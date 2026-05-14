Δωρεάν στο Epic Games Store τα Sunderfolk και The Telltale Batman

Η προωθητική ενέργεια Epic Mega Sale για το 2026 βρίσκεται επίσημα σε εξέλιξη, και μαζί της επέστρεψε το καθιερωμένο μοντέλο των Mystery Games από το Epic Games Store. Οι πρώτοι δύο τίτλοι που αποκαλύφθηκαν και διατίθενται εντελώς δωρεάν για περιορισμένο χρονικό διάστημα είναι το tactical RPG Sunderfolk και το αφηγηματικό adventure The Telltale Batman Shadows Edition.

Οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν προθεσμία μέχρι την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 (18:00 ώρα Ελλάδος) για να προσθέσουν μόνιμα τα δύο παιχνίδια στη ψηφιακή τους βιβλιοθήκη.

Το Sunderfolk (Standard Edition), το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά τον Απρίλιο του 2025, προέρχεται από τη Secret Door —ένα στούντιο υπό την ομπρέλα της Dreamhaven, στελεχωμένο από βετεράνους της Blizzard. Ο τίτλος κοστολογείται κανονικά στα 49,99€ και συνδυάζει στοιχεία από Dungeons & Dragons με turn-based tactical RPG μηχανισμούς.

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο του Sunderfolk εντοπίζεται στο μοντέλο ελέγχου του. Η δημιουργική ομάδα κατασκεύασε τον τίτλο έχοντας κατά νου το τοπικό παιχνίδι συνεργασίας (couch co-op). Έως και τέσσερις παίκτες μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο διαφορετικών ανθρωπόμορφων ζώων που προστατεύουν το χωριό Arden.

Αντί να απαιτείται η αγορά επιπλέον χειριστηρίων, οι παίκτες ελέγχουν τους χαρακτήρες τους μέσω των smartphones τους, κατεβάζοντας τη δωρεάν εφαρμογή Sunderfolk Controller. Η εφαρμογή λειτουργεί πρακτικά ως ψηφιακό χέρι καρτών, βιβλίο κανόνων και controller, μετατρέποντας την τηλεόραση ή το monitor σε ένα τεράστιο ψηφιακό επιτραπέζιο (board game). Στην πρόσφατη αναβάθμιση 2.0, προστέθηκε επίσημα η δυνατότητα για online multiplayer αλλά και η συμβατότητα με πληκτρολόγιο και ποντίκι.

Το δεύτερο παιχνίδι της προσφοράς εστιάζει στην ατομική εμπειρία. Το The Telltale Batman Shadows Edition αποτελεί ένα πληρέστατο πακέτο που συγκεντρώνει την πολυβραβευμένη αφηγηματική δουλειά της Telltale Games επάνω στο σύμπαν του Σκοτεινού Ιππότη.

Συγκεκριμένα, η συλλογή περιλαμβάνει:

Batman: The Telltale Series (Επεισόδια 1-5): Η αρχική σεζόν του 2016 που έθεσε τα θεμέλια, εστιάζοντας εξίσου στον άνθρωπο Bruce Wayne και στην περσόνα του Batman. Batman: The Enemy Within (Επεισόδια 1-5): Η δεύτερη σεζόν του 2017 που διεύρυνε τις συνέπειες των επιλογών του παίκτη, εισάγοντας περίπλοκες σχέσεις με εμβληματικούς ανταγωνιστές, συμπεριλαμβανομένης μιας από τις καλύτερες εκδοχές του Joker (γνωστού εδώ ως "John Doe"). Shadows Mode DLC: Ένα ενσωματωμένο φίλτρο που μετατρέπει όλο το οπτικό σύνολο των δέκα επεισοδίων σε ασπρόμαυρο (high-contrast noir), τονίζοντας μόνο συγκεκριμένα χρώματα (όπως το κόκκινο του αίματος). Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την αίσθηση ενός σκοτεινού, ατμοσφαιρικού comic book.

Η δυνατότητα να παίξει κανείς 10 ώρες πυκνής αφήγησης χωρίς επιπλέον κόστος, με γνώμονα τις αποφάσεις που παραμετροποιούν ριζικά την πλοκή, αποτελεί από μόνη της ένα ισχυρό κίνητρο προσθήκης στο account της Epic Games.

Διαδικασία λήψης και προσθήκης

Για την απόκτηση των παιχνιδιών οι gamers χρειάζεται απλώς να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό (χωρίς συνδρομή) στο Epic Games Store. Μπαίνοντας στην ενότητα "Free Games" της αρχικής σελίδας (ή μέσω του desktop client), επιλέγουν το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, πατούν "Get" και ολοκληρώνουν τη συναλλαγή κόστους 0,00€.

Όπως επιβάλλει η στρατηγική της Epic Games, μόλις λήξει η τρέχουσα προσφορά στις 21 Μαΐου (18:00 ώρα Ελλάδος), τα παιχνίδια θα επιστρέψουν στην αρχική τους εμπορική τιμή και ένα νέο "Mystery Game" θα πάρει τη θέση τους για την επόμενη εβδομάδα του Mega Sale.

