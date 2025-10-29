BI Explorer: Ο μίνι υπερυπολογιστής της Κίνας που λειτουργεί σαν ανθρώπινος εγκέφαλος

Στην πόλη Hengqin της Κίνας παρουσιάστηκε μια μηχανή που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την υπολογιστική ισχύ. Ονομάζεται BI Explorer ή BIE-1, και σύμφωνα με τους δημιουργούς της, είναι το πρώτο «έξυπνο υπολογιστικό σώμα τύπου εγκεφάλου» που κατασκευάστηκε ποτέ. Με απλά λόγια, πρόκειται για έναν υπερυπολογιστή σχεδιασμένο να λειτουργεί όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος, μόνο που, αντί να καταλαμβάνει ένα κτίριο, μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από ένα γραφείο.

Πίσω από το φιλόδοξο project βρίσκεται το Guangdong Institute of Intelligent Science and Technology, μαζί με δύο θυγατρικές εταιρείες του. Ο στόχος τους ήταν να συνδυάσουν τη δύναμη ενός data center με την ευχρηστία μιας οικιακής συσκευής, κάτι σαν να συμπυκνώνεις μια ολόκληρη βιβλιοθήκη σε ένα ήσυχο, μεταλλικό κουτί.

Ο BIE-1 έχει περίπου το μέγεθος ενός μονόπορτου ψυγείου, αλλά στο εσωτερικό του κρύβει εντυπωσιακές προδιαγραφές: 1.152 πυρήνες CPU, 4,8 terabytes μνήμης DDR5 και 204 terabytes αποθηκευτικού χώρου. Παρ’ όλη αυτή την πυκνότητα υπολογιστικής ισχύος, το μηχάνημα εκπέμπει λιγότερο από 45 ντεσιμπέλ θορύβου, είναι δηλαδή πιο ήσυχο δηλαδή από μια κανονική συζήτηση, και καταναλώνει περίπου το ένα δέκατο της ενέργειας ενός παραδοσιακού υπερυπολογιστή. Ακόμα και σε πλήρες φορτίο, η θερμοκρασία του δεν ξεπερνά τους 70 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να απαιτείται κάποιο περίπλοκο σύστημα ψύξης.

Αυτό το συνδυασμό αποδοτικότητας και ισχύος οι μηχανικοί τον θεωρούν «το πρώτο βήμα προς μια νέα εποχή πράσινης πληροφορικής». Με δεδομένο ότι τα data centers καταναλώνουν ολοένα και περισσότερη ενέργεια, η Κίνα δείχνει να ποντάρει στη μινιατούρα και στην ενεργειακή εξοικονόμηση.

Ο πυρήνας του BIE-1 είναι η αρχιτεκτονική Intuitive Neural Network (INN), μια προσέγγιση που προσπαθεί να μιμηθεί τον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνδυάζει αριθμούς, σύμβολα και λογική. Σε αντίθεση με τα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία λειτουργούν ως «μαύρα κουτιά» χωρίς να αποκαλύπτουν πώς καταλήγουν στα συμπεράσματά τους, τα INN δίκτυα μπορούν να δείξουν τη λογική ακολουθία πίσω από τις αποφάσεις τους.

Η αρχιτεκτονική αυτή μπορεί να επεξεργάζεται ταυτόχρονα αριθμητικά, γλωσσικά και αισθητηριακά δεδομένα, ενώ έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει νέες πληροφορίες χωρίς να «ξεχνά» τις παλιές. Η τελευταία αυτή ικανότητα αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σημερινά συστήματα AI, γνωστό ως «καταστροφική λήθη».

Στις δοκιμές, ο BIE-1 κατάφερε να εκπαιδεύσει μοντέλα πάνω σε δεκάδες δισεκατομμύρια tokens μέσα σε μόλις 30 ώρες, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά CPU. Η επίδοσή του στην επεξεργασία έφτασε τα 500.000 tokens το δευτερόλεπτο, συγκρίσιμη με ολόκληρα clusters που βασίζονται σε GPU. Ωστόσο, η κατανάλωση ενέργειας ήταν 90% χαμηλότερη, ενώ το κόστος του hardware περίπου στο μισό. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ακρίβεια των αποτελεσμάτων του υπερέβη τις υπάρχουσες προδιαγραφές σε αρκετά benchmarks τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά την επίσημη παρουσίαση, οι μηχανικοί παρομοίασαν το BI Explorer με «μια βιβλιοθήκη που σκέφτεται σιωπηλά». Η φιλοσοφία πίσω από τον σχεδιασμό του δεν είναι να αντικαταστήσει τα μεγάλα data centers, αλλά να τα συμπληρώσει με πιο ευέλικτες, ενεργειακά αποδοτικές μονάδες που μπορούν να τοποθετηθούν παντού, από πανεπιστημιακά εργαστήρια μέχρι εταιρικά γραφεία ή ακόμη και σπίτια.

Ο Zhang Xu, διευθυντής του Guangdong Institute και μέλος της Chinese Academy of Sciences, θεωρεί ότι ο BIE-1 θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η υπολογιστική ισχύς.

Σήμερα, οι περισσότεροι υπολογιστικοί πόροι συγκεντρώνονται σε λίγα μεγάλα κέντρα δεδομένων. Με τέτοιου είδους τεχνολογίες, μπορούμε να φέρουμε την τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά στον χρήστη, με μηχανές που μαθαίνουν, εξηγούν και λειτουργούν με ελάχιστη κατανάλωση.

Οι εφαρμογές που φαντάζεται η ομάδα του εκτείνονται από διαγνωστικά ιατρικά συστήματα και ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων έως έξυπνους ψηφιακούς βοηθούς με πιο «ανθρώπινη» συμπεριφορά. Το Guangdong Institute προωθεί το BI Explorer ως ένα μοντέλο «χαμηλών εκπομπών» για τη νέα εποχή της πληροφορικής, όπου τα μηχανήματα δεν περιορίζονται στο να υπολογίζουν, αλλά και να εξηγούν πώς φτάνουν σε κάθε αποτέλεσμα.

