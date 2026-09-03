Η Κίνα εγκαθιδρύει δίκτυο laser ταχύτητας 100 Mbps μεταξύ Γης και Σελήνης

Σύνοψη

Η Κινεζική Ακαδημία Επιστημών επιβεβαίωσε την επιτυχή λειτουργία ενός αμφίδρομου συστήματος επικοινωνίας μέσω laser με τον δορυφόρο DRO-A.

Η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων αγγίζει τα 100 Mbps από τη Σελήνη προς τη Γη και το 1.25 Mbps στην αντίστροφη πορεία, καλύπτοντας απόσταση που ξεπερνά τα 400.000 χιλιόμετρα.

Το νέο σύστημα επιτρέπει τη μεταφορά μιας φωτογραφίας ανάλυσης 8K σε μόλις 12 δευτερόλεπτα, μια διαδικασία που με τις παραδοσιακές ραδιοσυχνότητες θα απαιτούσε σχεδόν 5 λεπτά.

Η τεχνολογία βασίζεται σε υπεραγώγιμους ανιχνευτές εξαιρετικής ευαισθησίας, οι οποίοι είναι ικανοί να διαχωρίζουν τα ελάχιστα φωτόνια που φτάνουν στη Γη από τον περιβάλλοντα θόρυβο και τη σεληνιακή ακτινοβολία.

Η επιτυχία αυτή θέτει τα θεμέλια για την ανεξάρτητη διαστημική υποδομή τηλεπικοινωνιών της Κίνας, εντείνοντας τον ανταγωνισμό με τη NASA, η οποία αναπτύσσει το δικό της δίκτυο Deep Space Optical Communications (DSOC).

Η διαρκής επέκταση της ανθρώπινης παρουσίας στο απώτερο Διάστημα απαιτεί την άμεση αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, καθώς οι παραδοσιακές μέθοδοι μετάδοσης δεδομένων μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RF) αδυνατούν πλέον να υποστηρίξουν τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που παράγουν οι σύγχρονες επιστημονικές αποστολές.

Η Κίνα, μέσω μιας συντονισμένης προσπάθειας από το Κέντρο Τεχνολογίας και Μηχανικής για τη Διαστημική Αξιοποίηση της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, πέτυχε ένα σημαντικό τεχνολογικό ορόσημο εγκαθιδρύοντας αμφίδρομη επικοινωνία laser με τον δορυφόρο DRO-A, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 400.000 χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας. Η νέα εξέλιξη σηματοδοτεί τη μετάβαση από τα παραδοσιακά ραδιοφωνικά κύματα στις οπτικές επικοινωνίες, παρέχοντας τον απαραίτητο τηλεπικοινωνιακό κορμό για την υποστήριξη μελλοντικών σεληνιακών βάσεων και πολύπλοκων ερευνητικών προγραμμάτων.

Πώς λειτουργεί το σύστημα οπτικής επικοινωνίας Laser

Το σύστημα οπτικής επικοινωνίας λειτουργεί εκπέμποντας εξαιρετικά συγκεντρωμένες δέσμες φωτός μεταξύ του δορυφόρου DRO-A και των επίγειων σταθμών, επιτυγχάνοντας ταχύτητες μετάδοσης 100 Mbps. Απαιτεί συνεχή διόρθωση της τροχιακής θέσης και αξιοποιεί υπεραγώγιμους ανιχνευτές φωτονίων, προκειμένου να απομονώσει με απόλυτη ακρίβεια το καθαρό ψηφιακό σήμα από τον έντονο σεληνιακό και ατμοσφαιρικό θόρυβο.

Η τεχνική πρόκληση της σκόπευσης μιας δέσμης laser σε τόσο μεγάλη απόσταση είναι ασύγκριτα πιο περίπλοκη από τον προσανατολισμό μιας συμβατικής κεραίας ραδιοσυχνοτήτων, επειδή τα ραδιοκύματα διαχέονται στον χώρο, επιτρέποντας ευρύτερα περιθώρια σφάλματος κατά τη λήψη του σήματος. Η δέσμη του laser, ωστόσο, παραμένει εξαιρετικά στενή και στοχευμένη, πράγμα που σημαίνει πως ακόμη και μια ανεπαίσθητη μικροδόνηση του ίδιου του δορυφόρου στο κενό του διαστήματος ή οι συνεχείς αναταράξεις στα ανώτερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας αρκούν για να εκτρέψουν το οπτικό σήμα κατά αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τον επίγειο σταθμό λήψης. Για την αντιμετώπιση αυτών των αντικειμενικών δυσκολιών, η κινεζική ερευνητική ομάδα ανέπτυξε προηγμένους αλγόριθμους δυναμικής παρακολούθησης που διορθώνουν ακαριαία την τροχιακή θέση, τους οπτικούς συντονισμούς και τις ατμοσφαιρικές παραμορφώσεις.

Επιπλέον, ένα τεράστιο εμπόδιο αποτελεί η ακραία εξασθένηση του σήματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού των 400.000 χιλιομέτρων, καθώς από τη Σελήνη μέχρι την επιφάνεια της Γης κατορθώνει να φτάσει ένας απειροελάχιστος αριθμός φωτονίων. Τα συγκεκριμένα φωτόνια πρέπει να διαχωριστούν αποτελεσματικά από την έντονη ανακλώμενη σεληνιακή ακτινοβολία και από άλλες φωτεινές πηγές του Σύμπαντος, μια διαδικασία που κατέστη εφικτή αποκλειστικά χάρη στη χρήση πρωτοποριακών υπεραγώγιμων ανιχνευτών οι οποίοι λειτουργούν σε θερμοκρασίες κοντά στο απόλυτο μηδέν, προσφέροντας ασύλληπτη ευαισθησία στο οπτικό φάσμα.

Ταχύτητες και πρακτικές εφαρμογές στο Διάστημα

Με ταχύτητα λήψης 100 Mbps και αποστολής 1.25 Mbps, ο χρόνος μεταφοράς κρίσιμων επιστημονικών δεδομένων μειώνεται κατακόρυφα. Η λήψη μιας εικόνας ανάλυσης 8K ολοκληρώνεται πλέον σε μόλις 12 δευτερόλεπτα, έναντι 4-5 λεπτών που απαιτούσε η παραδοσιακή ραδιοφωνική σύνδεση, επιτρέποντας την απρόσκοπτη μεταφορά χαρτών υψηλής ανάλυσης και ζωντανού βίντεο

Η θεαματική αύξηση του διαθέσιμου bandwidth αποτελεί προαπαιτούμενο για την υλοποίηση των σχεδίων αποικισμού και συστηματικής εξερεύνησης του ηλιακού μας συστήματος, διότι τα επιστημονικά όργανα επόμενης γενιάς παράγουν δεδομένα με εκθετικούς ρυθμούς. Όταν οι ερευνητές θα πρέπει να διαχειριστούν τον τηλεχειρισμό ρομποτικών οχημάτων εξόρυξης, να αναλύσουν τρισδιάστατους χάρτες υπερυψηλής ανάλυσης του νότιου πόλου της Σελήνης και να επικοινωνήσουν απρόσκοπτα με τα μελλοντικά επανδρωμένα πληρώματα μέσω κρυστάλλινης εικόνας, η εξάρτηση από τις χαμηλές συχνότητες των παραδοσιακών δορυφόρων απλώς θα προκαλούσε ανυπέρβλητη τηλεπικοινωνιακή συμφόρηση. Το laser λειτουργεί ουσιαστικά ως μια αόρατη οπτική ίνα, καταργώντας τους γεωγραφικούς και φυσικούς περιορισμούς που μέχρι σήμερα περιόριζαν τη διαστημική μας αντίληψη και επιταχύνοντας δραματικά την έρευνα.

Ο ανταγωνισμός με τη NASA και το σύστημα DSOC

Η κινεζική πρωτοβουλία λειτουργεί ως άμεση απάντηση στις αμερικανικές υποδομές, με τη NASA να έχει ήδη δοκιμάσει το σύστημα Deep Space Optical Communications (DSOC). Το αμερικανικό δίκτυο έχει επιδείξει ρυθμούς μετάδοσης έως 267 Mbps, καταδεικνύοντας πως το απώτερο διάστημα μετατρέπεται γρήγορα σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πεδίο ανάπτυξης ιδιωτικών και κρατικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Η εγκαθίδρυση μιας αμιγώς ανεξάρτητης υποδομής οπτικών επικοινωνιών επιβεβαιώνει την επιθυμία της Κίνας να αυτονομηθεί πλήρως από το διεθνές διαστημικό δίκτυο, το οποίο κυριαρχείται παραδοσιακά από τις υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Αντίστοιχα, η NASA δοκιμάζει εξίσου εντατικά τα δικά της συστήματα laser, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον διαστημικό σταθμό Gateway, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, λειτουργώντας ως ένας κόμβος μεταφόρτωσης και ελέγχου τόσο για επανδρωμένες κάψουλες όσο και για μη επανδρωμένα εξερευνητικά σκάφη.

Ο ανταγωνισμός αυτός υπερβαίνει κατά πολύ τον επιστημονικό ενθουσιασμό, λαμβάνοντας έντονα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά, καθώς όποια υπερδύναμη ελέγξει τους ταχύτερους και ασφαλέστερους κόμβους μετάδοσης δεδομένων, θα καθορίσει ουσιαστικά τα διεθνή τεχνολογικά πρότυπα για τη διαστημική δραστηριότητα των επόμενων δεκαετιών.