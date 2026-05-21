Epic Games Store: Δωρεάν τα Tomb Raider I-III Remastered και Down in Bermuda!

Το Epic Games Store συνεχίζει την παράδοση των μεγάλων ανοιξιάτικων προσφορών του, αποκαλύπτοντας τη νέα «Mystery Game» διανομή του για αυτή την εβδομάδα. Η ψηφιακή πλατφόρμα προσφέρει στους κατόχους PC δύο νέους τίτλους, με απόλυτο πρωταγωνιστή τη συλλογή Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, συνοδευόμενη από το עצτήριο casual παιχνίδι Down in Bermuda.

Η συγκεκριμένη προσφορά αντικαθιστά τα παιχνίδια της προηγούμενης εβδομάδας (The Telltale Batman: Shadows Edition και Sunderfolk) και θα παραμείνει ενεργή για επτά ημέρες. Οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα παιχνίδια χωρίς κανένα κόστος, και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, αυτά παραμένουν μόνιμα στην ψηφιακή τους βιβλιοθήκη, έτοιμα για λήψη και εγκατάσταση ανά πάσα στιγμή.

Η επιστροφή της Lara Croft με σύγχρονες προδιαγραφές

Το πακέτο Tomb Raider I-III Remastered, το οποίο αναπτύχθηκε από την Aspyr Media σε συνεργασία με τη Saber Interactive, κυκλοφόρησε στις αρχές του 2024 και απέσπασε θετικές κριτικές παγκοσμίως. Δεν πρόκειται για ένα απλό port, αλλά για μια προσεγμένη προσπάθεια αναβάθμισης των τριών πρώτων ιστορικών τίτλων της Core Design: Tomb Raider (1996), Tomb Raider II (1997) και Tomb Raider III (1998).

Η συλλογή ενσωματώνει όλα τα αυθεντικά expansion packs, όπως τα Unfinished Business, The Golden Mask και The Lost Artifact, προσφέροντας δεκάδες ώρες περιπέτειας, εξερεύνησης και επίλυσης περιβαλλοντικών γρίφων.

Στον τεχνικό τομέα, η Aspyr εισήγαγε μια σειρά από σημαντικές βελτιώσεις που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της δεκαετίας του '90 και του σήμερα:

Ανανεωμένα Γραφικά: Τα textures έχουν επανασχεδιαστεί σε υψηλή ανάλυση, τα μοντέλα της Lara Croft και των εχθρών έχουν αντικατασταθεί με νέα, πιο λεπτομερή, ενώ έχει προστεθεί και σύγχρονος real-time φωτισμός.

Πάνω από 200 trophies/achievements είναι διαθέσιμα, μαζί με τη δυνατότητα ξεκλειδώματος δέκα επιπλέον αμφιέσεων για την πρωταγωνίστρια.

Δωρεάν και το Down in Bermuda

Παράλληλα με την τριλογία της Lara Croft, το Epic Games Store διαθέτει δωρεάν και το Down in Bermuda από το studio ανάπτυξης Yak & Co. Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως προσεγμένο και χαλαρωτικό puzzle adventure. Η ιστορία ακολουθεί τον Milton, έναν περιπετειώδη αεροπόρο που παγιδεύεται σε μια χρονική φούσκα βαθιά μέσα στο Τρίγωνο των Βερμούδων.

Ο παίκτης καλείται να τον βοηθήσει να αποδράσει, εξερευνώντας έξι ξεχωριστά, χειροποίητα νησιά. Το gameplay βασίζεται στην επίλυση κωδικών, την ανακάλυψη κρυφών αντικειμένων, το σπάσιμο γρίφων και τη συλλογή μαγικών σφαιρών. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μια πιο ήρεμη, αλλά πνευματικά δημιουργική εμπειρία gaming.

Διαδικασία απόκτησης

Η διαδικασία για την απόκτησή τους είναι απλή:

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Epic Games Store ή ανοίξτε την εφαρμογή Epic Games Launcher στο PC σας. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας (ή δημιουργήστε έναν δωρεάν). Εντοπίστε την ενότητα «Free Games» στην αρχική σελίδα. Επιλέξτε τα παιχνίδια και πατήστε το κουμπί «Get» (Απόκτηση) για να ολοκληρώσετε τη μηδενική συναλλαγή.

Η προσφορά θα παραμείνει ενεργή μέχρι την επόμενη Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026, στις 18:00 ώρα Ελλάδος. Μόλις ολοκληρωθεί η προθεσμία, η Epic Games θα περάσει στην επόμενη φάση του Mystery Games Promotion, αποκαλύπτοντας νέους δωρεάν τίτλους.

