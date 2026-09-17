Δύο εξαιρετικά indie παιχνίδια προσφέρονται δωρεάν στο Epic Games Store αυτή την εβδομάδα

Σύνοψη

Τα Shogun Showdown και Mindcop είναι διαθέσιμα εντελώς δωρεάν μέσω του Epic Games Store από τις 17 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026.

Η τρέχουσα προσφορά συμπίπτει με την επίσημη κυκλοφορία των δύο indie τίτλων στην πλατφόρμα της Epic Games, οι οποίοι παρέχονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση την πρώτη κιόλας ημέρα της διάθεσής τους στο ψηφιακό κατάστημα.

Το Shogun Showdown συνδυάζει με εξαιρετικό τρόπο την turn-based στρατηγική μάχη με στοιχεία roguelite και deck-building, ενώ το Mindcop αποτελεί μια μη γραμμική περιπέτεια μυστηρίου που χρησιμοποιεί καινοτόμους μηχανισμούς ανάκρισης και επίλυσης παζλ σε πραγματικό χρόνο.

Η καθιερωμένη εβδομαδιαία παράδοση του Epic Games Store συνεχίζεται με απόλυτη συνέπεια, προσφέροντας στους κατόχους λογαριασμών δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντες indie τίτλους εντελώς δωρεάν από τις 17 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου 2026.

Σε αντίθεση με παλαιότερες προσφορές όπου η ψηφιακή πλατφόρμα διέθετε παλαιότερα παιχνίδια του καταλόγου της, η τρέχουσα εβδομάδα παρουσιάζει μια ιδιαίτερη και εξόχως φιλική προς τον καταναλωτή συνθήκη. Τόσο το Shogun Showdown, όσο και το Mindcop πραγματοποιούν το επίσημο ντεμπούτο τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Epic Games την ίδια ακριβώς ημέρα που προσφέρονται χωρίς κανένα απολύτως κόστος.

Το Shogun Showdown αποτελεί ένα περίτεχνο κράμα turn-based τακτικής μάχης, roguelite μηχανισμών προόδου και deck-building στοιχείων, το οποίο αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τον ταλαντούχο ανεξάρτητο δημιουργό που υπογράφει κάτω από το ψευδώνυμο Roboatino. Η οπτική προσέγγιση του παιχνιδιού αντλεί ξεκάθαρη έμπνευση από την παραδοσιακή ιαπωνική αισθητική, αποδιδόμενη μέσα από εξαιρετικά λεπτομερή και προσεκτικά σχεδιασμένα pixel art γραφικά που προσδίδουν χαρακτήρα στον ψηφιακό κόσμο. Οι μάχες εξελίσσονται σε έναν στενό οριζόντιο άξονα, όπου ο παίκτης και οι εχθροί μοιράζονται την ίδια γραμμή θέσεων, αναγκάζοντας τους συμμετέχοντες να υπολογίζουν με απόλυτη μαθηματική ακρίβεια τις αποστάσεις, τον διαθέσιμο χώρο και τους χρόνους εκτέλεσης των πολύπλοκων επιθέσεων. Κάθε βήμα, αλλαγή κατεύθυνσης ή προετοιμασία μιας απλής επίθεσης καταναλώνει τον πολύτιμο γύρο του πρωταγωνιστή, ενώ ταυτόχρονα οι αντίπαλοι αντιδρούν με ξεκάθαρα τηλεγραφημένες ενέργειες που επιτρέπουν την έγκαιρη ανάγνωση των προθέσεών τους, μειώνοντας τον παράγοντα της τύχης προς όφελος του καθαρού σχεδιασμού.

Η πραγματική γοητεία του Shogun Showdown κρύβεται στην τεράστια ελευθερία που παρέχει στους παίκτες να χτίσουν τη δική τους προσαρμοσμένη τράπουλα ικανοτήτων, αναβαθμίζοντας σταδιακά τα πλακίδια των επιθέσεών τους και δημιουργώντας καταστροφικά combos που μπορούν να καθαρίσουν ολόκληρη την οθόνη μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, εφόσον εκτελεστούν με το απόλυτο timing. Όπως συμβαίνει σχεδόν σε κάθε αυθεντικό παιχνίδι που σέβεται τις roguelite καταβολές του, ο θάνατος αποτελεί αναπόσπαστο και απαραίτητο κομμάτι της διαδικασίας μάθησης. Η επαναλαμβανόμενη αποτυχία δίνει στους παίκτες την ευκαιρία να ξεκλειδώσουν νέους playable χαρακτήρες με διαφορετικά στατιστικά, πρωτότυπες ικανότητες και μόνιμες αναβαθμίσεις για τις επόμενες προσπάθειές τους, μέχρι να νιώσουν θεωρητικά έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον υπέρτατο αρχηγό, τον ίδιο τον Shogun. Αν και ο τίτλος ολοκλήρωσε επιτυχώς την περίοδο early access και κυκλοφόρησε στην τελική και πλήρη μορφή του τον Σεπτέμβριο του 2024 στις υπόλοιπες ψηφιακές αγορές, η άφιξη του στο οικοσύστημα του Epic Games Store ανοίγει τις πόρτες σε ένα εντελώς νέο κοινό που αναζητά προκλήσεις υψηλής δυσκολίας σε συνδυασμό με ένα βαθιά εθιστικό gameplay loop.

Το Mindcop κινείται σε εντελώς διαφορετικά σχεδιαστικά μονοπάτια, προσφέροντας μια έντονα πρωτότυπη, ατμοσφαιρική και μη γραμμική αστυνομική περιπέτεια που φέρει την υπογραφή του γερμανού ανεξάρτητου δημιουργού Andre Gareis, με την εκδοτική υποστήριξη της γνωστής εταιρείας Dear Villagers. Η κεντρική πλοκή τοποθετεί τον παίκτη στον ρόλο ενός ιδιόρρυθμου και βασανισμένου ντετέκτιβ, ο οποίος καλείται επειγόντως να λύσει ένα σκοτεινό μυστήριο δολοφονίας που έχει συγκλονίσει την απομονωμένη κοινότητα του Merrylin Crater Camp. Το εμπόδιο που ανεβάζει κατακόρυφα τον βαθμό δυσκολίας είναι ότι ο πρωταγωνιστής έχει στη διάθεσή του αυστηρά πέντε εντός παιχνιδιού ημέρες για να ολοκληρώσει το έργο του. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται στο πεδίο, κάθε ύποπτος που ανακρίνεται διεξοδικά και κάθε περιοχή που ερευνάται καταναλώνει πολύτιμο χρόνο, αναγκάζοντας τον χρήστη να ιεραρχεί ανελέητα τα στοιχεία που ανακαλύπτει και να εμπιστεύεται το δικό του ένστικτο για να φτάσει στη λύση πριν εκπνεύσει η προθεσμία, αντιμετωπίζοντας διαρκώς τον κίνδυνο να κατηγορήσει δημόσια το λάθος άτομο και να οδηγηθεί σε πρόωρο game over.

Το εντυπωσιακό στοιχείο που διαχωρίζει το Mindcop από τα παραδοσιακά παιχνίδια μυστηρίου και αστυνομικής έρευνας εντοπίζεται στον καινοτόμο μηχανισμό του Mindsurf, μιας ιδιαίτερης ψυχικής ικανότητας που επιτρέπει στον πρωταγωνιστή να εισχωρεί απευθείας στο μυαλό των δύστροπων υπόπτων, αποκαλύπτοντας τα θαμμένα μυστικά και τα καλοστημένα ψέματά τους. Η διαδικασία της νοητικής εισβολής δεν πραγματοποιείται αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού, αλλά απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση σύνθετων γρίφων λογικής σε πραγματικό χρόνο, οι οποίοι δανείζονται στοιχεία από παιχνίδια ταιριάσματος. Η λύση αυτών των παζλ ξεκλειδώνει την πλήρη πρόσβαση στη λεγόμενη Θάλασσα των Σκέψεων (Sea of Thoughts) του εκάστοτε χαρακτήρα, παρέχοντας νέα, κρυφά θέματα συζήτησης και κρίσιμες ενδείξεις που προωθούν ραγδαία την έρευνα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι πολλαπλές δυνατότητες προσέγγισης, η διαρκής πίεση του χρόνου και η ύπαρξη δύο εντελώς διαφορετικών φινάλε εξασφαλίζουν υψηλότατο βαθμό επαναπαιξιμότητας, προκαλώντας τους επίδοξους ερευνητές να δοκιμάσουν εντελώς εναλλακτικές διαδρομές ανακρίσεων κατά τη διάρκεια ενός δεύτερου, πιο μεθοδικού playthrough.

Για να αποκτήσετε τα δωρεάν παιχνίδια, το μόνο που χρειάζεται είναι να διαθέτετε έναν ενεργό και επιβεβαιωμένο λογαριασμό στην πλατφόρμα της Epic Games, να μεταβείτε στην αρχική σελίδα της ενότητας Free Games και να ακολουθήσετε τα γνωστά, απλά βήματα ολοκλήρωσης της αγοράς έχοντας μηδενικό τελικό κόστος στο καλάθι σας.

Mindcop - [Epic Games Store Link]

Shogun Showdown - [Epic Games Store Link]