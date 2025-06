High On Life 2: Το sequel του εκκεντρικού FPS θα κυκλοφορήσει το χειμώνα

Το sequel του εκκεντρικού FPS High On Life ετοιμάζεται να επιστρέψει στους gamers αυτόν τον χειμώνα, όπως ανακοινώθηκε στο Xbox Games Showcase. Το High On Life 2, από την ομάδα ανάπτυξης Squanch Games – την οποία είχε ιδρύσει ο πρώην ηθοποιός του Rick and Morty, Justin Roiland – υπόσχεται περισσότερη από την ίδια «τρελή» συνταγή: ομιλούντα όπλα, εξωγήινοι χαρακτήρες, και υπερβολικές ικανότητες όπως χελώνες που εκπνέουν φλόγες. Αν και το trailer παρουσίαζε υλικό που υποτίθεται ότι είναι από το παιχνίδι, πολλοί σχολιαστές σημείωσαν ότι ήταν εμφανώς καλλωπισμένο, με έντονα επεξεργασμένα γραφικά.

Η αρχική έκδοση του High On Life είχε διχάσει κοινό και κριτικούς, κυρίως λόγω του ιδιαίτερου χιούμορ του και της μέτριας, σε επίπεδο μηχανισμών, εμπειρίας πυροβολισμών. Παρά τον ενθουσιασμό γύρω από την ιδέα των όπλων που μιλούν και έχουν προσωπικότητα, η αίσθηση του gameplay απογοήτευσε πολλούς, καθώς έλειπε η βαρύτητα και η ένταση που απαιτείται από ένα αξιοπρεπές shooter. Όπως υπογραμμίζουν αρκετοί αναλυτές, η «φωνή» των όπλων μπορεί να είχε πλάκα, όμως η χρήση τους στο πεδίο της μάχης ήταν αδύναμη.

Το High On Life 2, σε επίπεδο αισθητικής και παρουσίασης, δείχνει εξαιρετικά δουλεμένο. Το animation παραμένει εντυπωσιακό και, σε αντίθεση με πολλές άλλες περιπτώσεις όπου τα κινηματογραφικά trailers διαφέρουν από το τελικό προϊόν, εδώ ίσως να έχουμε μια πιο ακριβή απεικόνιση του τι να περιμένουμε. Το τεχνικό επίπεδο της Squanch Games φαίνεται υψηλό, κάτι που αφήνει ελπίδες ότι η συνέχεια αυτή μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της ομάδας πιο αποδοτικά.

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η δημιουργική κατεύθυνση του High On Life 2 ενδέχεται να έχει απομακρυνθεί από την επιρροή του Justin Roiland, καθώς η Squanch έχει πλέον πάρει αποστάσεις από τον ιδρυτή της. Αν αυτό σημαίνει ότι η ομάδα έχει την ευκαιρία να ορίσει μια νέα ταυτότητα για το franchise, βασισμένη περισσότερο στο δικό της όραμα παρά σε χιουμοριστικά μοτίβα που άγγιζαν το παράδοξο και το προκλητικό χωρίς ουσία, τότε η συνέχεια μπορεί να εκπλήξει θετικά.

Η κυκλοφορία του High On Life 2 προγραμματίζεται για τον χειμώνα του 2025, χωρίς ακόμα να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις πλατφόρμες της Microsoft και πιθανότατα θα είναι διαθέσιμο από την πρώτη μέρα στο Xbox Game Pass, όπως συνέβη και με τον πρώτο τίτλο.