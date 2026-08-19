NBA 2K27: Co-Op MyCareer, Co-Ed City και ριζικές αλλαγές στον πυρήνα του gameplay

Σύνοψη

Κυκλοφορεί επίσημα στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ η Early Access ξεκινά από τις 26 Αυγούστου για τους κατόχους των Deluxe και Ultra εκδόσεων (πρόσβαση έως και 9 ημέρες νωρίτερα).

Επιτρέπεται πλέον η δημιουργία γυναικείων MyPlayers, οι οποίοι βασίζονται στο ίδιο ακριβώς κατασκευαστικό πλαίσιο με τους ανδρικούς χαρακτήρες, συνυπάρχοντας στα ίδια γήπεδα του The City.

Οι παίκτες μπορούν να προσκαλέσουν έναν φίλο τους, ο οποίος αναλαμβάνει τον χειρισμό του προσαρμόσιμου συμπαίκτη Trace Miller, κερδίζοντας παράλληλα ισότιμα VC και Season XP.

Εισαγωγή 53 εμβλημάτων με τη χρήση Badge Tokens και του μηχανισμού Synergy, ο οποίος διαχωρίζεται σε Fuse (μόνιμα boosts) και Reaction (δυναμικά boosts κατά τη διάρκεια του αγώνα).

Προσθήκη ενός player-locked mode 100 ετών στο MyNBA και δυνατότητα εκκίνησης του MyCareer σε πέντε διαφορετικές ιστορικές περιόδους (Magic/Bird, Jordan, Kobe, LeBron, Steph).

Στο MyTeam, οποιαδήποτε κάρτα παικτών (πλην των Free Agents) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανταλλαγή και απόκτηση κορυφαίων επάθλων, καταργώντας το οριστικό κλείδωμα των συλλογών.

Η 2K Games προχώρησε σε μια αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών και σχεδιαστικών αλλαγών που καταφθάνουν στο NBA 2K27, το οποίο προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου.

Μέσα από μια εκτενή εκδήλωση διάρκειας 45 λεπτών που μεταδόθηκε ζωντανά από το Inuit Dome του Los Angeles, η ομάδα ανάπτυξης ανέλυσε σε βάθος τις αναβαθμίσεις στον πυρήνα της προσομοίωσης, τον επανασχεδιασμό των διαδικτυακών υποδομών του The City και την εμπλουτισμένη εμπειρία των single-player modes. Αντί να επικεντρωθούν αποκλειστικά στον οπτικό τομέα, οι μηχανικοί της Visual Concepts φαίνεται να ρίχνουν το βάρος τους στη δημιουργία ενός ισορροπημένου, ανταγωνιστικού πλαισίου που απευθύνεται εξίσου στους περιστασιακούς χρήστες και στους βετεράνους των ηλεκτρονικών παρκέ.

Η ισορροπία στο gameplay αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του φετινού εγχειρήματος, με την εταιρεία να προσθέτει νέα επιθετικά εργαλεία, όπως τα Step-Through Up-and-Unders, τα οποία προσφέρουν στους παίκτες την απαραίτητη ευελιξία για να διασπάσουν τις κλειστές άμυνες στο ζωγραφιστό. Παράλληλα, τα αμυντικά συστήματα έχουν αναδιαρθρωθεί, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ουσιαστική βελτίωση του μηχανισμού Hands-Up Shot Contests. Το συγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει πλέον στους αμυντικούς να επιδρούν στον ρυθμό εκτέλεσης του αντιπάλου με μεγαλύτερη συνέπεια, αντιμετωπίζοντας το διαχρονικό πρόβλημα όπου οι ψηλοί παίκτες δεν κατάφερναν να ανακόψουν αποτελεσματικά τα περιφερειακά σουτ, παρά τη σωστή τους τοποθέτηση.

Η τεχνολογία ProPlay συνεχίζει να αναλύει πραγματικούς αγώνες του NBA τροφοδοτώντας τη μηχανή του παιχνιδιού με ρεαλιστικά animations, εξαλείφοντας τις αφύσικες μεταβάσεις μεταξύ των κινήσεων που χαρακτήριζαν το franchise στο παρελθόν και προσδίδοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στη φυσική υπόσταση των αθλητών κατά τη διάρκεια των επαφών.

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατεύθυνση εντοπίζεται στη διαδικτυακή κοινότητα του παιχνιδιού, καθώς το The City μεταμορφώνεται σε ένα αμιγώς Co-ed περιβάλλον. Το NBA 2K27 επιτρέπει για πρώτη φορά τη δημιουργία γυναικείων MyPlayers, οι οποίοι δομούνται επάνω στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο με τους ανδρικούς χαρακτήρες. Οποιαδήποτε ανησυχία για στατιστικές ανισότητες αναιρείται εκ σχεδιασμού, καθώς το ύψος, το άνοιγμα χεριών, τα διαθέσιμα badges και τα φυσικά χαρακτηριστικά καθορίζονται αποκλειστικά από τις επιλογές κατά τη δημιουργία του build, αγνοώντας το φύλο ως μεταβλητή απόδοσης. Οι παίκτες θα συνυπάρχουν και θα ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις στα διάφορα modes, όπως το The REC, το The Theater, τα Street Kings, το Park, τα Proving Grounds και το νέο Crew HQ, με τη μόνη υποσημείωση πως η γυναικεία ενσάρκωση περιορίζεται αυστηρά στα όρια του The City.

Επιπροσθέτως, το The Rec επιχειρεί να καταπολεμήσει την οπτική μονοτονία που προκύπτει ύστερα από πολύωρη ενασχόληση, ενσωματώνοντας πέντε διαφορετικά περιβάλλοντα: High School Gym, Outdoor Court, Private Gym, Crowded Arena, και το εποχιακά μεταβαλλόμενο Season-Themed Venue. Αυτά τα γήπεδα θα εναλλάσσονται με τυχαίο τρόπο, προσφέροντας την απαραίτητη οπτική ανανέωση στην καθημερινή εμπειρία των παικτών.

Η μεθοδολογία με την οποία οι ψηφιακοί αθλητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους αποκτά ένα επιπλέον επίπεδο τακτικής μέσω της εισαγωγής των Badge Tokens. Μέσα από το αναβαθμισμένο Builder, ο χρήστης λαμβάνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, παρατηρώντας άμεσα πώς οι αναλογίες του κορμιού και οι επιμέρους πόντοι ικανοτήτων τροποποιούν το κόστος για την απόκτηση καθενός από τα 53 διαθέσιμα badges, 19 εκ των οποίων εντάσσονται για πρώτη φορά στη σειρά. Το οικοδόμημα αυτό υποστηρίζεται από το νέο σύστημα Synergy, το οποίο χωρίζει τις ενισχύσεις σε δύο κατηγορίες: Fuse και Reaction. Τα Fuse Badges εξασφαλίζουν μια μόνιμη στατιστική ενίσχυση που διαρκεί καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ τα Reaction Badges απαιτούν την επίτευξη συγκεκριμένων προϋποθέσεων ενεργοποίησης μέσω των Fuse, ώστε να προσφέρουν τεράστια πλεονεκτήματα στις κρίσιμες επιθετικές ή αμυντικές φάσεις των τελευταίων λεπτών.

Η αξιοποίηση της τεράστιας ιστορίας του πρωταθλήματος επεκτείνεται φέτος με έξυπνους τρόπους. Το MyNBA υποδέχεται το Legacy Mode, επιτρέποντας στους λάτρεις του management να αναλάβουν τον έλεγχο ενός συγκεκριμένου παίκτη από τη σύγχρονη εποχή και να τον οδηγήσουν μέσα από μια δυναστεία που μπορεί να διαρκέσει έως και εκατό ψηφιακά έτη. Η πραγματική προστιθέμενη αξία, ωστόσο, καταγράφεται στο MyCareer, το οποίο δανείζεται τη δομή των ιστορικών Eras. Αντί να ακολουθήσουν την τετριμμένη διαδρομή προς τα draft του σημερινού NBA, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν την αφετηρία της καριέρας τους ανάμεσα σε πέντε εμβληματικές περιόδους: The Magic vs. Bird Era, The Jordan Era, The Kobe Era, The LeBron Era ή The Steph Era, αλλάζοντας τους συσχετισμούς δυνάμεων σε χρονολογίες που στιγμάτισαν το άθλημα.

Ανταποκρινόμενη σε ένα από τα πιο επίμονα αιτήματα της παγκόσμιας κοινότητας, η Visual Concepts εισάγει την πλήρη υποστήριξη Co-Op στο MyCareer. Η υλοποίηση βασίζεται στην προσθήκη ενός σταθερού χαρακτήρα με το όνομα Trace Miller, τον οποίο ο πρωταγωνιστής συναντά αρχικά στα γήπεδα της G League. Ένας φίλος του χρήστη αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τον χειρισμό του Trace, ο οποίος αναπτύσσεται βάσει εννέα διαθέσιμων αρχέτυπων που αντικατοπτρίζουν γνωστούς αστέρες του NBA. Το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της προσθήκης εντοπίζεται στην οικονομία του παιχνιδιού, καθώς η εταιρεία διασφαλίζει ότι και οι δύο συμμετέχοντες θα ανταμείβονται με ακέραια τα ποσά του Virtual Currency (VC) και του Season XP.