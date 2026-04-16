Διαθέσιμο δωρεάν ένα εξαιρετικό tactical stealth παιχνίδι στο Epic Games Store!

Το Epic Games Store συνεχίζει την παράδοση της εβδομαδιαίας δωρεάν διάθεσης βιντεοπαιχνιδιών, προσφέροντας αυτή τη φορά μια εξαιρετική επιλογή για τους λάτρεις της στρατηγικής. Από σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να προσθέσουν μόνιμα στη ψηφιακή τους βιβλιοθήκη το The Stone of Madness. Πρόκειται για έναν τίτλο που ξεφεύγει από τις συνηθισμένες προσεγγίσεις των indie παραγωγών, προσφέροντας ένα μείγμα μηχανισμών απόκρυψης, τακτικής και ψυχολογικού τρόμου. Η διαθεσιμότητά του χωρίς χρέωση επιτρέπει στο ελληνικό κοινό να δοκιμάσει μια από τις πιο αξιόλογες κυκλοφορίες του 2025, εξοικονομώντας το σύνολο της αρχικής του αξίας.

Το The Stone of Madness αναπτύχθηκε από την The Game Kitchen και κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2025. Ελέγχοντας μια ομάδα πέντε φυλακισμένων μέσα σε ένα ισπανικό μοναστήρι του 18ου αιώνα, οι παίκτες καλούνται να επιλύσουν γρίφους, να αποφύγουν τους φρουρούς και να διαχειριστούν την εύθραυστη ψυχολογία των χαρακτήρων τους για να επιτύχουν την απόδραση.

Η ανάπτυξη του παιχνιδιού ξεκίνησε αρχικά από την Teku Studios, η οποία στη συνέχεια εξαγοράστηκε από την The Game Kitchen. Η συγκεκριμένη ομάδα ανάπτυξης είχε ήδη καταγράψει τεράστια εμπορική επιτυχία με τη σειρά Blasphemous, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για το επόμενο εγχείρημά της. Σε αντίθεση με το action-platformer (Metroidvania) παρελθόν τους, οι δημιουργοί στράφηκαν σε ένα είδος που θυμίζει έντονα κλασικούς τίτλους όπως τα Commandos και Desperados.

Το οπτικό αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, καθώς η ομάδα επέλεξε μια ισομετρική προοπτική με εξ ολοκλήρου ζωγραφισμένα στο χέρι γραφικά, ενώ ολόκληρος ο σχεδιασμός αντλεί έμπνευση από τα σκοτεινά έργα του Ισπανού ζωγράφου Francisco de Goya.

Ο παίκτης έχει υπό τον έλεγχό του πέντε διαφορετικούς χαρακτήρες. Αντί να διαθέτουν αποκλειστικά θετικά πλεονεκτήματα, κάθε μέλος της ομάδας φέρει τα δικά του ψυχολογικά τραύματα και συγκεκριμένες φοβίες. Η έκθεση σε καταστάσεις που πυροδοτούν αυτές τις φοβίες αυξάνει τον δείκτη παράνοιας. Εάν το επίπεδο παράνοιας φτάσει στο μέγιστο όριο, ο χαρακτήρας αποκτά μια "Πέτρα της Τρέλας", γεγονός που επιφέρει μόνιμα αρνητικά στατιστικά και αλλάζει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο κινείται ή αλληλεπιδρά στο χώρο. Αυτό το σύστημα υποχρεώνει τους παίκτες να μελετούν διαρκώς τη θέση τους, το οπτικό πεδίο των φρουρών και την ψυχολογική ανοχή κάθε μονάδας.

Ο χρόνος στο παιχνίδι είναι συνεχής και χωρίζεται σε δύο διακριτές φάσεις. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι συνθήκες είναι ιδανικές για την εξερεύνηση των χώρων του μοναστηριού (το οποίο λειτουργεί ταυτόχρονα ως άσυλο και φυλακή της Ιεράς Εξέτασης), τη συλλογή αντικειμένων και τη δημιουργία αντιπερισπασμών. Καθώς το σκοτάδι πέφτει, οι κανόνες αλλάζουν. Οι κανονικοί φρουροί δίνουν τη θέση τους σε μεταφυσικές απειλές και παραισθήσεις, οι οποίες στοχεύουν άμεσα την πνευματική διαύγεια των ηρώων. Η νύχτα απαιτεί αυστηρό προγραμματισμό και ανασύνταξη δυνάμεων, καθιστώντας την αλλαγή του κύκλου κρίσιμο παράγοντα επιβίωσης.

Λόγω του 2D isometric σχεδιασμού του, ο τίτλος είναι ιδιαίτερα φιλικός προς παλαιότερα συστήματα, αν και η πυκνότητα της τεχνητής νοημοσύνης (NPC AI) απαιτεί έναν αξιοπρεπή επεξεργαστή. Οι επίσημες απαιτήσεις συστήματος για την έκδοση του PC είναι οι εξής:

Ελάχιστες Απαιτήσεις:

Windows 10 (64-bit) ή νεότερο Επεξεργαστής (CPU): Intel Core i3-9100F ή AMD Ryzen 3 2300X

Nvidia GTX 1650 ή AMD Radeon RX 580 Αποθηκευτικός Χώρος: 14 GB διαθέσιμου χώρου

Προτεινόμενες Απαιτήσεις:

Windows 10 (64-bit) ή νεότερο Επεξεργαστής (CPU): Intel Core i5-10400F ή AMD Ryzen 5 3600

Πώς να το αποκτήσετε

Οι χρήστες μπορούν να μεταβούν απευθείας στην εφαρμογή του Epic Games Store ή στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας. Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, αναζητήστε το The Stone of Madness στην ενότητα Free Games. Η διαδικασία προσθήκης στο καλάθι θα εμφανίσει την τιμή των 0,00€ αντί των 29,99€ που ισχύει κανονικά στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η προσφορά έχει ξεκινήσει και θα παραμείνει ενεργή αυστηρά μέχρι την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, στις 18:00 ώρα Ελλάδος. Εφόσον το παιχνίδι προστεθεί στη βιβλιοθήκη σας μέσα σε αυτό το χρονικό παράθυρο, θα παραμείνει στην κατοχή σας μόνιμα, χωρίς περιορισμούς χρήσης.

The Stone of Madness - [Epic Games Store Link]