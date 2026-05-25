Η Epic Games παρουσίασε επίσημα την Unreal Engine 6 μέσω του Rocket League!

Σύνοψη

Η Epic Games προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη της μηχανής γραφικών Unreal Engine 6 κατά τη διάρκεια του τουρνουά RLCS 2026 Paris Major.

Το Rocket League θα αποτελέσει τον πρώτο τίτλο που θα κάνει τη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα, παρακάμπτοντας εντελώς την Unreal Engine 5.

Η τεχνική αρχιτεκτονική της UE6 εστιάζει στην επίλυση των προβλημάτων του single-thread, μεταβαίνοντας σε multithreaded προσομοιώσεις για καλύτερη κατανομή φόρτου στους σύγχρονους επεξεργαστές.

Κεντρικός στόχος είναι η πλήρης ενοποίηση των εργαλείων δημιουργίας, φέρνοντας το UEFN (Unreal Editor for Fortnite) και τη γλώσσα προγραμματισμού Verse κάτω από την ίδια ομπρέλα.

Οι πρώτες preview εκδόσεις για τους προγραμματιστές αναμένονται μέσα στο επόμενο έτος, με την ευρεία κυκλοφορία της μηχανής να τοποθετείται γύρω στο 2028.

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία της Unreal Engine 5, η Epic Games προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της Unreal Engine 6 (UE6). Η αποκάλυψη δεν έγινε στο πλαίσιο κάποιου συνεδρίου προγραμματιστών όπως το GDC, αλλά παρουσιάστηκε στρατηγικά κατά τη διάρκεια του τουρνουά Rocket League Championship Series (RLCS) 2026 στο Παρίσι στις 24 Μαΐου. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει παλαιότερες δηλώσεις του CEO της εταιρείας, Tim Sweeney, και θέτει τα θεμέλια για την επόμενη γενιά διαδραστικών εμπειριών.

Η Unreal Engine 6 αποτελεί την επόμενη γενιά λογισμικού ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών, εστιάζοντας στην υποστήριξη πλήρους multithreading για την εξάλειψη των καθυστερήσεων στους επεξεργαστές. Ενοποιεί το οικοσύστημα δημιουργών του UEFN με τα επαγγελματικά εργαλεία παραγωγής, ενσωματώνει εγγενώς τη γλώσσα προγραμματισμού Verse και αναμένεται να κυκλοφορήσει στην τελική της μορφή το 2028.

Βασικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική Multithreading: Μετάβαση από τον περιοριστικό single-threaded υπολογισμό των physics, επιτρέποντας στους σύγχρονους πολυπύρηνους επεξεργαστές να διαχειρίζονται πολύπλοκα συστήματα (AI, καταστροφές, physics) χωρίς πτώσεις στο framerate.

Μετάβαση από τον περιοριστικό single-threaded υπολογισμό των physics, επιτρέποντας στους σύγχρονους πολυπύρηνους επεξεργαστές να διαχειρίζονται πολύπλοκα συστήματα (AI, καταστροφές, physics) χωρίς πτώσεις στο framerate. Εγγενής Υποστήριξη Verse: Η νέα γλώσσα προγραμματισμού της Epic γίνεται ο βασικός πυλώνας για τη συγγραφή κώδικα και τη δημιουργία gameplay μηχανισμών, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτητα από την C++.

Η νέα γλώσσα προγραμματισμού της Epic γίνεται ο βασικός πυλώνας για τη συγγραφή κώδικα και τη δημιουργία gameplay μηχανισμών, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτητα από την C++. Ενοποίηση UEFN: Το Unreal Editor for Fortnite συγχωνεύεται λειτουργικά με τον κεντρικό κορμό της μηχανής, επιτρέποντας στους δημιουργούς να μεταφέρουν assets και λογική μεταξύ ανεξάρτητων παιχνιδιών και πλατφορμών.

Το Unreal Editor for Fortnite συγχωνεύεται λειτουργικά με τον κεντρικό κορμό της μηχανής, επιτρέποντας στους δημιουργούς να μεταφέρουν assets και λογική μεταξύ ανεξάρτητων παιχνιδιών και πλατφορμών. Real-time Hotfixes: Βελτιωμένα συστήματα ενημερώσεων που επιτρέπουν στους developers να διορθώνουν σφάλματα (bugs) σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται διακοπή λειτουργίας των servers (downtime).

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της ανακοίνωσης αφορά το όχημα που επέλεξε η Epic Games για να παρουσιάσει τις νέες τεχνολογίες της: το Rocket League. Το δημοφιλές παιχνίδι λειτουργεί μέχρι και σήμερα βασισμένο στην πεπαλαιωμένη Unreal Engine 3, η οποία αναπτύχθηκε αρχικά για την εποχή των Xbox 360 και PlayStation 3.

Ενώ η κοινότητα των παικτών ζητούσε επί σειρά ετών τη μεταφορά του παιχνιδιού στην Unreal Engine 5 για καλύτερα γραφικά και φυσική, η Psyonix (θυγατρική της Epic) αποφάσισε να παρακάμψει εντελώς την 5η γενιά. Το teaser βίντεο που προβλήθηκε στο Παρίσι έδειξε πλάνα εντός της νέας μηχανής, με εντυπωσιακά αναβαθμισμένα μοντέλα αυτοκινήτων, δυναμικές αντανακλάσεις στον φωτισμό (πιθανότατα μέσω μιας εξέλιξης του συστήματος Lumen) και σαφώς υψηλότερο βαθμό λεπτομέρειας στα στάδια. Το λογότυπο της Unreal Engine 6 στο τέλος του βίντεο επιβεβαίωσε την πλήρη μετάβαση.

Μέχρι πρότινος, η Epic διατηρούσε πρακτικά ξεχωριστές εκδόσεις της μηχανής για το Fortnite, για τους εξωτερικούς AAA developers και για τους δημιουργούς του UEFN. Η UE6 σχεδιάστηκε ως το σημείο σύγκλισης. Αυτό σημαίνει ότι ο κώδικας, τα 3D μοντέλα και τα συστήματα gameplay θα μπορούν να μεταφέρονται σχεδόν απρόσκοπτα από ένα μικρό project δημιουργών εντός του Fortnite σε μια αυτόνομη, μεγάλη παραγωγή (AAA title). Η διαλειτουργικότητα αυτή στοχεύει στη μείωση του χρόνου ανάπτυξης και στην ενδυνάμωση αυτού που η εταιρεία ονομάζει «social engine» – έναν χώρο όπου τα παιχνίδια δεν είναι απλώς εφαρμογές, αλλά διασυνδεδεμένα οικοσυστήματα.

Είναι σαφές ότι η Epic Games προσπαθεί να διορθώσει τα θεμελιώδη δομικά προβλήματα της UE5, παρά να εντυπωσιάσει αποκλειστικά με νέα γραφικά. Η Unreal Engine 5 έφερε επανάσταση με το Nanite (γεωμετρία μικροπολυγώνων) και το Lumen (παγκόσμιος φωτισμός), αλλά το αντίτιμο ήταν εξαιρετικά βαρύ όσον αφορά την απόδοση. Η στροφή της UE6 στο εγγενές multithreading είναι η απάντηση σε αυτή ακριβώς την παθογένεια. Εάν η Epic καταφέρει να κατανείμει τον φόρτο της προσομοίωσης ισομερώς στους πυρήνες ενός σύγχρονου CPU, τα παιχνίδια δεν θα δείχνουν απλώς ρεαλιστικότερα, αλλά θα "τρέχουν" με ομαλότητα που σπάνιζε στην προηγούμενη γενιά.

