.

9 με 10 Δεκεμβρίου 2026. Έναρξη επιστημονικών παρατηρήσεων: Απρίλιος 2027.

Η κρίσιμη αποκόλληση του Mercury Transfer Module και η πορεία προς την τελική τροχιά

Η διαδικασία αποκόλλησης της μονάδας μεταφοράς MTM (Mercury Transfer Module) πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της πολυαναμενόμενης φάσης άφιξης της αποστολής BepiColombo στον Ερμή ύστερα από ένα ταξίδι δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων μέσα στο εσωτερικό ηλιακό μας σύστημα.

Η λήψη του κρίσιμου σήματος που επιβεβαίωσε τον επιτυχημένο διαχωρισμό επιτεύχθηκε μέσω των προηγμένων κεραιών βαθέος διαστήματος Estrack του ESA, οι οποίες βρίσκονται τοποθετημένες στρατηγικά στο Cebreros της Ισπανίας και στο Malargüe της Αργεντινής, αποδεικνύοντας την άριστη λειτουργία όλων των υποσυστημάτων τηλεμετρίας κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Οι μηχανικοί του ESA παρακολουθούσαν από το κέντρο ελέγχου την ελάχιστη αλλαγή στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σήματος Doppler, η οποία πρακτικά επιβεβαίωσε την ασφαλή απομάκρυνση της μονάδας πρόωσης από τους δύο επιστημονικούς δορυφόρους, το Mercury Planetary Orbiter (MPO) του ESA και το Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio) της ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας JAXA.

Οι δύο αυτοί υπερσύγχρονοι δορυφόροι ταξιδεύουν πλέον συνδεδεμένοι ως ένα ενιαίο, συμπαγές σώμα προς την τελική τους συνάντηση με τον πλανήτη, όπου αναμένεται να τεθούν σε στενή πολική τροχιά στις 21 Νοεμβρίου 2026, εκμεταλλευόμενοι τις εναπομείνασες διορθώσεις πορείας. Αξίζει να σημειωθεί πως ο τελικός διαχωρισμός των δύο ανεξάρτητων σκαφών θα πραγματοποιηθεί μερικές εβδομάδες αργότερα, και πιο συγκεκριμένα μεταξύ 9 και 10 Δεκεμβρίου του 2026, επιτρέποντας στο καθένα να πάρει την προκαθορισμένη του θέση στο Διάστημα για να ξεκινήσει τη συλλογή πολύτιμων γεωλογικών και μαγνητικών δεδομένων. Η πλήρης επιστημονική φάση της αποστολής έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει επίσημα τον Απρίλιο του 2027, όταν όλα τα ευαίσθητα όργανα καταγραφής θα έχουν ρυθμιστεί και δοκιμαστεί διεξοδικά κάτω από τις ακραίες συνθήκες ακτινοβολίας του Ερμή.

Τα επιστημονικά ερωτήματα και τα μεγάλα μυστήρια που καλείται να λύσει η αποστολή

Ο Ερμής παραμένει μέχρι και σήμερα ο λιγότερο κατανοητός και εξερευνημένος πλανήτης του εσωτερικού ηλιακού μας συστήματος, καθώς πριν από την ιστορική άφιξη του BepiColombo, οι μοναδικές διαστημικές αποστολές που είχαν καταφέρει να τον προσεγγίσουν εκ του σύνεγγυς ήταν το Mariner 10 και το MESSENGER της NASA, αφήνοντας πίσω τους πληθώρα αναπάντητων ερωτημάτων. Ο συνδυασμός των οργάνων που φέρουν τα σκάφη MPO και Mio αναμένεται να ρίξει άπλετο φως στον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκε ένας βραχώδης πλανήτης τόσο κοντά στο μητρικό μας άστρο, διερευνώντας ταυτόχρονα την περίπλοκη επιφανειακή του σύσταση και τη μακρά γεωλογική του ιστορία.

Οι κορυφαίοι ερευνητές της Ευρώπης και της Ιαπωνίας ευελπιστούν να κατανοήσουν πλήρως την προέλευση του ασυνήθιστα σκοτεινού χρώματος της επιφάνειάς του, καθώς και την ακριβή φυσική λειτουργία του μαγνητικού του πεδίου, το οποίο δημιουργεί μια εξαιρετικά δυναμική και μεταβαλλόμενη μαγνητόσφαιρα που αλληλεπιδρά ασταμάτητα με τον ισχυρό ηλιακό άνεμο.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και ίσως παράδοξα στοιχεία που καλούνται να επιβεβαιώσουν οι ερευνητές αφορά την πιθανή ύπαρξη τεράστιων αποθέσεων πάγου νερού στον βαθύ πυθμένα των μόνιμα σκιασμένων κρατήρων που εντοπίζονται στους πόλους του πλανήτη. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που φαντάζει εντελώς αντιφατικό αν αναλογιστούμε τις ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν στην πλευρά του πλανήτη η οποία αντικρίζει τον Ήλιο, όπου ο υδράργυρος ξεπερνά τους 450 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η μοναδική ικανότητα του BepiColombo να λαμβάνει ταυτόχρονες μετρήσεις από δύο εντελώς διαφορετικά σημεία του διαστήματος, χάρη στους δύο υπερσύγχρονους ανεξάρτητους δορυφόρους του, προσφέρει ένα κολοσσιαίο πλεονέκτημα στην ακριβή χαρτογράφηση της μαγνητόσφαιρας σε τρεις διαστάσεις και στην ενδελεχή καταγραφή των δυναμικών μεταβολών της με πρωτοφανή πιστότητα.

Οι προκλήσεις της διαστημικής μηχανικής και οι επιτυχημένες αλλαγές στην τροχιά

Το ταξίδι προς το απόλυτο κέντρο του ηλιακού μας συστήματος αποτελεί μια τρομακτική μηχανική πρόκληση που απαιτεί άριστη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας, όχι με σκοπό να αναπτύξει ταχύτητα το διαστημικό σκάφος, αλλά για να επιβραδύνει διαρκώς καθώς η ανυπολόγιστη βαρύτητα του Ήλιου το έλκει με τεράστια δύναμη. Οι τεχνικοί υπεύθυνοι της αποστολής αναγκάστηκαν πρόσφατα να επανασχεδιάσουν τη συνολική διαδρομή προσέγγισης δημιουργώντας μια νέα τροχιά χαμηλότερης ώθησης, έπειτα από απρόσμενα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στους προωθητήρες του ηλεκτρικού συστήματος ιόντων, γεγονός που οδήγησε στην αναγκαστική αναβολή της προγραμματισμένης άφιξης από τον Δεκέμβριο του 2025 στον Νοέμβριο του 2026. Η σωτήρια αυτή προσαρμογή του πολύπλοκου σχεδίου πτήσης αποδεικνύει την κορυφαία τεχνολογική αρτιότητα και την ετοιμότητα των κέντρων ελέγχου του ESA (ESOC) στο Ντάρμσταντ της Γερμανίας, τα οποία καθοδηγούν το σκάφος με χειρουργική ακρίβεια μέσα από συνολικά εννέα κρίσιμους ελιγμούς βαρυτικής υποβοήθησης γύρω από τη Γη, την Αφροδίτη και τον ίδιο τον Ερμή.

Η πραγματική αντοχή των προηγμένων υλικών κατασκευής του σκάφους δοκιμάζεται πλέον στα απόλυτα όριά της, καθώς η άμεση ηλιακή ακτινοβολία στην περιοχή του Ερμή είναι έως και δέκα φορές ισχυρότερη από αυτή που βιώνουμε στην ασφάλεια του δικού μας πλανήτη. Οι μηχανικοί αναγκάστηκαν να αναπτύξουν από το μηδέν νέα πρωτοποριακά συστήματα θερμικής προστασίας, χρησιμοποιώντας ειδικά κράματα τιτανίου και κεραμικές μονώσεις για τις εξωτερικές επιφάνειες, προκειμένου να διατηρήσουν τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά όργανα σε λειτουργικές θερμοκρασίες. Τα τεράστια ηλιακά πάνελ του MPO, τα οποία πλέον τροφοδοτούν το σκάφος μετά την επιτυχημένη αποκόλληση της κύριας μονάδας μεταφοράς, λειτουργούν υπό πολύ αυστηρή γωνία κλίσης για να αποφύγουν την καταστροφική υπερθέρμανση, ενώ ταυτόχρονα φροντίζουν να συλλέγουν την απολύτως απαραίτητη ενέργεια για τη συντήρηση των συστημάτων πλοήγησης.