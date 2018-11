Το κατάστημα GoodOffer24.com συμμετέχει και αυτό στον χαμούλη της Black Friday προσφέροντας εκπτώσεις στα κλειδιά που διαθέτει για διάφορα προγράμματα, αλλά και για video games.

Είναι γεγονός ότι για να αγοράσεις μια άδεια για το λειτουργικό σύστημα Windows ή το Office θα πρέπει να ξοδέψεις αρκετά χρήματα, αλλά μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική επιλογή είναι να προμηθευτείς απλά ένα κλειδί με πολύ μικρότερο κόστος που θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις, όμως, μόνο μια φορά σε έναν υπολογιστή. Επί τη ευκαιρία της Black Friday, το κατάστημα GoodOffer24.com προσφέρει εκπτωτικά κουπόνια για τα κλειδιά των Windows 10 Pro, Office 2016 Pro Plus και Office 2019 Pro Plus, αλλά και πακέτα για να πάρεις μαζί Windows 10 + Office σε αρκετά χαμηλότερη τιμή.

Συγκεκριμένα, για το Office 2019 Pro Plus μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουπόνι JGO24bf20 και να αγοράσετε με έκπτωση 20% είτε μία άδεια με €43.99, είτε πέντε άδειες με €191.99.

Για τα παρακάτω πακέτα του καταστήματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουπόνι JGO24bf15 και να λάβετε έκπτωση 15%:

Windows 10 Pro Professional CD-KEY (32/64 Bit) με €10,06

Microsoft Office 2016 Pro Professional Plus CD-KEY (1 PC) με €22,77

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro – Bundle με €28,04

Microsoft Office 365 Professional PLUS λογαριασμός για 1 συσκευή (32/64 Bit) με €16,99

Microsoft Project Professional 2016 for PC με €20,09

Microsoft Visio Professional 2016 for PC με €20,09

Υπενθυμίζουμε ότι πρώτα κατεβάζετε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια χρησιμοποιείτε το κλειδί που αγοράσατε.

Windows 10 Pro - [ Download Link ]

Microsoft Office 2016 Professional Plus - [ Download Link ]

Microsoft Office 2019 Professional Plus - [ Download Link ]

