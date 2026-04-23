DOOMBLADE: Δωρεάν στο Epic Games Store το βραβευμένο metroidvania

Το Epic Games Store συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την καθιερωμένη πλέον παράδοση της προσφοράς δωρεάν παιχνιδιών κάθε εβδομάδα. Η πλατφόρμα της Epic Games, έχοντας χτίσει ένα σταθερό ραντεβού με τους PC gamers κάθε Πέμπτη απόγευμα, ανανεώνει τον κατάλογο των προσφορών της. Αυτή την εβδομάδα, τη θέση του stealth tactics τίτλου The Stone of Madness παίρνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση για τους λάτρεις των απαιτητικών platformers. Το ψηφιακό κατάστημα δίνει την ευκαιρία σε όλους τους χρήστες να προσθέσουν μόνιμα στη συλλογή τους το DOOMBLADE, ένα βραβευμένο 2D action Metroidvania που διακρίνεται για τον καταιγιστικό ρυθμό του.

Το DOOMBLADE κυκλοφόρησε αρχικά το 2023, δημιουργήθηκε από τη φινλανδική ομάδα ανάπτυξης Muro Studios και εκδόθηκε από την Iceberg Interactive. Εντάσσεται στην ευρύτερη και ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία των Metroidvania, απαιτώντας από τον παίκτη εξερεύνηση διασυνδεδεμένων περιοχών, απόκτηση νέων ικανοτήτων και επιστροφή σε παλαιότερα σημεία για την αποκάλυψη μυστικών. Ωστόσο, η ειδοποιός διαφορά του εντοπίζεται στον πυρήνα του gameplay του, ο οποίος απομακρύνεται από τα παραδοσιακά συστήματα μάχης της κατηγορίας και επενδύει σε έναν μηχανισμό άμεσης στόχευσης.

Αντί για τις κλασικές επιθέσεις σώμα με σώμα μέσω ενός πλήκτρου, το DOOMBLADE απαιτεί από τον παίκτη να χρησιμοποιεί το ποντίκι (ή τον δεξιό αναλογικό μοχλό του χειριστηρίου) για να στοχεύει απευθείας τους εχθρούς. Κάνοντας κλικ πάνω στον στόχο, η πρωταγωνίστρια εκτοξεύεται με τεράστια ταχύτητα προς το μέρος του, καταφέροντας θανατηφόρα χτυπήματα και παραμένοντας στον αέρα. Αυτός ο μηχανισμός μετατρέπει τους εχθρούς σε «πατήματα» για εναέρια ακροβατικά, επιτρέποντας στον παίκτη να διασχίζει ολόκληρες οθόνες χωρίς να αγγίζει το έδαφος, αποφεύγοντας παράλληλα παγίδες και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η ταχύτητα εκτέλεσης αυτών των κινήσεων δημιουργεί μια ομαλή, σχεδόν χορευτική ροή που θυμίζει τα πιο έντονα platforming τμήματα παιχνιδιών όπως το Ori and the Blind Forest, προσαρμοσμένα όμως σε ένα πιο επιθετικό πλαίσιο.

Η υπόθεση του DOOMBLADE εστιάζει στην Gloom Girl, την τελευταία επιζήσασα της φυλής των Gloomfolk. Ζώντας απόλυτα απομονωμένη στα σπήλαια των Lowlands, ανακαλύπτει μια μέρα έναν αρχαίο θάλαμο. Εκεί βρίσκεται φυλακισμένο το ομώνυμο όπλο, το DOOMBLADE, ένα σπαθί με δική του συνείδηση και προσωπικότητα, το οποίο φλέγεται από την επιθυμία για εκδίκηση μετά από αιώνες αιχμαλωσίας. Το αταίριαστο αυτό δίδυμο ενώνει τις δυνάμεις του με κοινό σκοπό: να ανακτήσουν τις χαμένες ικανότητες του σπαθιού και να καταστρέψουν τους Dread Lords, τους τυράννους που φυλάκισαν το όπλο και ευθύνονται για την καταστροφή των Gloomfolk.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, οι δύο χαρακτήρες επισκέπτονται ποικιλόμορφα περιβάλλοντα, από τις εγκαταλελειμμένες αίθουσες του Gloomhaunt και τα δάση του New Wilderwood, μέχρι τα τοξικά ορυχεία Molded Mines και τον τεχνολογικό εφιάλτη του Power Sector. Κάθε περιοχή διαθέτει ξεχωριστή αισθητική παλέτα, μοναδικούς εχθρούς και συγκεκριμένες περιβαλλοντικές προκλήσεις που απαιτούν την αξιοποίηση των νέων δυνάμεων που ξεκλειδώνει ο παίκτης, όπως το Doom Drop και το Wicked Wind.

Απαιτήσεις συστήματος και τεχνικός τομέας

Ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα των 2D Metroidvania είναι η προσβασιμότητά τους όσον αφορά το απαιτούμενο hardware, και το DOOMBLADE δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο τίτλος μπορεί να τρέξει απρόσκοπτα σε πληθώρα συστημάτων, απαιτώντας ελάχιστους πόρους για να προσφέρει σταθερό ρυθμό ανανέωσης καρέ, στοιχείο απολύτως κρίσιμο για την ακρίβεια που απαιτεί το gameplay του. Παρά τις χαμηλές απαιτήσεις, ο οπτικός τομέας είναι εξαιρετικά προσεγμένος, με λεπτομερή 2D γραφικά, εντυπωσιακά animations κατά την εκτέλεση των εχθρών και μια χρωματική αντίθεση που βοηθά στον εύκολο εντοπισμό των στόχων μέσα στο χάος της μάχης. Η ηχητική επένδυση συνοδεύει ιδανικά τη δράση, ανεβάζοντας τους ρυθμούς κατά τη διάρκεια των απαιτητικών συγκρούσεων με τα εντυπωσιακά bosses του παιχνιδιού.

Αξίζει να σημειωθεί μια τεχνική λεπτομέρεια που συζητείται έντονα στις κοινότητες των παικτών. Λόγω του ιδιαίτερου συστήματος στόχευσης, η εμπειρία διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιφερειακό ελέγχου που θα επιλέξει ο χρήστης. Παρότι το παιχνίδι υποστηρίζει πλήρως τη χρήση χειριστηρίου (controller), ο χειρισμός με πληκτρολόγιο και ποντίκι θεωρείται ο βέλτιστος τρόπος για να βιώσει κανείς το DOOMBLADE. Η ακρίβεια και η ταχύτητα του ποντικιού επιτρέπουν στον παίκτη να εκτελεί τις εναέριες επιθέσεις με ελάχιστη προσπάθεια, μετατρέποντας το gameplay σε μια άκρως ικανοποιητική εμπειρία. Αντιθέτως, η στόχευση με τον αναλογικό μοχλό του χειριστηρίου αυξάνει κατακόρυφα τον βαθμό δυσκολίας, κάνοντας το παιχνίδι να φαντάζει αρκετά πιο απαιτητικό, ίσως και κουραστικό για ορισμένους.

Πώς να αποκτήσετε το παιχνίδι

Η διαδικασία για να προσθέσετε το παιχνίδι στη συλλογή σας παραμένει η γνωστή και απλή ρουτίνα της πλατφόρμας. Αρκεί να διαθέτετε έναν δωρεάν λογαριασμό στο Epic Games Store. Μεταβαίνοντας στην αρχική σελίδα του καταστήματος, είτε μέσω του desktop client είτε μέσω οποιουδήποτε web browser, θα βρείτε την κατηγορία Free Games. Επιλέγοντας το DOOMBLADE, πατάτε το κουμπί "Get" και ολοκληρώνετε τη συναλλαγή η οποία έχει μηδενικό κόστος. Από εκείνη τη στιγμή, το παιχνίδι παραμένει μόνιμα στην ψηφιακή σας βιβλιοθήκη, διαθέσιμο για λήψη και εγκατάσταση οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσετε, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.

Υπενθυμίζεται ότι η προσφορά ισχύει αυστηρά μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026. Μόλις το ρολόι δείξει 18:00 (ώρα Ελλάδος), το DOOMBLADE θα επιστρέψει στην κανονική του τιμή και τη θέση του στην ενότητα των δωρεάν παιχνιδιών θα πάρει το Oddsparks: An Automation Adventure.

