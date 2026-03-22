Επίσημο: Το Minecraft Dungeons II κυκλοφορεί το φθινόπωρο του 2026!

Σύνοψη

Η Mojang Studios ανακοίνωσε επίσημα την ανάπτυξη του Minecraft Dungeons II, με παράθυρο κυκλοφορίας το φθινόπωρο του 2026.

Ο νέος action-RPG τίτλος θα κυκλοφορήσει σε PC, τρέχουσας γενιάς κονσόλες, καθώς και στο επερχόμενο Nintendo Switch 2.

Σε συνεργασία με τη Merlin Entertainments, δημιουργείται το πρώτο φυσικό θεματικό πάρκο "Minecraft World" στο Λονδίνο, με κόστος 58 εκατ. ευρώ και προγραμματισμένο άνοιγμα το 2027.

Το θεματικό πάρκο θα περιλαμβάνει το πρώτο παγκοσμίως rollercoaster βασισμένο στον κόσμο του Minecraft, μαζί με διαδραστικά περιβάλλοντα (biomes).

Στις 24 Μαρτίου 2026 διατίθεται το update "Tiny Takeover" για το βασικό παιχνίδι, το οποίο ανασχεδιάζει τα baby mobs.

Minecraft Dungeons II και Minecraft World: Όλα τα δεδομένα από το Minecraft LIVE 2026

Η Mojang Studios προχώρησε σε σημαντικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια του Minecraft LIVE, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επέκτασης του franchise πέρα από τον παραδοσιακό κορμό του αρχικού τίτλου. Η εταιρεία αποκάλυψε την ανάπτυξη του Minecraft Dungeons II για PCs και κονσόλες, ενώ παράλληλα έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τη μεταφορά του ψηφιακού σύμπαντος στον φυσικό κόσμο μέσω του θεματικού πάρκου Minecraft World.

Πότε κυκλοφορεί το Minecraft Dungeons II και σε ποιες πλατφόρμες;

Το Minecraft Dungeons II θα κυκλοφορήσει επίσημα το φθινόπωρο του 2026. Θα είναι διαθέσιμο σε PC (μέσω Steam και Xbox Store), Xbox Series X|S, PlayStation 5 και Nintendo Switch / Switch 2. Αποτελεί την άμεση συνέχεια του αρχικού action-RPG τίτλου της Mojang.

Ο πρώτος τίτλος, ο οποίος ολοκλήρωσε τον κύκλο ανάπτυξής του τον Νοέμβριο του 2022 (με το τελικό patch 1.17) και ξεπέρασε τα 25 εκατομμύρια παίκτες παγκοσμίως, άφησε σαφές αποτύπωμα στην κατηγορία των dungeon crawlers. Ο Jens 'Jeb' Bergensten επιβεβαίωσε πως το sequel διατηρεί την co-op δράση και την ισομετρική οπτική, προσθέτοντας ωστόσο εκτενέστερους χάρτες, μεγαλύτερη ποικιλία loot και ολοκαίνουρια περιβάλλοντα.

Minecraft World: Επένδυση 58 εκατ. ευρώ στο Λονδίνο

Παράλληλα με το gaming software, η Mojang επεκτείνει το αποτύπωμά της στον τομέα της φυσικής ψυχαγωγίας. Μέσω στρατηγικής συνεργασίας με τη Merlin Entertainments —την εταιρεία που διαχειρίζεται τα θεματικά πάρκα Legoland, Alton Towers και το London Eye— ανακοινώθηκε το πρώτο πλήρως λειτουργικό θεματικό πάρκο "Minecraft World".

Το πάρκο θα κατασκευαστεί εντός του Chessington World of Adventures, το οποίο βρίσκεται στο Λονδίνο. Η επένδυση ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας υπογραμμίζοντας την κλίμακα του εγχειρήματος.

Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν:

Το πρώτο Minecraft rollercoaster παγκοσμίως, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει τον κεντρικό πυρήνα του πάρκου.

Φυσικές αναπαραστάσεις εμβληματικών biomes και mobs από το παιχνίδι.

Διαδραστικούς χώρους παιχνιδιού που θα απαιτούν τη συνεργασία των επισκεπτών.

Θεματικά εστιατόρια και καταστήματα πώλησης αποκλειστικών εμπορευμάτων.

Η κατασκευή γίνεται με άμεση επίβλεψη από την ομάδα της Mojang, προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστότητα με την αισθητική των voxels. Το πάρκο προγραμματίζεται να ανοίξει τις πύλες του στο κοινό το 2027.

Minecraft Updates: Tiny Takeover και Chaos Cubed

Η υποστήριξη του αρχικού sandbox παιχνιδιού παραμένει ενεργή. Η εταιρεία επιβεβαίωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας του επόμενου game drop. Το "Tiny Takeover" update θα είναι διαθέσιμο στις 24 Μαρτίου 2026 σε όλες τις πλατφόρμες.

Η συγκεκριμένη ενημέρωση εστιάζει στον πλήρη ανασχεδιασμό των baby mobs. Προσθέτει προσαρμοσμένους ήχους και animations για δεκάδες νεαρά ζώα και πλάσματα, ενώ εισάγει νέα αντικείμενα, όπως το "Golden Dandelion" (το οποίο κρατά τα baby mobs μόνιμα σε νεαρή ηλικία) και το εφέ τρομπέτας στα note blocks μέσω της χρήσης χαλκού. Τέλος, έδωσε ένα στοιχείο για το επόμενο update που θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στο 2026, το οποίο φέρει τον τίτλο "Chaos Cubed".