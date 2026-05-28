Δωρεάν τα LONESTAR και Calico στο Epic Games Store

Σύνοψη

Το Epic Games Store διαθέτει δωρεάν τα παιχνίδια LONESTAR και Calico για υπολογιστές.

Η προσφορά ισχύει έως την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026 (18:00 ώρα Ελλάδος).

Το LONESTAR είναι ένα tactical roguelike deckbuilder στο διάστημα, ενώ το Calico ένα cozy management simulation για τη διαχείριση ενός καφέ με γάτες.

Και οι δύο τίτλοι παραμένουν μόνιμα στη ψηφιακή βιβλιοθήκη του χρήστη μετά την προσθήκη τους.

Η εβδομαδιαία παροχή δωρεάν τίτλων από το Epic Games Store συνεχίζεται, προσφέροντας αυτή τη φορά δύο εντελώς διαφορετικές εμπειρίες gaming. Μέχρι την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026, οι παίκτες μπορούν να προσθέσουν μόνιμα στη βιβλιοθήκη τους το tactical roguelike deckbuilder LONESTAR και το life simulation game Calico.

LONESTAR

Το LONESTAR, ανεπτυγμένο από το στούντιο Math Tide και με εκδότη την Thermite Games, κυκλοφόρησε στην τελική του μορφή (έκδοση 1.0) τον Απρίλιο του 2025. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που παντρεύει τους μηχανισμούς του roguelike deckbuilding με τη διαχείριση διαστημόπλοιου, αντλώντας έμπνευση από καθιερωμένους τίτλους της κατηγορίας, όπως το FTL: Faster Than Light και το Slay the Spire.

Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο ενός κυνηγού επικηρυγμένων, αποστολή του οποίου είναι η σύλληψη καταζητούμενων εγκληματιών σε όλο το Σύμπαν. Ο πυρήνας του gameplay περιστρέφεται γύρω από το σύστημα μάχης "Shockwave Battle". Σε κάθε γύρο, το παιχνίδι παράγει τυχαία ενεργειακά δεδομένα. Ο παίκτης καλείται να κατανείμει αυτή την ενέργεια στις μονάδες του διαστημόπλοιού του, συσσωρεύοντας ισχύ. Η πλευρά που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη ισχύ κερδίζει τη μάχη, αφαιρώντας τους παράγοντες των αιφνιδιαστικών επιθέσεων και μετατοπίζοντας το βάρος αποκλειστικά στην τακτική οργάνωση.

Κατά τη διάρκεια του playthrough, οι παίκτες μπορούν να στρατολογήσουν δεκάδες πιλότους από διαφορετικές φατρίες (Humans, Beastkin, Treants, Mechs). Κάθε πιλότος διαθέτει μοναδικές δεξιότητες και τυχαία ταλέντα, διασφαλίζοντας υψηλό replayability. Παράλληλα, με την ολοκλήρωση αποστολών, ξεκλειδώνονται επιθετικές και υποστηρικτικές μονάδες (ATK και Support Units), επιτρέποντας τη δημιουργία εκατοντάδων πιθανών στρατηγικών σχηματισμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παιχνίδι διατηρεί βαθμολογία 90% (Very Positive) στο Steam, υποδεικνύοντας την ισχυρή αποδοχή του από την κοινότητα των PC gamers.

Calico

Στον αντίποδα της έντασης βρίσκεται το Calico, δημιουργία της Peachy Keen Games με εκδότη τη Whitethorn Games. Κυκλοφόρησε αρχικά τον Δεκέμβριο του 2020 έπειτα από επιτυχημένη καμπάνια crowdfunding. Το παιχνίδι ανήκει στην κατηγορία των "cozy games", εστιάζοντας πλήρως στη χαλάρωση, χωρίς μηχανισμούς μάχης, game-over ή χρονικούς περιορισμούς.

Στο Calico, ο παίκτης κληρονομεί ένα καφέ στην περιοχή Heart Village, ένα νησί γεμάτο μαγεία και παστέλ χρώματα. Η βασική αποστολή είναι η ανακαίνιση και διαχείριση του καταστήματος, η δημιουργία αρτοσκευασμάτων και η συγκέντρωση ζώων που θα συντροφεύουν τους επισκέπτες. Η ενσωμάτωση του στοιχείου "Magical Girl" επιτρέπει τη χρήση ενός συστήματος φίλτρων με πρακτικές εφαρμογές στο gameplay. Για παράδειγμα, το φίλτρο "More-to-Pet" αυξάνει το μέγεθος των ζώων, επιτρέποντας στον παίκτη να ιππεύσει γιγάντιες γάτες, αλεπούδες ή αρκούδες για να μετακινηθεί στον χάρτη.

Η αλληλεπίδραση με τους non-playable χαρακτήρες του Heart Village (όπως η δήμαρχος Kiva ή η πωλήτρια φίλτρων Autumn) προσφέρει απλά quests που επιβραβεύουν τον παίκτη με νέα έπιπλα, διακοσμητικά ή συνταγές. Η έκδοση που προσφέρεται πλέον περιλαμβάνει και όλες τις βελτιώσεις του Pawsome Edition update, το οποίο έφερε αναβαθμισμένο User Interface, νέα ζώα και επιπλέον επιλογές παραμετροποίησης του καφέ (ταπετσαρίες, δάπεδα).

Διαδικασία προσθήκης στο Epic Games Store

Για την απόκτηση των παιχνιδιών δεν απαιτείται καμία πληρωμή ή προσθήκη πιστωτικής κάρτας, αρκεί οι χρήστες πρέπει απλώς να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στο Epic Games Store. Μέσω της επίσημης εφαρμογής ή μέσω του web browser, επιλέγουν το πεδίο "Free Games", προχωρούν στη διαδικασία ολοκλήρωσης (Checkout) με μηδενικό κόστος, και οι τίτλοι συνδέονται μόνιμα με το λογαριασμό τους. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί αυστηρά μέχρι την Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 18:00 ώρα Ελλάδος, οπότε και η πλατφόρμα θα προχωρήσει στην αποκάλυψη των επόμενων δωρεάν παιχνιδιών του Mystery Vault.

LONESTAR - [Epic Games Store Link]

Calico - [Epic Games Store Link]