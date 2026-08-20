Epic Games Store: Διαθέσιμο δωρεάν το Cardpocalypse

Σύνοψη

Το Cardpocalypse, το πολυβραβευμένο indie παιχνίδι της Gambrinous, προσφέρεται εντελώς δωρεάν μέσω του Epic Games Store για τους χρήστες της πλατφόρμας.

Η προσφορά επιτρέπει στους παίκτες να προσθέσουν τον τίτλο μόνιμα στην βιβλιοθήκη τους, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση, αρκεί να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Πρόκειται για ένα single-player card game που συνδυάζει στοιχεία role-playing με βαθιούς μηχανισμούς συλλογής και παραμετροποίησης καρτών, αντλώντας ισχυρή έμπνευση από τα κινούμενα σχέδια της δεκαετίας του 1990.

Οι εξαιρετικά χαμηλές απαιτήσεις συστήματος καθιστούν το Cardpocalypse την ιδανική επιλογή για όσους διαθέτουν παλαιότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή φορητές συσκευές gaming, όπως το Steam Deck και το ASUS ROG Ally.

Το κατάστημα της Epic Games συνεχίζει την καθιερωμένη και ιδιαίτερα δημοφιλή στρατηγική της δωρεάν διάθεσης βιντεοπαιχνιδιών, προσφέροντας αυτή τη φορά στους εκατομμύρια χρήστες του ένα πραγματικό διαμάντι της ανεξάρτητης (indie) σκηνής. Το Cardpocalypse, ένας τίτλος που αναπτύχθηκε από το ταλαντούχο στούντιο της Gambrinous και κυκλοφόρησε υπό την ομπρέλα της Versus Evil, αποτελεί το νέο δωρεάν παιχνίδι της πλατφόρμας.

Το Cardpocalypse είναι ένα single-player παιχνίδι στρατηγικής με κάρτες (CCG) και στοιχεία RPG. Η πρωταγωνίστρια του τίτλου, η δεκάχρονη Jess, καταφθάνει ως νέα μαθήτρια στο δημοτικό σχολείο Dudsdale Elementary, φέρνοντας μαζί της το πάθος της για το "Mega Mutant Power Pets", το πιο δημοφιλές παιχνίδι καρτών και τηλεοπτικό πρόγραμμα της εποχής. Ωστόσο, η ανέμελη σχολική πραγματικότητα ανατρέπεται βίαια όταν οι ενήλικες αποφασίζουν να απαγορεύσουν το παιχνίδι στους χώρους του σχολείου, αναγκάζοντας τους μαθητές να συνεχίσουν τις αναμετρήσεις τους μυστικά. Η κατάσταση κλιμακώνεται με τρόπο απροσδόκητο όταν τα τέρατα από τις κάρτες αρχίζουν να αποκτούν φυσική υπόσταση και να εισβάλλουν στον πραγματικό κόσμο, αφήνοντας την Jess και τους φίλους της ως τους μοναδικούς ικανούς να αντιμετωπίσουν αυτή την πρωτοφανή απειλή μέσα από επικές μάχες με τις τράπουλές τους.

Οι βασικοί μηχανισμοί του Cardpocalypse βασίζονται στη δυναμική τροποποίηση των καρτών μέσω αυτοκόλλητων (stickers) που αλλάζουν τα στατιστικά και τις ιδιότητες τους, καθώς και στη μεταβολή των ίδιων των κανόνων του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια του campaign, προσφέροντας συνεχή ανανέωση στο gameplay.

Καθώς η Jess προχωρά στην ιστορία, ανακαλύπτει διάφορα αυτοκόλλητα τα οποία μπορεί να κολλήσει κυριολεκτικά πάνω στις ψηφιακές κάρτες της. Αυτά τα αυτοκόλλητα μπορούν να αυξήσουν την επιθετική ισχύ, να ενισχύσουν την άμυνα ή να προσθέσουν εντελώς νέες ειδικές ικανότητες στα "Power Pets". Το γεγονός ότι οι αλλαγές αυτές είναι μόνιμες για τη συγκεκριμένη κάρτα στο συγκεκριμένο playthrough, προσδίδει ένα βαθύ στρατηγικό βάρος σε κάθε απόφαση που καλείται να λάβει ο παίκτης, δημιουργώντας μια μοναδική τράπουλα που αντικατοπτρίζει το προσωπικό του στυλ παιχνιδιού.

Ακόμη, το παιχνίδι δεν διστάζει να ανατρέψει τους ίδιους του τους κανόνες. Καθώς η πλοκή εξελίσσεται και η απειλή μεγαλώνει, νέοι κανονισμοί προστίθενται ή παλαιότεροι καταργούνται, μιμούμενοι τους αυθαίρετους κανόνες που συχνά εφευρίσκουν τα παιδιά στις αυλές των σχολείων. Αυτή η συνεχής εξέλιξη διατηρεί το ενδιαφέρον αμείωτο, καθώς οι στρατηγικές που μπορεί να λειτουργούσαν άψογα στις αρχικές αναμετρήσεις, ενδέχεται να αποδειχθούν εντελώς αναποτελεσματικές στα μεταγενέστερα και πιο απαιτητικά στάδια του παιχνιδιού. Οι παίκτες καλούνται να επιδεικνύουν διαρκή προσαρμοστικότητα, να πειραματίζονται με νέους συνδυασμούς καρτών και να εκμεταλλεύονται τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της εκάστοτε μάχης.

Τα γραφικά του Cardpocalypse υιοθετούν μια χειροποίητη, ζωγραφισμένη στο χέρι αισθητική που παραπέμπει άμεσα στα κινούμενα σχέδια του Σαββατοκύριακου των 90s. Οπτικά θυμίζει τα σκίτσα που έκαναν οι μαθητές στα τετράδιά τους, συνοδευόμενο από ένα δυναμικό pop-punk και synthwave soundtrack.

Το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο δωρεάν για να το προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας στο Epic Games Store έως και την επόμενη Πέμπτη στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Cardpocalypse - [Epic Games Store Link]