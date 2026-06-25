Το Age of Empires Mobile κυκλοφόρησε δωρεάν στα PC με πλήρες Crossplay

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία για φορητές συσκευές, η Microsoft ανακοίνωσε την επίσημη διάθεση του Age of Empires Mobile για PC. Η νέα έκδοση, η οποία φέρει τον τίτλο Age of Empires Mobile: PC Edition, είναι άμεσα διαθέσιμη εντελώς δωρεάν μέσω των ψηφιακών καταστημάτων Steam και Microsoft Store. Η συγκεκριμένη εξέλιξη καταδεικνύει την πρόθεση της εταιρείας να ενοποιήσει το οικοσύστημα των παικτών της, καταργώντας τα όρια μεταξύ mobile και desktop gaming.

Το Age of Empires αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών. Με αφετηρία το 1997, η σειρά καθόρισε το είδος της στρατηγικής πραγματικού χρόνου (RTS), εστιάζοντας στην ανάπτυξη πολιτισμών, τη διαχείριση πόρων και τις περίπλοκες τακτικές μάχης. Το Age of Empires Mobile διαφοροποιείται αισθητά από αυτή την κλασική φόρμουλα, καθώς πρόκειται για έναν τίτλο εξ αρχής σχεδιασμένο για οθόνες αφής, ο οποίος ενσωματώνει μηχανισμούς αναμονής, μικροσυναλλαγές και συστήματα προόδου που συναντάμε κατά κόρον στο mobile gaming. Η άφιξη του στα PC δεν μεταβάλλει αυτόν τον πυρήνα, αλλά προσφέρει ένα πιο άνετο και τεχνικά άρτιο περιβάλλον για τους παίκτες που προτιμούν την οθόνη του υπολογιστή τους.

Η διαδικασία μεταφοράς ενός mobile τίτλου στα PC απαιτεί τεχνικές παρεμβάσεις για να μην αποτελεί ένα απλό, κακοφτιαγμένο port, γι’ αυτό η Microsoft προχώρησε σε συγκεκριμένες αναβαθμίσεις για να εκμεταλλευτεί το ανώτερο hardware των υπολογιστών.

Υποστήριξη 4K γραφικών: Τα γραφικά επανασχεδιάστηκαν με υφές υψηλής ανάλυσης, προκειμένου να μην εμφανίζονται θολά (pixelated) στις μεγάλες, σύγχρονες οθόνες των PC.

Τα γραφικά επανασχεδιάστηκαν με υφές υψηλής ανάλυσης, προκειμένου να μην εμφανίζονται θολά (pixelated) στις μεγάλες, σύγχρονες οθόνες των PC. Χειρισμός με ποντίκι και πληκτρολόγιο: Πλήρης ενσωμάτωση κλασικών περιφερειακών για μεγαλύτερη ακρίβεια στην επιλογή μονάδων και την πλοήγηση στον χάρτη.

Πλήρης ενσωμάτωση κλασικών περιφερειακών για μεγαλύτερη ακρίβεια στην επιλογή μονάδων και την πλοήγηση στον χάρτη. Αναβαθμισμένο UI: Το περιβάλλον χρήστη έχει κλιμακωθεί σωστά, ώστε τα εικονίδια που αρχικά σχεδιάστηκαν για δάχτυλα, να μην καταλαμβάνουν δυσανάλογο χώρο στην οθόνη.

Το περιβάλλον χρήστη έχει κλιμακωθεί σωστά, ώστε τα εικονίδια που αρχικά σχεδιάστηκαν για δάχτυλα, να μην καταλαμβάνουν δυσανάλογο χώρο στην οθόνη. Άμεσο Crossplay: Η αρχιτεκτονική του παιχνιδιού επιτρέπει την ταυτόχρονη ύπαρξη mobile και PC παικτών στους ίδιους διακομιστές, προσφέροντας μια ενιαία εμπειρία.

Όπως επιβάλλει η φύση των free-to-play mobile παιχνιδιών, το Age of Empires Mobile βασίζεται στις μικροσυναλλαγές για τη δημιουργία εσόδων. Η αγορά ψηφιακών αντικειμένων, επιταχύνσεων χρόνου και νομισμάτων παραμένει παρούσα στην PC Edition. Ωστόσο, η Microsoft επιχειρεί να επιβραβεύσει τους συνδρομητές της βασικής υπηρεσίας της.

Οι κάτοχοι συνδρομής Xbox Game Pass που θα κατεβάσουν την PC έκδοση λαμβάνουν αυτόματα ένα ειδικό πακέτο επιβράβευσης, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης της αυτοκρατορίας τους.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

1 Monthly Pass Token

1 Custom Resource Chest

10 Universal 60-Minute Speed-Ups

1.000 Empire Coins

Exclusive Player Portrait Frame

Πώς γίνεται η μεταφορά προόδου στο Age of Empires Mobile (PC);

Για να μεταφέρετε την πρόοδό σας στο Age of Empires Mobile από το smartphone στο PC, ανοίξτε την εφαρμογή στο smartphone σας, μεταβείτε στα Settings > Account, και επιλέξτε Bind Account διαλέγοντας μια μέθοδο. Έπειτα, εγκαταστήστε το παιχνίδι στο PC, συνδεθείτε με την ίδια ακριβώς μέθοδο και τα δεδομένα σας θα συγχρονιστούν αυτόματα χάρη στο σύστημα Crossplay.

Age of Empires Mobile PC Edition - [Steam Link]

Age of Empires Mobile PC Edition - [Microsoft Store Link]