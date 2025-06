Bloodstained: Επιστροφή για το εξαιρετικό metroidvania με νέο τίτλο!

Έναν αιώνα πριν τα γεγονότα του Bloodstained: Ritual of the Night, η σκοτεινή αισθητική και η δράση επιστρέφουν με νέα ορμή, καθώς το Bloodstained: The Scarlet Engagement αποκαλύφθηκε επίσημα στο πλαίσιο του Sony State of Play. Με πρωταγωνιστές δύο χαρακτήρες και υπόσχεση για πλούσιο περιεχόμενο τύπου Metroidvania, ο τίτλος φέρνει νέα πνοή στο franchise που έχει αποκτήσειφανατικό κοινό.

Το αρχικό Bloodstained: Ritual of the Night θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα success stories της πλατφόρμας Kickstarter. Με επικεφαλής τον Shutaro Ida, το παιχνίδι κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια από υποστηρικτές, που επιθυμούσαν μια πνευματική συνέχεια των κλασικών Castlevania. Το αποτέλεσμα ικανοποίησε τις προσδοκίες, καθώς προσέφερε ένα στιβαρό και καλοσχεδιασμένο Metroidvania με πλούσιο περιεχόμενο και ατμόσφαιρα.

Η ύπαρξη ενός sequel ήταν γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2021, όταν είχαν δοθεί σχετικές ενδείξεις σε συνάντηση επενδυτών. Ωστόσο, χρειάστηκε να περιμένουμε μέχρι τώρα για να δούμε το πρώτο trailer του Bloodstained: The Scarlet Engagement.

Στο νέο παιχνίδι, οι παίκτες θα γνωρίσουν τους Leonard και Alexander, δύο μαχητές που παρά τις διαφορές τους καλούνται να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να πολεμήσουν το κακό που απειλεί τον κόσμο. Στόχος τους: το Ethereal Castle, ένα φρούριο γεμάτο τέρατα και δαιμονικές υπάρξεις, που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τις πιο σκοτεινές σελίδες του Gothic fantasy.

Αξιοσημείωτη είναι η μηχανική που επιτρέπει τον έλεγχο και των δύο χαρακτήρων ταυτόχρονα, με εύκολη εναλλαγή με το πάτημα ενός κουμπιού, μια προσέγγιση που θυμίζει έντονα το Castlevania: Portrait of Ruin. Αυτό σημαίνει πως οι γρίφοι και τα εμπόδια στον χάρτη πιθανόν να απαιτούν συνεργασία και στρατηγική χρήση των δεξιοτήτων και των δύο ηρώων για να ξεπεραστούν.

Η φιλοσοφία του παιχνιδιού παραμένει πιστή στα χαρακτηριστικά του είδους: εξερεύνηση ενός εκτεταμένου και ανοιχτού χάρτη, ανακάλυψη αντικειμένων, εξολόθρευση εχθρών και σίγουρα ένα πλήθος μυστικών που θα επιβραβεύουν την περιέργεια των παικτών. Η χρήση δύο χαρακτήρων υπόσχεται να προσθέσει νέα επίπεδα βάθους τόσο στο gameplay όσο και στη στρατηγική.

Ωστόσο, οι φίλοι της σειράς θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς το Bloodstained: The Scarlet Engagement δεν αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν το 2026.