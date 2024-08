Age of Empires Mobile: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας!

Η Microsoft ετοιμάζεται να προσπαθήσει ξανά να λανσάρει τη mobile έκδοση του επιτυχημένου Age of Empires franchise της. Σήμερα, αποκαλύφθηκε ότι το Age of Empires Mobile θα κυκλοφορήσει στις 17 Οκτωβρίου για συσκευές iOS και Android.

Το παιχνίδι αναπτύσσεται από την Timi Studios, η οποία είχε δηλώσει πως θα προσφέρει υποστήριξη για μάχες 1v1 μαζί με χαρακτηριστικά πριν από τη μάχη που συνήθως δεν υπάρχουν στα παιχνίδια AoE για PC ή Xbox.

Η Microsoft προσφέρει μια περίληψη των χαρακτηριστικών του παιχνιδιού:

Πολλαπλές λειτουργίες single-player που βασίζονται στην παράδοση του Age of Empires και διαθέτουν εικονικά στοιχεία από την αρχική σειρά.

Χτίστε την αυτοκρατορία σας σε έναν ζωντανό, ρεαλιστικό μεσαιωνικό κόσμο με εκπληκτικούς πολιτισμούς, αυτοκρατορικές πόλεις και ιστορικά πρόσωπα

Τα καθηλωτικά πεδία μάχης προσφέρουν μοναδικό στο είδος του πρωτότυπο gameplay με πολιορκίες κάστρων μεγάλης κλίμακας με ρεαλιστικά όπλα που αναλαμβάνουν πολυδιάστατες άμυνες σε μια μάχη με χιλιάδες παίκτες σε όλο τον κόσμο

Να είστε στρατηγικοί καθώς αντιμετωπίζετε ρεαλιστικά και διαδραστικά εδάφη και καιρικές συνθήκες και να διαχειρίζεστε πολλαπλά στρατεύματα με μικροέλεγχο σε πραγματικό χρόνο

Μπορείτε να κάνετε προεγγραφή για το Age of Empires Mobile τώρα στο site του παιχνιδιού, το οποίο θα σας επιτρέψει να παίξετε το παιχνίδι μόλις αυτό είναι διαθέσιμο. Θα λάβετε επίσης μερικούς επιπλέον πόρους και αντικείμενα εντός του παιχνιδιού όταν κάνετε προεγγραφή. Εάν υπάρξουν 3 εκατομμύρια άτομα που θα κάνουν προεγγραφή πριν από την ημερομηνία κυκλοφορίας, θα μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στον ηρωικό χαρακτήρα Cleopatra VII.

Το 2024 θα είναι μια μεγάλη χρονιά για το franchise Age of Empires. Σε λίγες μόλις εβδομάδες, το spin-off παιχνίδι Age of Mythology θα αποκτήσει ένα μεγάλο remake ως Age of Mythology: Retold για το PC μέσω του Steam και των πλατφορμών Xbox. Θα κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου, αλλά όσοι πληρώσουν για την Premium Edition θα έχουν πρόσβαση στο παιχνίδι επτά ημέρες νωρίτερα. Θα είναι επίσης μια Day One κυκλοφορία για τους συνδρομητές του Xbox Game Pass.