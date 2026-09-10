Δωρεάν τα Astral Ascent και Luftrausers στο Epic Games Store

Σύνοψη

Τα Astral Ascent και Luftrausers είναι τα νέα δωρεάν παιχνίδια του Epic Games Store.

Η προσφορά ισχύει από τις 10 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Το Astral Ascent αποτελεί ένα εξαιρετικά δημοφιλές 2D roguelite action-platformer με δυνατότητα co-op.

Το Luftrausers προσφέρει αμιγή retro arcade δράση εναέριων μαχών με τεράστια περιθώρια παραμετροποίησης.

Η καθιερωμένη παράδοση της Πέμπτης συνεχίζεται με απόλυτη συνέπεια από την Epic Games, προσφέροντας για άλλη μια φορά στους χρήστες της πλατφόρμας της την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις ψηφιακές τους βιβλιοθήκες χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Από σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, και μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2026, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν εντελώς δωρεάν δύο εξαιρετικούς indie τίτλους που ξεχωρίζουν για το ιδιαίτερο ύφος, τον προσεγμένο σχεδιασμό και το άκρως εθιστικό gameplay τους. Ο λόγος γίνεται για το πολυβραβευμένο 2D roguelite action-platformer Astral Ascent της Hibernian Workshop, καθώς και για το καταιγιστικό arcade shooter εναέριων μαχών Luftrausers, το οποίο φέρει την υπογραφή της Vlambeer και εκδίδεται από την Devolver Digital.

Το Astral Ascent αποτελεί ίσως μία από τις σημαντικότερες προσθήκες στο ρόστερ των δωρεάν διανομών του τρέχοντος έτους, καθώς πρόκειται για έναν τίτλο που εγκατέλειψε τη φάση της πρώιμης πρόσβασης στα μέσα Νοεμβρίου του 2023 και έκτοτε έχει συγκεντρώσει διθυραμβικές κριτικές από τους παίκτες και τον ειδικό Τύπο παγκοσμίως.

Οι παίκτες καλούνται να αναλάβουν τον έλεγχο ενός εκ των τεσσάρων διαθέσιμων ηρώων, καθένας από τους οποίους διαθέτει τη δική του μοναδική προσωπικότητα, το δικό του στυλ μάχης και ένα ξεχωριστό οπλοστάσιο, με απώτερο σκοπό την απόδραση από μια επιβλητική αστρική φυλακή γνωστή ως The Garden. Η πρόκληση, ωστόσο, δεν περιορίζεται απλώς στην περιήγηση στα πανέμορφα, χειροποίητα pixel-art περιβάλλοντα, καθώς η έξοδος προστατεύεται αυστηρά από δώδεκα πανίσχυρα αφεντικά, τους λεγόμενους Zodiacs.

Οι αναμετρήσεις απαιτούν ταχύτατα αντανακλαστικά, στρατηγική σκέψη και συνεχή πειραματισμό με δεκάδες διαφορετικά ξόρκια που μπορούν να συνδυαστούν με ποικίλους τρόπους για τη δημιουργία καταστροφικών συνεργειών. Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του παιχνιδιού εντοπίζεται στην υποστήριξη τοπικού συνεργατικού παιχνιδιού (local co-op) για δύο άτομα, επιτρέποντας σε φίλους να ενώσουν τις δυνάμεις τους ενάντια στις προκλήσεις, θυμίζοντας έντονα την ένταση και τη δομή επιτυχιών όπως το Hades και το Dead Cells.

Από την άλλη πλευρά, το Luftrausers προσφέρει μια εντελώς διαφορετική, αλλά εξίσου συναρπαστική εμπειρία, η οποία εστιάζει στην αμιγή arcade δράση και την έντονη νοσταλγική αισθητική. Παρά το γεγονός ότι η αρχική του κυκλοφορία πραγματοποιήθηκε πριν από δώδεκα χρόνια, η γοητεία του παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι το καλοσχεδιασμένο gameplay αντέχει στις τεχνολογικές εξελίξεις. Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο ενός ατρόμητου πιλότου και συμμετέχει σε φρενήρεις εναέριες μάχες απέναντι σε ατελείωτα κύματα εχθρικών μαχητικών, βαριά οπλισμένων θωρηκτών και υποβρυχίων, με φόντο έναν χαρακτηριστικό κόκκινο και κρεμ ουρανό που αποπνέει μια έντονη ρετρό αίσθηση.

Η πραγματική μαγεία του τίτλου κρύβεται στο εκτενές σύστημα παραμετροποίησης, το οποίο επιτρέπει περισσότερους από 125 διαφορετικούς συνδυασμούς όπλων, ατράκτων και συστημάτων προώθησης. Κάθε αλλαγή στο αεροσκάφος δεν τροποποιεί μόνο τα στατιστικά και τον τρόπο χειρισμού, αλλά επηρεάζει άμεσα και το δυναμικό soundtrack που έχει συνθέσει ο KOZILEK, προσαρμόζοντας την ηχητική επένδυση ανάλογα με τις επιλογές εξοπλισμού. Οι περισσότερες από 100 διαθέσιμες αποστολές προσφέρουν διαρκή κίνητρα για βελτίωση και ξεκλείδωμα νέων εξαρτημάτων, διατηρώντας το ενδιαφέρον αμείωτο για δεκάδες ώρες.

Astral Ascent - [Epic Games Store Link]

Luftrausers - [Epic Games Store Link]