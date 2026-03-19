Epic Games Store: Διαθέσιμο δωρεάν το Electrician Simulator και νέο DLC για το World of Warships

Η στρατηγική του Epic Games Store να προσφέρει δωρεάν τίτλους σε εβδομαδιαία βάση αποτελεί έναν από τους σταθερότερους πυλώνες προσέλκυσης και διατήρησης ενεργών χρηστών στην πλατφόρμα των PC. Για την εβδομάδα 19 έως 26 Μαρτίου 2026, η σκυτάλη της δωρεάν διανομής περνάει από τα Cozy Grove και Isonzo σε έναν τίτλο που απευθύνεται ξεκάθαρα στους λάτρεις του management και της πρακτικής επίλυσης τεχνικών προβλημάτων: το Electrician Simulator.

Το Electrician Simulator είναι ένας τίτλος προσομοίωσης πρώτου προσώπου, ο οποίος διατίθεται εντελώς δωρεάν στο Epic Games Store από τις 19 Μαρτίου έως τις 26 Μαρτίου 2026. Παράλληλα, στο ίδιο ακριβώς χρονικό πλαίσιο, προσφέρεται δωρεάν το αποκλειστικό πακέτο περιεχομένου Epic Anniversary Tachibana Pack για το δημοφιλές MMO παιχνίδι, World of Warships.

Αναλύοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού της Gaming Factory, το Electrician Simulator αποφεύγει τη λογική των απλών και επαναλαμβανόμενων mini-games. Η εμπειρία του παίκτη ξεκινάει με την εκτέλεση στοιχειωδών εργασιών – όπως η αλλαγή καμένων λαμπτήρων και η αντικατάσταση απλών πριζών τοίχου – και σταδιακά κλιμακώνεται σε απόλυτα στοχευμένες παρεμβάσεις εντός πολύπλοκων δικτύων διανομής οικιακού ρεύματος.

Ο χρήστης αναλαμβάνει ψηφιακά συμβόλαια πελατών, μεταβαίνει στις εικονικές τους οικίες και καλείται να διαγνώσει ηλεκτρολογικές βλάβες χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εικονικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων πολύμετρων και ανιχνευτών τάσης. Η αυστηρότητα των κανόνων προσομοίωσης απαιτεί την άμεση διακοπή της παροχής ρεύματος από τον κεντρικό πίνακα πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση. Εάν αυτό το βήμα παραλειφθεί, το αποτέλεσμα είναι η άμεση εικονική ηλεκτροπληξία του χαρακτήρα, η οποία ακυρώνει το συμβόλαιο και καταστρέφει την πρόοδο της συγκεκριμένης αποστολής.

Η δομή του τίτλου ενσωματώνει ουσιαστικούς μηχανισμούς διαχείρισης πόρων. Η επιτυχής ολοκλήρωση των αποστολών αποφέρει οικονομικά κέρδη εντός του παιχνιδιού, δίνοντας στον παίκτη την ευκαιρία να αναβαθμίσει τον προσωπικό του χώρο. Το γκαράζ του χαρακτήρα λειτουργεί ως το κεντρικό επιχειρησιακό κέντρο.

Εκεί, οι παίκτες έχουν την επιλογή να αποσυναρμολογούν ελαττωματικές συσκευές (καφετιέρες, τηλεχειριστήρια, παιχνιδομηχανές) επάνω στον πάγκο εργασίας, να εντοπίζουν μεμονωμένα κατεστραμμένα εξαρτήματα στις πλακέτες κυκλωμάτων και να προχωρούν σε αντικαταστάσεις. Το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί τον ρυθμό του παιχνιδιού, μετατοπίζοντας την εστίαση από τις μακρο-εγκαταστάσεις (όπως το πέρασμα καλωδιώσεων εσωτερικά των τοίχων) στις μικρο-επισκευές και τις κολλήσεις.

Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του Electrician Simulator είναι η υλοποίηση διαδικαστικά παραγόμενων αποστολών. Μετά τον τερματισμό του βασικού σεναρίου, ο κώδικας του παιχνιδιού παράγει διαρκώς νέες βλάβες σε τυχαίες διαρρυθμίσεις σπιτιών. Η προσέγγιση αυτή αυξάνει δραματικά τη βιωσιμότητα του τίτλου και τον συνολικό χρόνο ενασχόλησης, αναπληρώνοντας την απουσία ενός αμιγώς ελεύθερου sandbox mode.

Η τεχνική υποδομή του τίτλου έχει βελτιστοποιηθεί εξαιρετικά, επιτρέποντας την απροβλημάτιστη εκτέλεσή του στη συντριπτική πλειοψηφία των υπολογιστών που διαθέτει σήμερα το ελληνικό κοινό. Για την ομαλή απόδοση απαιτούνται:

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 (αποκλειστικά 64-bit)

Απαιτείται τουλάχιστον Intel Core i5-8400 ή AMD Ryzen 5 1600.

Μνήμη (RAM): 16 GB είναι επιβεβλημένα για τη διασφάλιση ομαλού ρυθμού καρέ χωρίς stuttering.

Κάρτα Γραφικών (GPU): Η ελάχιστη απαίτηση ορίζεται στην NVIDIA GeForce GTX 970 ή στην AMD Radeon RX 580. Οι δημιουργοί προτείνουν τη χρήση NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB για υψηλότερα settings.

Αποθηκευτικός Χώρος: Απαιτούνται μόλις 4 GB ελεύθερου χώρου στο δίσκο.

API: DirectX 9.

Ενώ η βασική έκδοση που διατίθεται δωρεάν προσφέρει μια ολοκληρωμένη επαγγελματική διαδρομή, η Gaming Factory έχει εμπλουτίσει περαιτέρω τον τίτλο με τη διάθεση πρόσθετου περιεχομένου. Το πλέον σημαντικό είναι το Smart Devices DLC, το οποίο εισάγει την εγκατάσταση συσκευών IoT.

Οι κάτοχοι του DLC καλούνται να εγκαταστήσουν συστήματα αυτοματισμού, αισθητήρες κίνησης, έξυπνους θερμοστάτες ακριβείας και δίκτυα καμερών ασφαλείας. Αυτή η προσθήκη συμβαδίζει απόλυτα με την πραγματική εξέλιξη της βιομηχανίας, καθώς η παραμετροποίηση έξυπνων οικιακών συσκευών αποτελεί πλέον τον πυρήνα του κύκλου εργασιών των σύγχρονων ηλεκτρολόγων.

Η προσφορά της Epic Games δεν σταματά στον τίτλο της Gaming Factory. Για την ίδια περίοδο (19-26 Μαρτίου 2026), οι παίκτες μπορούν να προσθέσουν εντελώς δωρεάν στον λογαριασμό τους το Epic Anniversary Tachibana Pack, γιορτάζοντας την πενταετή πορεία του World of Warships στο κατάστημα της Epic.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

Ένα ιαπωνικό αντιτορπιλικό κατηγορίας Tier II (Tachibana).

Ένα επιπλέον Port Slot, απαραίτητο για τη στάθμευση του πλοίου στη ναυτική σας βάση.

Πέντε αποκλειστικά Epic permanent camouflages, τα οποία εξασφαλίζουν μόνιμη οπτική προσαρμογή του πλοίου.

Για τη χρήση του πακέτου προαπαιτείται απλώς η προσθήκη του βασικού (και ήδη δωρεάν) World of Warships στη βιβλιοθήκη σας.

