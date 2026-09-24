Δωρεάν στο Epic Games Store τα Mechabellum και Astrea: Six-Sided Oracles

Σύνοψη

Τα παιχνίδια στρατηγικής Mechabellum και Astrea: Six-Sided Oracles προσφέρονται εντελώς δωρεάν μέσω του Epic Games Store.

Οι παίκτες μπορούν να τα προσθέσουν μόνιμα στη ψηφιακή τους βιβλιοθήκη έως την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου 2026.

Το Mechabellum είναι ένα auto-battler μεγάλων διαστάσεων όπου καλείστε να διοικήσετε έναν στρατό από mechs σε τρισδιάστατες αναμετρήσεις.

Το Astrea φέρνει μια φρέσκια προσέγγιση στα roguelike deckbuilders χρησιμοποιώντας ζάρια αντί για κάρτες και εισάγοντας τον μηχανισμό «Εξαγνισμός έναντι Διαφθοράς».

Από την 1η Οκτωβρίου τη σκυτάλη των δωρεάν προσφορών παίρνουν τα Buried Stars και System Shock 2: 25th Anniversary Remaster.

Η εβδομαδιαία παράδοση του Epic Games Store συνεχίζεται απρόσκοπτα προσφέροντας δύο εντελώς διαφορετικά strategy games. Από σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, και μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2026, το κοινό μπορεί να προσθέσει μόνιμα στην προσωπική του ψηφιακή βιβλιοθήκη τα παιχνίδια Mechabellum και Astrea: Six-Sided Oracles.

Mechabellum

Το Mechabellum αποτελεί ένα επικό auto-battler στρατηγικής που αναπτύχθηκε από το στούντιο Game River, όπου οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο ενός διοικητή ελέγχοντας τεράστιους στρατούς από εντυπωσιακά mechs. Διαθέτει πολλαπλά modes για αναμετρήσεις ενός εναντίον ενός (1v1), συνεργατικό παιχνίδι (2v2), μάχες επιβίωσης ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και εκτενείς επιλογές παραμετροποίησης των μονάδων σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με την εξέλιξη της μάχης.

Οι αναμετρήσεις εξελίσσονται σε λεπτομερή τρισδιάστατα περιβάλλοντα, απαιτώντας από τους διοικητές να αναλύουν γρήγορα το οπτικό πεδίο και να προβλέπουν τις μελλοντικές κινήσεις του αντιπάλου τους. Η νίκη εξαρτάται αποκλειστικά από την οξυδέρκεια και τη στρατηγική τοποθέτηση των μηχανικών στρατευμάτων στο έδαφος, αφού δεν απαιτούνται γρήγορα αντανακλαστικά ή ασταμάτητα κλικ ποντικιού όπως συμβαίνει παραδοσιακά στα παιχνίδια στρατηγικής πραγματικού χρόνου (RTS).

Οι χρήστες έχουν την ελευθερία να ξεκλειδώνουν συγκεκριμένες αναβαθμίσεις κατά τη διάρκεια της ίδιας της μάχης προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα και αποτελεσματικά τον εχθρικό σχηματισμό. Μπορούν για παράδειγμα να μετατρέψουν τους απλούς ελεύθερους σκοπευτές τους σε μονάδες γρήγορης ριπής για να εξολοθρεύσουν αμέσως τα μεγάλα σμήνη μικρών εχθρών ή να εξοπλίσουν τα βαρύτερα άρματα μάχης με εκρηκτικά αυτοκαταστροφής τα οποία προκαλούν τεράστια ζημιά όταν καταστρέφονται.

Ο τίτλος καταφέρνει να καλύψει τόσο τους εξαιρετικά ανταγωνιστικούς παίκτες μέσω των ενσωματωμένων ranked ladders και των εβδομαδιαίων in-game τουρνουά, όσο και εκείνους που προτιμούν μια πιο χαλαρή και πειραματική εμπειρία. Το ξεχωριστό Rift Mode εισάγει διαρκώς μεταβαλλόμενους κανόνες που ανανεώνουν ριζικά τον τρόπο προσέγγισης της κάθε μάχης εξασφαλίζοντας ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο επαναπαιξιμότητας.

Astrea: Six-Sided Oracles

Το Astrea: Six-Sided Oracles από την ομάδα ανάπτυξης Little Leo Games αποτελεί ένα roguelike παιχνίδι στρατηγικής που αντικαθιστά εντελώς τις παραδοσιακές κάρτες των γνωστών deckbuilders με πολύπλευρα ζάρια. Βασίζεται πρωτίστως σε ένα μοναδικό σύστημα διπλής ζημιάς το οποίο φέρει την ονομασία «Εξαγνισμός έναντι Διαφθοράς» (Purification vs Corruption), αναγκάζοντας τους χρήστες να ισορροπούν διαρκώς ανάμεσα στη θεραπεία και τη φθορά των μονάδων τους.

Στον πυρήνα του συστήματος μάχης, ο Εξαγνισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για να προκαλέσει ισχυρή ζημιά στους εχθρούς ή αντίστοιχα για να θεραπεύσει τον ίδιο τον παίκτη όταν η υγεία του βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Η Διαφθορά λειτουργεί ακριβώς αντίστροφα στο πεδίο της μάχης, προκαλώντας απευθείας ζημιά στον παίκτη ή προσφέροντας θεραπεία στις αντίπαλες δυνάμεις.

Η μεγαλύτερη πρόκληση έγκειται στο να δημιουργήσει κάποιος μια εξαιρετικά ισχυρή δεξαμενή ζαριών ικανή να καθαρίσει ολόκληρο το αστρικό σύστημα από την ανεξέλεγκτη διαφθορά που εξαπλώνεται. Οι παίκτες καλούνται να ειρηνεύσουν τους εχθρούς μέσω του Εξαγνισμού ή να διαφθείρουν εσκεμμένα τον εαυτό τους ώστε να καταφέρουν να εξαπολύσουν καταστροφικές ικανότητες που μπορούν να γείρουν δραματικά την πλάστιγγα υπέρ τους κατά τη διάρκεια μιας αβέβαιης αναμέτρησης.

Αν και η όλη περιγραφή ενδέχεται να ακούγεται υπερβολικά πολύπλοκη στα χαρτιά, η σταδιακή εκμάθηση των μηχανισμών πραγματοποιείται πολύ ομαλά μέσα από το αρχικό tutorial, επιβραβεύοντας τελικά τον πειραματισμό και την προσεκτική διαχείριση του μαθηματικού ρίσκου.

Οι επόμενες δωρεές στο Epic Games Store

Αμέσως μόλις λήξει η τρέχουσα προσφορά των δύο αυτών παιχνιδιών, δηλαδή στις 6 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου, το ψηφιακό κατάστημα θα ανανεώσει τον κατάλογο του παραδίδοντας τη σκυτάλη σε δύο νέους δωρεάν τίτλους για την ερχόμενη εβδομάδα. Το κοινό θα αποκτήσει ελεύθερη πρόσβαση στο Buried Stars, ένα έντονο παιχνίδι μυστηρίου και επιβίωσης, σε συνδυασμό με το ιστορικό System Shock 2: 25th Anniversary Remaster.

Mechabellum - [Epic Games Store Link]

Astrea: Six-Sided Oracles - [Epic Games Store Link]