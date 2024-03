Η Activision ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι θα φέρει το Call of Duty: Warzone για φορητές συσκευές μέσα στον Μάρτιο. Πιστή στην υπόσχεσή της, η εταιρεία κυκλοφόρησε το παιχνίδι στις πλατφόρμες iOS και Android.



Σε αντίθεση με το Call of Duty: Mobile, το οποίο προσφέρει μια παραδοσιακή εμπειρία multiplayer, το Warzone επικεντρώνεται στο battle royale. Θα χρειαστεί να παίξετε μερικούς αγώνες σε τεράστιους χάρτες battle royale για να ανοίξετε την κανονική λειτουργία multiplayer.

Η mobile έκδοση του Call of Duty: Warzone περιλαμβάνει τους αγαπημένους χάρτες Verdansk και Rebirth Island, μια επιλογή από κλασικούς χάρτες και λειτουργίες multiplayer, καθώς και τη δυνατότητα cross progression με τις εκδόσεις του Call of Duty: Warzone και του Call of Duty: Modern Warfare III για κονσόλες και PC.

Call of Duty Warzone Mobile - [Google Play Link]

Call of Duty Warzone Mobile - [App Store Link]