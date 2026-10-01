Epic Games Store: Δωρεάν τα System Shock 2 Remaster και Buried Stars

Σύνοψη

Η Epic Games προσφέρει εντελώς δωρεάν τους τίτλους System Shock 2: 25th Anniversary Remaster και Buried Stars για PC.

Η προσφορά είναι ήδη διαθέσιμη στο ψηφιακό κατάστημα Epic Games Store και θα παραμείνει ενεργή έως την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00 ώρα Ελλάδος.

Η ανανεωμένη έκδοση του System Shock 2 από τη Nightdive Studios περιλαμβάνει αναβαθμισμένο οπτικό τομέα, διορθώσεις στη μηχανική του gameplay και πλήρη υποστήριξη συνεργατικού παιχνιδιού (co-op).

Το Buried Stars αποτελεί μια περιπέτεια μυστηρίου τύπου visual novel, εστιασμένη στην τοξικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την ψυχολογική πίεση ενός εγκλωβισμένου καστ.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης εντός της διορίας, τα παιχνίδια παραμένουν μόνιμα στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του χρήστη χωρίς καμία περαιτέρω χρέωση.

Η εβδομαδιαία δραστηριότητα προσφοράς δωρεάν τίτλων στο Epic Games Store συνεχίζει να εμπλουτίζει τις ψηφιακές βιβλιοθήκες των χρηστών, αντικαθιστώντας τις προηγούμενες επιλογές με δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προτάσεις. Από σήμερα και μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, οι κάτοχοι λογαριασμού στην πλατφόρμα έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν στη συλλογή τους το System Shock 2: 25th Anniversary Remaster και το Buried Stars, δύο δημιουργίες που εκπροσωπούν εντελώς διαφορετικές κατηγορίες παιχνιδιών αλλά μοιράζονται μια κοινή προσήλωση στην ατμοσφαιρική αφήγηση.

Η παρουσία του System Shock 2: 25th Anniversary Remaster αποτελεί αναμφίβολα την κεντρική είδηση της εβδομάδας για τους λάτρεις των κλασικών τίτλων επιστημονικής φαντασίας και τρόμου. Η αρχική δημιουργία της Looking Glass Studios και της Irrational Games, η οποία κυκλοφόρησε το 1999 υπό την καθοδήγηση του Ken Levine, θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς σταθμούς στην ιστορία του μέσου, θέτοντας τα θεμέλια για μεταγενέστερες επιτυχίες όπως η σειρά BioShockκαι το Prey. Η Nightdive Studios, η οποία έχει εξειδικευτεί στη διάσωση και τον τεχνικό εκσυγχρονισμό εμβληματικών τίτλων του παρελθόντος, ανέλαβε τη μεταφορά του εγχειρήματος στη σύγχρονη εποχή χρησιμοποιώντας την ιδιόκτητη μηχανή γραφικών KEX Engine.

Η πλοκή τοποθετεί τον παίκτη στα απομονωμένα και κατεστραμμένα καταστρώματα του διαστημοπλοίου Von Braun, όπου καλείται να επιβιώσει απέναντι σε μεταλλαγμένα πλάσματα και εχθρικά ρομπότ, ενώ παράλληλα προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τα αινιγματικά σχέδια της τεχνητής νοημοσύνης SHODAN. Η ανανεωμένη έκδοση προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα των υφών, των εφέ φωτισμού και της υποστήριξης σύγχρονων αναλύσεων, επιλύοντας παράλληλα τα πολυάριθμα προβλήματα συμβατότητας που αντιμετώπιζε το πρωτότυπο λογισμικό στα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα Windows. Παράλληλα, η ενσωμάτωση βελτιωμένου συστήματος για συνεργατικό παιχνίδι μέσω διαδικτύου δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες παικτών να εξερευνήσουν από κοινού τις επικίνδυνες ζώνες του σκάφους.

Σε εντελώς διαφορετικό μονοπάτι κινείται η δεύτερη δωρεάν πρόταση της εβδομάδας, το Buried Stars, το οποίο αναπτύχθηκε από τη Studio LARGO και εκδόθηκε από τη LINE Games. Πρόκειται για μια κορεατική περιπέτεια τύπου visual novel με έντονα στοιχεία ψυχολογικού θρίλερ και εστίαση στην αφήγηση. Η υπόθεση εκτυλίσσεται γύρω από ένα τραγικό συμβάν κατά τη διάρκεια ζωντανής αφήγησης ενός δημοφιλούς τηλεοπτικού διαγωνισμού ταλέντων, όταν το κτίριο του στούντιο καταρρέει παγιδεύοντας τους διαγωνιζόμενους και το τεχνικό προσωπικό στα συντρίμμια.

Καθώς οι εγκλωβισμένοι επιζώντες προσπαθούν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους αναμένοντας τα συνεργεία διάσωσης, μια σειρά από μυστηριώδεις δολοφονίες ξεκινά εντός του κατεστραμμένου χώρου, μετατρέποντας την επιβίωση σε έναν αγώνα δρόμου για την αποκάλυψη του ενόχου. Ο μηχανισμός του παιχνιδιού απαιτεί από τον παίκτη να διαχειρίζεται προσεκτικά τα επίπεδα ψυχικής υγείας και λογικής του πρωταγωνιστή, συλλέγοντας στοιχεία όχι μόνο μέσα από τις απευθείας συνομιλίες με τους υπόλοιπους χαρακτήρες, αλλά και μέσω της παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που παραμένουν προσβάσιμα στις συσκευές τους. Το σενάριο ασκεί έντονη κριτική στην κουλτούρα της μαζικής ψυχαγωγίας, τη συμπεριφορά των χρηστών στο διαδίκτυο και την ταχύτητα με την οποία η κοινή γνώμη μεταβάλλεται απέναντι σε δημόσια πρόσωπα.

Η διαδικασία προσθήκης των δύο τίτλων στη συλλογή κάθε χρήστη πραγματοποιείται με απλά βήματα μέσα από την εφαρμογή της Epic Games ή την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας. Απαιτείται η σύνδεση σε ενεργό λογαριασμό και η επιλογή της επιλογής απόκτησης στη σχετική σελίδα κάθε παιχνιδιού, χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή πιστωτικής κάρτας ή άλλων στοιχείων πληρωμής. Με την ολοκλήρωση της εικονικής συναλλαγής, τα δικαιώματα χρήσης κατοχυρώνονται μόνιμα στον λογαριασμό, επιτρέποντας την λήψη και εγκατάσταση των αρχείων ανά πάσα στιγμή στο μέλλον.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster - [Epic Games Store Link]

Buried Stars - [Epic Games Store Link]