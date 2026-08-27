Το Breathedge διατίθεται εντελώς δωρεάν μέσω του Epic Games Store

Σύνοψη

Το Epic Games Store προσφέρει το παιχνίδι επιβίωσης Breathedge εντελώς δωρεάν από τις 27 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Αναπτύχθηκε από τη RedRuins Softworks και συνδυάζει την εξερεύνηση του διαστήματος με έντονα κωμικά στοιχεία, παρομοιάζοντας την εμπειρία με ένα «Subnautica στο διάστημα».

Οι παίκτες καλούνται να διαχειριστούν πόρους, να κατασκευάσουν εργαλεία και να λύσουν το μυστήριο πίσω από την καταστροφή ενός γιγαντιαίου διαστημόπλοιου.

Μαζί με το Breathedge, διατίθεται δωρεάν και το Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition, εμπλουτίζοντας τη βιβλιοθήκη των παικτών χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.

Η Epic Games συνεχίζει την καθιερωμένη τακτική της να προσφέρει αξιόλογους τίτλους χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση στους εγγεγραμμένους χρήστες της, ανανεώνοντας τη λίστα των δωρεάν παιχνιδιών αυτής της εβδομάδας με δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προτάσεις που καλύπτουν διαφορετικά γούστα.

Ξεκινώντας από την Πέμπτη 27 Αυγούστου και παραμένοντας διαθέσιμο μέχρι την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, το ευρέως αναγνωρισμένο διαστημικό παιχνίδι επιβίωσης Breathedge καταλαμβάνει την κεντρική θέση στην αρχική σελίδα του Epic Games Store, δίνοντας την πολύτιμη ευκαιρία στους φίλους του συγκεκριμένου είδους να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη δημιουργία του ανεξάρτητου στούντιο ανάπτυξης RedRuins Softworks, η οποία έχει συγκεντρώσει εξαιρετικά θετικές κριτικές κατά τη διάρκεια της εμπορικής της πορείας για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη μηχανική της επιβίωσης, ενσωματώνοντας παράλληλα μια γενναία δόση μαύρου χιούμορ που διαφοροποιεί τον τίτλο με απόλυτη επιτυχία από τις υπόλοιπες, συχνά αρκετά σοβαρές, προτάσεις της κατηγορίας. Η προσέγγιση αυτή έχει οδηγήσει πολλούς αναλυτές να παρομοιάζουν το παιχνίδι με ένα «Subnautica στο Διάστημα», κρατώντας όμως μια εντελώς δική του, μοναδική ταυτότητα που ξεχωρίζει από τα πρώτα κιόλας λεπτά ενασχόλησης.

Ο πυρήνας του συστήματος παιχνιδιού επικεντρώνεται αποκλειστικά στην απεγνωσμένη προσπάθεια ενός απλού, καθημερινού ταξιδιώτη να επιβιώσει στο αχανές και αφιλόξενο κενό του διαστήματος, ύστερα από την καταστροφική συντριβή του γιγαντιαίου διαστημόπλοιου μεταφοράς στο οποίο επέβαινε. Αντί να ακολουθήσει τη συνήθη δραματική προσέγγιση που συναντάμε σε αντίστοιχες παραγωγές υψηλού προϋπολογισμού, το Breathedge επιλέγει σκόπιμα να διακωμωδήσει τις καταστάσεις μέσα από παράλογα σενάρια και εξαιρετικά αντισυμβατικά εργαλεία που απαιτούν την πλήρη προσοχή του παίκτη για να λειτουργήσουν σωστά.

Η μηχανική της κατασκευής αντικειμένων αποτελεί το βασικότερο στοιχείο για την ουσιαστική πρόοδο της ιστορίας, καθώς οι παίκτες πρέπει να συλλέξουν αμέτρητα διασκορπισμένα θραύσματα, κατεστραμμένα εξαρτήματα και πολύτιμους πόρους οξυγόνου προκειμένου να δημιουργήσουν οτιδήποτε χρειάζονται, από αυτοσχέδιες στολές μέχρι περίπλοκους σταθμούς αναπλήρωσης αέρα. Η διαχείριση της παροχής οξυγόνου αποτελεί με διαφορά τη μεγαλύτερη πρόκληση κατά τα αρχικά, εξαιρετικά κρίσιμα στάδια της εξερεύνησης, περιορίζοντας σημαντικά την απόσταση που μπορεί να διανύσει ο πρωταγωνιστής μακριά από την ασφάλεια της κατεστραμμένης διαστημικής του κάψουλας. Κάθε έξοδος στο κενό του Διαστήματος μετατρέπεται σε έναν υπολογισμένο αγώνα δρόμου απέναντι στο χρόνο, απαιτώντας από τον χρήστη να αξιολογεί διαρκώς τα ρίσκα και τις πιθανές ανταμοιβές πριν αποφασίσει να απομακρυνθεί υπερβολικά από τις βασικές πηγές ανεφοδιασμού.

Η αφήγηση του Breathedge ξεκινά με έναν εντυπωσιακά απλό αλλά ταυτόχρονα βαθύτατα ειρωνικό τρόπο, καθώς ο κεντρικός πρωταγωνιστής ταξιδεύει στο Διάστημα με αποκλειστικό σκοπό να μεταφέρει το φέρετρο του παππού του σε ένα διαγαλαξιακό νεκροταφείο. Η γιγαντιαία νεκροφόρα-διαστημόπλοιο στην οποία επιβαίνει υφίσταται μια καταστροφική και εντελώς ανεξήγητη βλάβη, με αποτέλεσμα να διαλυθεί σε αμέτρητα κομμάτια τα οποία σκορπίζονται σε μια τεράστια ακτίνα γύρω από το σημείο της συντριβής. Αυτή η αναπάντεχη καταστροφή αφήνει τον χαρακτήρα μας εντελώς αβοήθητο, περιτριγυρισμένο από συντρίμμια, κατεστραμμένα ρομπότ, κατεψυγμένα πτώματα άλλων επιβατών και αντικείμενα της καθημερινότητας που πλέον αιωρούνται στο κενό.

Η προσπάθεια επιβίωσης δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών του χαρακτήρα, αλλά επεκτείνεται σταδιακά στην ανακάλυψη των πραγματικών αιτιών που οδήγησαν στη μαζική αυτή τραγωδία, προσφέροντας ένα ισχυρό κίνητρο προόδου που ξεπερνά την απλή κατασκευή αντικειμένων. Το μυστήριο γύρω από την πτώση του σκάφους αποκαλύπτεται με αργούς ρυθμούς, μέσα από ηχητικά μηνύματα και γραπτά στοιχεία που βρίσκει ο παίκτης διασκορπισμένα στα απομεινάρια των διαφόρων τμημάτων του σκάφους, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον για την τελική έκβαση της περιπέτειας.

Από τεχνικής και εικαστικής πλευράς, το περιβάλλον απεικονίζεται με ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ύφος που θυμίζει έντονα τη ρετρό-φουτουριστική αισθητική των περασμένων δεκαετιών, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα σύγχρονες τεχνικές φωτισμού και αποδόσεων υψηλής ανάλυσης για να παρουσιάσει τη μαγευτική αλλά εξαιρετικά θανατηφόρα φύση του διαστημικού τοπίου. Οι απαραίτητες αναβαθμίσεις του εξοπλισμού πραγματοποιούνται σταδιακά μέσω της ανακάλυψης νέων σχεδιαγραμμάτων που βρίσκονται κρυμμένα μέσα στα κουφάρια άλλων σκαφών, επιτρέποντας στον παίκτη να ταξιδεύει όλο και πιο μακριά μέσα στα επικίνδυνα συντρίμμια που αιωρούνται γύρω του. Σταδιακά, ξεκλειδώνονται νέα, ιδιόμορφα οχήματα μεταφοράς και δίνεται η δυνατότητα στον παίκτη να κατασκευάσει τη δική του διαστημική βάση, προσαρμόζοντας τους χώρους έτσι ώστε να του παρέχουν όλες τις απαραίτητες ανέσεις αλλά και τον απαραίτητο αποθηκευτικό χώρο για τα υλικά που συλλέγει.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το παιχνίδι δεν διστάζει σε καμία περίπτωση να αυτοσαρκαστεί σχετικά με τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα που μαστίζουν τα παιχνίδια επιβίωσης, εισάγοντας διαρκώς ενοχλητικές παρεμβολές από μια σαρκαστική τεχνητή νοημοσύνη ενσωματωμένη στη στολή, η οποία σχολιάζει ανελέητα κάθε λανθασμένη επιλογή ή αποτυχία του χρήστη κατά τη διάρκεια της δύσκολης αποστολής του. Ηχητικά, η απομόνωση του Διαστήματος διακόπτεται μόνο από την ανάσα του πρωταγωνιστή, την προειδοποιητική φωνή της τεχνητής νοημοσύνης και τη μουσική επένδυση που ενισχύει την αίσθηση του παραλόγου όταν τα πράγματα πηγαίνουν εντελώς στραβά.

Παράλληλα, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο προσφέρεται εντελώς δωρεάν στους χρήστες και το ενδιαφέρον παιχνίδι προσομοίωσης Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition, για όσους επιθυμούν να χαλαρώσουν διαχειριζόμενοι τη δική τους φάρμα εκτροφής αλόγων από το μηδέν.

Breathedge - [Epic Games Store Link]

Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition - [Epic Games Store Link]