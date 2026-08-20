Black Myth: Zhong Kui - Επικό gameplay 15 λεπτών για τον σκοτεινό διάδοχο του Wukong

Σύνοψη

Η Game Science δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο διάρκειας 15 λεπτών με gameplay από το Black Myth: Zhong Kui, τον δεύτερο τίτλο της δημοφιλούς σειράς δράσης.

Ο νέος τίτλος βασίζεται στον θεό-κυνηγό δαιμόνων της κινεζικής μυθολογίας, εγκαταλείποντας τον Sun Wukong για μια αισθητά πιο σκοτεινή και ώριμη θεματολογία.

Το σύστημα μάχης δείχνει πιο προσγειωμένο, με τεράστια έμφαση στις ακριβείς αποκρούσεις (parries), τις αποφυγές (dodges) και τη στρατηγική χρήση στοιχείων όπως η φωτιά και ο ηλεκτρισμός.

Τα γραφικά της Unreal Engine 5 αφήνουν εξαιρετικές εντυπώσεις, αν και η κοινότητα διατηρεί επιφυλάξεις για την τελική βελτιστοποίηση του κώδικα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις κονσόλες.

Το παιχνίδι αναπτύσσεται για PC και κονσόλες τρέχουσας γενιάς, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμα το επίσημο παράθυρο κυκλοφορίας του.

Η Game Science έδωσε στη δημοσιότητα ένα εκτενές gameplay video διάρκειας 15 λεπτών για το Black Myth: Zhong Kui, το δεύτερο παιχνίδι της φιλόδοξης σειράς της. Το υλικό προέρχεται από μια πρώιμη έκδοση ανάπτυξης η οποία τρέχει στην Unreal Engine 5, επιδεικνύοντας τον νέο πρωταγωνιστή, τον ρεαλιστικό μηχανισμό απόκρουσης εχθρικών επιθέσεων και τις εντυπωσιακές αναμετρήσεις με απόκοσμα πλάσματα. Το παιχνίδι αναπτύσσεται επισήμως για PC και τις κυρίαρχες κονσόλες της αγοράς, ωστόσο το στούντιο δεν έχει ακόμα δεσμευτεί με συγκεκριμένη ημερομηνία διάθεσης, κρατώντας τα χαρτιά του κλειστά.

Μετά την τεράστια εμπορική επιτυχία του πρώτου τίτλου, οι προσδοκίες των παικτών έχουν χτυπήσει κόκκινο. Το νέο βίντεο λειτουργεί ως η πρώτη ουσιαστική απόδειξη ότι η κινεζική εταιρεία σκοπεύει να διαφοροποιηθεί αισθητά από τον προκάτοχο του, τόσο σε ύφος όσο και σε μηχανισμούς. Η πλήρης απουσία διαλόγων κατά τη διάρκεια του βίντεο αφήνει την εικόνα και τη δράση να μιλήσουν από μόνες τους, εστιάζοντας καθαρά στην ατμόσφαιρα και τη βαρύτητα των συγκρούσεων.

Ο κεντρικός πρωταγωνιστής της νέας περιπέτειας δεν έχει καμία σχέση με τον σβέλτο και πονηρό Sun Wukong. Ο Zhong Kui αποτελεί μια εντελώς διαφορετική οντότητα στην ασιατική λαογραφία. Περιγράφεται ως ένας θεός που κινείται ελεύθερα μεταξύ του κόσμου των θνητών και της κόλασης, έχοντας ως μοναδικό σκοπό το κυνήγι και την εξόντωση δαιμόνων. Σύμφωνα με τον μύθο, επρόκειτο για έναν εξαιρετικά ευφυή μελετητή της Δυναστείας των Τανγκ, ο οποίος αυτοκτόνησε από απελπισία όταν του αρνήθηκαν τις ακαδημαϊκές του τιμές εξαιτίας της τρομακτικής, παραμορφωμένης εξωτερικής του εμφάνισης.

Ο Βασιλιάς της Κόλασης, αναγνωρίζοντας την απόλυτη αίσθηση δικαιοσύνης που τον διακατείχε, του έδωσε τον τίτλο του «Βασιλιά των Φαντασμάτων», προσφέροντας του τη δυνατότητα να διοικεί δεκάδες χιλιάδες πνεύματα. Αυτό το σκοτεινό, τραγικό υπόβαθρο μεταφράζεται στο παιχνίδι μέσα από έναν σαφώς πιο βαρύ και καταθλιπτικό οπτικό τόνο. Το περιβάλλον, οι εχθροί και τα χρώματα κινούνται σε πιο μουντές αποχρώσεις, αποτυπώνοντας την αδιάκοπη πάλη με τις δυνάμεις του κάτω κόσμου.

Το δεκαπεντάλεπτο υλικό προσφέρει μια αναλυτική ματιά στη ροή της μάχης. Η αρχή γίνεται σε μια φαινομενικά γαλήνια παραλία, όπου ο πρωταγωνιστής συναντά έναν ηλικιωμένο άνδρα. Καθώς οι δυο τους προσπαθούν να απομακρυνθούν με μια αυτοσχέδια σχεδία, τα σχέδιά τους ανατρέπονται βίαια. Εκεί ξεκινά η πρώτη επίδειξη των πολεμικών τεχνών του Zhong Kui, ο οποίος αντιμετωπίζει ομάδες δαιμονικών πλασμάτων με ένα σπαθί.

Η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με το Black Myth: Wukong εντοπίζεται στην αίσθηση του βάρους. Οι κινήσεις είναι λιγότερο ακροβατικές και αρκετά πιο υπολογισμένες. Ο μηχανισμός απόκρουσης (parry) φαίνεται εξαιρετικά δουλεμένος, προσφέροντας ξεκάθαρη οπτική και ηχητική ανατροφοδότηση στον παίκτη όταν εκτελείται τη σωστή στιγμή, ακυρώνοντας τελειωτικά χτυπήματα των αντιπάλων. Κατά τη διάρκεια της πρώτης αναμέτρησης με έναν ισχυρότερο εχθρό, ο Zhong Kui χρησιμοποιεί φλεγόμενες βόμβες για να αναφλέξει το έδαφος και στη συνέχεια απορροφά τις φλόγες στη λεπίδα του, δημιουργώντας ένα καταστροφικό buff που αυξάνει κατακόρυφα τη ζημιά που προκαλεί.

Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια ενός θεαματικού boss fight με ένα πλάσμα που θυμίζει τεράστιο σκόρο με φολιδωτά φτερά, ο πρωταγωνιστής ηλεκτρίζει το όπλο του. Η χρήση των στοιχείων της φύσης φαίνεται πως θα αποτελέσει κομβικό τακτικό πλεονέκτημα, αναγκάζοντας τον παίκτη να μελετά τις αδυναμίες κάθε αρχηγού. Επιπλέον, το βίντεο αποκαλύπτει τη δυνατότητα επίκλησης ενός πολεμιστή-συμμάχου κατά τη διάρκεια της μάχης, δίνοντας ίσως μια πρώτη γεύση από τους μηχανισμούς διαχείρισης πνευμάτων που δικαιολογεί η μυθολογική ιδιότητα του πρωταγωνιστή.

Οπτικά, η Game Science έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες της Unreal Engine 5. Ο φωτισμός στα σκοτεινά σπήλαια, η απεικόνιση της βροχής που πέφτει πάνω στις επιφάνειες και ο τρόπος που το φως της φωτιάς αντανακλάται στις λακκούβες με το νερό επιβεβαιώνουν την στόχευση σε αυστηρά υψηλά επίπεδα γραφικών. Ωστόσο, η συζήτηση στην κοινότητα των gamers έχει ήδη ξεκινήσει, κυρίως γύρω από τις ανησυχίες για τα στιγμιαία κολλήματα που συχνά συνοδεύουν τη συγκεκριμένη μηχανή γραφικών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί στις επίσημες σελίδες υποστήριξης του τίτλου, οι απαιτήσεις συστήματος για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αναμένεται να είναι αντίστοιχα υψηλές με τον προκάτοχο του.

Ελάχιστες απαιτήσεις: Επεξεργαστής Intel Core i5-8400 ή AMD Ryzen 5 1600, 16 GB μνήμης RAM, κάρτα γραφικών GTX 1060 (6GB) ή RX 580 (8GB) και 130 GB ελεύθερου αποθηκευτικού χώρου.

Επεξεργαστής Intel Core i5-8400 ή AMD Ryzen 5 1600, 16 GB μνήμης RAM, κάρτα γραφικών GTX 1060 (6GB) ή RX 580 (8GB) και 130 GB ελεύθερου αποθηκευτικού χώρου. Προτεινόμενες απαιτήσεις: Επεξεργαστής Intel Core i7-9700 ή AMD Ryzen 5 5500, 32 GB μνήμης RAM, κάρτα γραφικών RTX 4060 ή RX 7600 XT, με την εγκατάσταση σε δίσκο SSD να θεωρείται απολύτως υποχρεωτική.

Η βελτιστοποίηση της απόδοσης, ειδικά στο PlayStation 5 και το Xbox Series X, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την τελική αποδοχή του παιχνιδιού, δεδομένου ότι το αυστηρό σύστημα απόκρουσης απαιτεί σταθερό ρυθμό καρέ χωρίς καμία καθυστέρηση στην απόκριση των χειριστηρίων.