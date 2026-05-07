Δωρεάν τα Trash Goblin & Arranger στο Epic Games Store

Το Epic Games Store ανανεώνει το εβδομαδιαίο giveaway με ένα ολοκαίνουργιο διπλό "χτύπημα". Αντικαθιστώντας το Oddsparks της προηγούμενης εβδομάδας, οι PC gamers έχουν πλέον τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις ψηφιακές τους βιβλιοθήκες χωρίς κανένα κόστος με το Trash Goblin της Spilt Milk Studios και το Arranger: A Role-Puzzling Adventure της Furniture & Mattress.

Το Trash Goblin είναι ένα χαλαρωτικό indie παιχνίδι προσομοίωσης και διαχείρισης καταστήματος που κυκλοφόρησε το 2025. Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο ενός ιδιοκτήτη καταστήματος, καθαρίζοντας, ανακυκλώνοντας και πουλώντας περίεργα αντικείμενα σε πελάτες, αναβαθμίζοντας παράλληλα τα εργαλεία και τον χώρο του χωρίς χρονικούς περιορισμούς ή κινδύνους.

Η φιλοσοφία του τίτλου βασίζεται αποκλειστικά στην ηρεμία του παίκτη. Στο Trash Goblin, οι μηχανισμοί gameplay επικεντρώνονται στην απτική αίσθηση του καθαρισμού. Καλείστε να αφαιρέσετε προσεκτικά στρώματα βρωμιάς και λάσπης από κρυμμένα "θησαυρίσματα", χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία για κάθε επιφάνεια. Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του μικρή ιστορία, ενώ οι πελάτες που επισκέπτονται το μαγαζί σας ποικίλλουν από απλούς περαστικούς μέχρι εκκεντρικούς συλλέκτες με πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Το Arranger είναι ένα καινοτόμο παιχνίδι περιπέτειας και γρίφων, όπου ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται πάνω σε ένα διασυνδεδεμένο πλέγμα. Όταν η κεντρική ηρωίδα, η Jemma, κινείται, ολόκληρη η σειρά ή η στήλη του χάρτη μετακινείται μαζί της, δημιουργώντας έξυπνους γρίφους και μοναδικές προκλήσεις εξερεύνησης.

Αυτό το μοναδικό σύστημα μετακίνησης αντικαθιστά τα παραδοσιακά συστήματα μάχης και διαχείρισης αντικειμένων. Αντί να σηκώνετε ένα σπαθί, πρέπει να ευθυγραμμίσετε τον εαυτό σας, το σπαθί και τον εχθρό στο ίδιο πλέγμα για να επιτεθείτε. Η Jemma, μια απόκληρος στην ίδια της την πόλη, ανακαλύπτει τον εαυτό της προσπαθώντας να σπάσει τη στασιμότητα της κουλτούρας του τόπου της. Ο τίτλος της Furniture & Mattress διακρίνεται για τα γοητευτικά γραφικά του και τη σταδιακή αύξηση της δυσκολίας που δεν γίνεται ποτέ απογοητευτική.

Το giveaway ισχύει μέχρι τις 14 Μαΐου 2026.

