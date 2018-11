Αυτό είναι το καλύτερο game όλων των εποχών;

Κατά καιρούς διαβάζουμε για διάφορες λίστες με τα καλύτερα video games όλων των εποχών, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι πολύ πιθανό να διαφωνούν ως προς το τελικό αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα είναι λογικό να ποικίλουν όταν χρησιμοποιούνται αντικειμενικά κριτήρια επιλογής όπως οι πωλήσεις του εκάστοτε τίτλου.

Όταν όμως καλούνται να ψηφίσουν οι ίδιοι οι gamers, τότε αναμφίβολα το θέμα αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον.

Περισσότεροι από 8.900 gamers έχουν δώσει ήδη τη ψήφο τους στο The Legend of Zelda: Ocarina of Time, στη σχετική ψηφοφορία που διοργανώνεται από το Ranker.com σε μία προσπάθεια να αναδειχτεί το καλύτερο video game όλων των εποχών.

Το "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" (1998), μόλις έκλεισε τα 20 χρόνια από την ημέρα που κυκλοφόρησε στην παιχνιδοκονσόλα Nintendo 64.

Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε το Elder Scrolls V: Skyrim (2011), ενώ στην τρίτη, στην τέταρτη και στην πέμπτη θέση συναντάμε τρία παιχνίδια της σειράς Super Mario: το Super Mario Bros. 3 (1988), το Super Mario World (1990) και το Super Mario 64 (1996).

Στην έκτη και έβδομη θέση έχουμε ακόμη δύο παιχνίδια από το franchise της Zelda και του Super Mario: 6η θέση για το The Legend of Zelda: A Link to the past (1991) και 7η θέση για το Super Mario Bros. (1985).

Στην όγδοη θέση βρίσκουμε το Grand Theft Auto: San Andreas (2004) και στην ένατη το Read Dead Redemption. To Final Fantasy VΙΙ (1997) έφτασε στη 10η θέση ενώ το Tetris βρίσκεται προς το παρόν 11ο, εκτός της πρώτης δεκάδας (ιεροσυλία;).

Η ψηφοφορία συνεχίζει να είναι ενεργή, οπότε σας προτείνουμε να συμμετέχετε και εσείς ώστε να διαμορφωθεί ένα μεγαλύτερο και αντιπροσωπευτικότερο δείγμα που στο τέλος θα αναδείξει το καλύτερο game όλων των εποχών.

