Boston Dynamics: Το νέο ανθρωποειδές Atlas δεν μιμείται απλώς τον άνθρωπο – Τον ξεπερνά [Video]

Η Boston Dynamics, η εταιρεία που καθόρισε την εικόνα της σύγχρονης ρομποτικής μέσα από viral βίντεο με ρομπότ να κάνουν παρκούρ και να χορεύουν, περνάει πλέον σε μια νέα, πιο ώριμη και εμπορική φάση. Με την παρουσίαση του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού Atlas, η εταιρεία στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ο στόχος δεν είναι πλέον η δημιουργία ενός πιστού αντιγράφου της ανθρώπινης κίνησης, αλλά η κατασκευή ενός μηχανήματος που θα υπερβαίνει τις βιολογικές μας δυνατότητες.

Πέρα από τα ανθρώπινα όρια

Για χρόνια, η βιομηχανία της ρομποτικής προσπαθούσε να λύσει τον γρίφο του «ανθρωποειδούς», προσπαθώντας να μιμηθεί ακριβώς τον τρόπο που περπατάμε, λυγίζουμε και σηκώνουμε αντικείμενα. Ωστόσο, η Boston Dynamics αποφάσισε να αλλάξει προσέγγιση. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο CEO της εταιρείας, Robert Playter, το νέο ηλεκτρικό μοντέλο του Atlas σχεδιάστηκε για να διαθέτει «υπεράνθρωπες» ικανότητες.

Αυτό δεν αφορά κάποια δυστοπική δύναμη, αλλά την πρακτική ευελιξία και αποδοτικότητα. Το ανθρώπινο σώμα, παρόλο που αποτελεί θαύμα της φύσης, έχει περιορισμούς. Οι αρθρώσεις μας λυγίζουν μόνο προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και η σπονδυλική μας στήλη έχει συγκεκριμένο εύρος κίνησης. Ο νέος Atlas αδιαφορεί για αυτούς τους περιορισμούς. Διαθέτει αρθρώσεις που περιστρέφονται κατά 360 μοίρες, επιτρέποντάς του να στρίβει τον κορμό, το κεφάλι και τα άκρα του με τρόπους που θα ήταν αδύνατοι –και επώδυνοι– για έναν άνθρωπο.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές αποδείξεις αυτής της νέας φιλοσοφίας είναι ο τρόπος που το ρομπότ σηκώνεται από το έδαφος. Αντί να προσπαθήσει να σηκωθεί όπως εμείς, ο Atlas μπορεί να αναδιπλώσει τα πόδια του προς το σώμα του και να ορθωθεί με μια κίνηση που θυμίζει περισσότερο ακροβατικό παρά φυσική κίνηση, εκμεταλλευόμενος την πλήρη περιστροφή των μελών του. Αυτή η δυνατότητα του επιτρέπει να είναι πιο αποδοτικός σε στενούς βιομηχανικούς χώρους, χωρίς να χρειάζεται να κάνει περιττές μανούβρες για να αλλάξει κατεύθυνση.

Η μετάβαση στην ηλεκτρική εποχή

Η απόσυρση του παλιού, υδραυλικού Atlas σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής πειραματισμού και την αρχή της εμπορικής εκμετάλλευσης. Το προηγούμενο μοντέλο ήταν εντυπωσιακό, αλλά βαρύ, θορυβώδες και πολύπλοκο στη συντήρηση λόγω των υγρών και των σωληνώσεων. Ο νέος Atlas είναι πλήρως ηλεκτρικός, πιο δυνατός και πιο ευκίνητος.

Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έγιναν γνωστά, το ρομπότ είναι σχεδιασμένο για σκληρή δουλειά. Μπορεί να σηκώσει αντικείμενα βάρους έως 50 κιλών και να φτάσει σε ύψος τα 2,3 μέτρα, ξεπερνώντας τον μέσο εργάτη σε δύναμη και εμβέλεια. Επιπλέον, η ανθεκτικότητά του σε ακραίες θερμοκρασίες (από -20 έως 40 βαθμούς Κελσίου) το καθιστά ιδανικό για εργασίες σε περιβάλλοντα που θα ήταν δυσάρεστα ή επικίνδυνα για το ανθρώπινο προσωπικό.

Συνεργασία με Hyundai και Google DeepMind

Το όραμα της Boston Dynamics δεν περιορίζεται μόνο στο «σώμα» του ρομπότ, αλλά επεκτείνεται και στο «μυαλό» του. Η εταιρεία, η οποία ανήκει στον όμιλο της Hyundai, ετοιμάζεται να ρίξει τον Atlas στα βαθιά, ξεκινώντας δοκιμές στα εργοστάσια της αυτοκινητοβιομηχανίας. Εκεί, το ρομπότ θα κληθεί να αποδείξει την αξία του σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής, εκτελώντας επαναλαμβανόμενες και βαριές εργασίες.

Παράλληλα, η στρατηγική συνεργασία με την Google DeepMind προσθέτει στο παζλ την απαραίτητη τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος είναι ο Atlas να μην εκτελεί απλώς προ-προγραμματισμένες κινήσεις, αλλά να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, να μαθαίνει από τα λάθη του και να προσαρμόζεται σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Η ενσωμάτωση θεμελιωδών μοντέλων AI (foundation models) θα επιτρέψει στο ρομπότ να χειρίζεται αντικείμενα με διαφορετικά σχήματα και υφές, κάτι που παραδοσιακά δυσκόλευε τους αυτοματισμούς.

Ο ανταγωνισμός και το μέλλον της εργασίας

Η κίνηση της Boston Dynamics έρχεται σε μια χρονική στιγμή που ο ανταγωνισμός στον τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ είναι πιο έντονος από ποτέ. Εταιρείες όπως η Tesla με το Optimus, η Figure AI και η Agility Robotics διεκδικούν το μερίδιό τους σε μια αγορά που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια οικονομία.

Ωστόσο, η προσέγγιση της Boston Dynamics ξεχωρίζει. Αντί να προσπαθούν να φτιάξουν έναν «μεταλλικό άνθρωπο» που θα μας μοιάζει σε όλα, δημιουργούν ένα εργαλείο που παίρνει τη μορφή μας μόνο εκεί που εξυπηρετεί, και την εγκαταλείπει εκεί που η μηχανική προσφέρει καλύτερες λύσεις. Ο Playter και η ομάδα του δεν οραματίζονται έναν κόσμο όπου τα ρομπότ θα αντικαταστήσουν πλήρως τους ανθρώπους, αλλά ένα μέλλον όπου θα λειτουργούν ως «πολυεργαλεία», πολλαπλασιάζοντας την παραγωγικότητα και αναλαμβάνοντας τα βάρη που φθείρούν το ανθρώπινο σώμα.