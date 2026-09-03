Το sci-fi adventure Alone With You διαθέσιμο δωρεάν στο Epic Games Store

Σύνοψη

Το indie adventure Alone With You διατίθεται εντελώς δωρεάν μέσω του Epic Games Store από τις 3 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Αναπτύχθηκε από τη BancyCo (Benjamin Rivers) και συνδυάζει στοιχεία point-and-click adventure με visual novel, προσφέροντας μια βαθιά αφηγηματική εμπειρία.

Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο του τελευταίου επιζώντα σε μια καταστραμμένη διαστημική αποικία, προσπαθώντας να διαφύγει με τη βοήθεια μιας τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών ολογραμμάτων.

Το κατάστημα της Epic Games συνεχίζει την καθιερωμένη πρακτική της προσφοράς δωρεάν παιχνιδιών στους χρήστες της, ανανεώνοντας τη λίστα της για την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2026 με έναν τίτλο που απευθύνεται στους φίλους των δυνατών αφηγηματικών εμπειριών.

Αντικαθιστώντας τα Breathedge και Rival Stars Horse Racing που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον την προηγούμενη εβδομάδα, το Epic Games Store προσφέρει πλέον εντελώς δωρεάν το Alone With You, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι εξερεύνησης και μυστηρίου που δημιουργήθηκε από την indie εταιρεία ανάπτυξης BancyCo.

Η υπόθεση μεταφέρει τον χρήστη στο μακρινό 2064, ακριβώς δεκαέξι χρόνια μετά την αρχική ίδρυση μιας φιλόδοξης διαστημικής αποικίας σε έναν άγνωστο πλανήτη, η οποία δυστυχώς κατέρρευσε έπειτα από μια σειρά απρόβλεπτων καταστροφικών γεγονότων που σχετίζονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τη μολυσματική εξωγήινη χλωρίδα. Αντιμέτωπος με την απόλυτη μοναξιά και το επικείμενο τέλος του πλανήτη που κυριολεκτικά διαλύεται κάτω από τα πόδια του, ο πρωταγωνιστής καλείται να επισκευάσει ένα διαστημικό σκάφος διαφυγής προτού ο χρόνος εξαντληθεί οριστικά. Η αγωνιώδης διαδικασία απαιτεί την εκτεταμένη εξερεύνηση τεσσάρων διαφορετικών εγκαταστάσεων της αποικίας, από αχανή ερευνητικά εργαστήρια μέχρι εντυπωσιακές αγροπονικές μονάδες, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα υλικά και τα χαμένα δεδομένα των παλιών συναδέλφων.

Βασικός σύμμαχος σε αυτή την απελπισμένη προσπάθεια διάσωσης αποτελεί η κεντρική τεχνητή νοημοσύνη της εγκατάστασης (AF4B/3B), η οποία καθοδηγεί τον χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της ημέρας μέσω ενός συστήματος επικοινωνίας που αποκαλύπτει σταδιακά τα σκοτεινά μυστικά της αποτυχίας της επιστημονικής αποστολής. Ωστόσο, η πραγματική καινοτομία του έργου του Benjamin Rivers εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις νυχτερινές ώρες του παιχνιδιού, όταν ο παίκτης επιστρέφει στη βάση του και αλληλεπιδρά εκτενώς με τα ολογράμματα τεσσάρων πρώην συναδέλφων του. Μέσα από αυτούς τους μακροσκελείς διαλόγους, οι οποίοι αντλούν εμφανή έμπνευση από τα κλασικά visual novels της ιαπωνικής αγοράς, ξεδιπλώνονται οι περίπλοκες προσωπικότητες των Pierre, Winnie, Jean και Leslie, δημιουργώντας ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς που καθορίζουν εν τέλει τις διαθέσιμες επιλογές για το φινάλε της ιστορίας.

Αποφεύγοντας την παγίδα των υπερβολικά πολύπλοκων μηχανισμών gameplay που συχνά αποπροσανατολίζουν τον χρήστη από το κεντρικό μήνυμα, οι προγραμματιστές επέλεξαν μια στοχευμένα μινιμαλιστική προσέγγιση που επικεντρώνεται κυρίως στην ατμόσφαιρα και την περιβαλλοντική αφήγηση. Τα γραφικά ακολουθούν μια νοσταλγική 16-bit αισθητική που κυριαρχείται από απαλές αποχρώσεις του μωβ και του μπλε, συνθέτοντας έναν μελαγχολικό αλλά ταυτόχρονα πανέμορφο ψηφιακό καμβά που απεικονίζει άριστα την αίσθηση της εγκατάλειψης στο αχανές σύμπαν. Κάθε οθόνη μοιάζει προσεκτικά σχεδιασμένη ώστε να μεταδίδει το αίσθημα της απομόνωσης χωρίς να κουράζει τον θεατή κατά τη διάρκεια εκτεταμένων περιόδων ενασχόλησης μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι η αρχική κυκλοφορία πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2017, η εταιρεία BancyCo συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά το λογισμικό της προσφέροντας σταθερές ενημερώσεις που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία στα σύγχρονα συστήματα, βελτιώνοντας παράλληλα την απόκριση των χειριστηρίων και προσφέροντας ιδανική συμβατότητα με δημοφιλείς φορητές συσκευές όπως το Steam Deck. Η μουσική επένδυση διαδραματίζει εξίσου κρίσιμο ρόλο στην εμβύθιση του παίκτη στον ψηφιακό κόσμο, χρησιμοποιώντας συνθετικούς ήχους και ατμοσφαιρικές μελωδίες που προσαρμόζονται δυναμικά ανάλογα με την τοποθεσία και τη βαρύτητα της στιγμής, υπογραμμίζοντας έντονα τις συναισθηματικές μεταπτώσεις κατά τη διάρκεια των κρίσιμων αποφάσεων.

Το Alone with You θα είναι διαθέσιμο δωρεάν έως την επόμενη Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Alone with You - [Epic Games Store Link]