Τον Οκτώβριο του 2022, η Microsoft αποκάλυψε για πρώτη φορά το Age of Mythology: Retold. Το παιχνίδι θα είναι μια πλήρης επανέκδοση του δημοφιλούς RTS, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά από την Ensemble Studios το 2002.



Στο πλαίσιο του Xbox Games Showcase, η Microsoft επιβεβαίωσε ότι το Age of Mythology: Retold έχει καθορισμένη ημερομηνία κυκλοφορίας την 4η Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμο για τις κονσόλες Xbox Series X και S και για PC μέσω Steam. Θα είναι επίσης μια Day One κυκλοφορία για τους συνδρομητές του Xbox Game Pass.

Εκτός από την ημερομηνία κυκλοφορίας, η Microsoft παρουσίασε ένα νέο trailer για την προώθηση του παιχνιδιού. Περισσότερες πληροφορίες για το παιχνίδι δημοσιεύτηκαν επίσης και στην επίσημη σελίδα του στο Steam.

Call Upon the Gods - Επιλέξτε τους θεούς σας από το ελληνικό, το σκανδιναβικό, το αιγυπτιακό και το ατλαντικό πάνθεον. Καταστρέψτε τους εχθρούς σας καλώντας ισχυρές αστραπές, σεισμούς που συγκλονίζουν τη γη, ακόμα και τον περίφημο δράκο Nidhogg. Ή επικαλεσθείτε τις θρεπτικές βροχές και τις προστατευτικές Δρυάδες για να βοηθήσετε το λαό σας να αναπτυχθεί και να ευημερήσει.

Unleash the Monsters - Εξαπολύστε Κένταυρους, Trolls, μούμιες και άλλα. Από κροκόδειλους με κοσμήματα που εκμεταλλεύονται τη δύναμη του Ήλιου μέχρι τον πανίσχυρο μονόφθαλμο Κύκλωπα, θα διοικήσετε ποικίλες μονάδες εμπνευσμένες από τις σπουδαιότερες μυθολογίες του κόσμου.

An Epic Mythological Universe - Ξεκινήστε πολλαπλές εκστρατείες που εκτείνονται σε 50 αποστολές και σας μεταφέρουν σε έναν τεράστιο, μυθικό κόσμο: πολιορκήστε τα ισχυρά τείχη της Τροίας, πολεμήστε Γίγαντες στις παγωμένες ερημιές του Midgard και ανακαλύψτε τα μυστήρια του Όσιρι στις κινούμενες αμμουδιές της Αιγύπτου. Γίνετε ήρωας του μύθου - ή ακόμα και θεός.

Better with Friends - Παίξτε με τους φίλους σας, είτε κατά μέτωπο είτε ενάντια στην προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη σε δεκάδες τυχαία δημιουργούμενους χάρτες και σενάρια για απεριόριστη δυνατότητα επαναληπτικού παιχνιδιού.

Το παιχνίδι θα αποκτήσει επίσης μια νέα λειτουργία μετά την κύρια κυκλοφορία του, την Arena of the Gods, τόσο για single-player όσο και για co-op παιχνίδι.