Captain America: Brave New World, έρχεται στο Disney+ στις 28 Μαΐου

Οι fans του MCU είναι έτοιμοι για το επόμενο συναρπαστικό κεφάλαιο της ιστορίας του Captain America, με δράση υψηλού κινδύνου και εντυπωσιακή κινηματογράφηση. Η ταινία των Marvel Studios, Captain America: Brave New World, έρχεται 28 Μαΐου, αποκλειστικά στο Disney+.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore και Carl Lumbly, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson και Harrison Ford. Η ταινία είναι σε σκηνοθεσία του Julius Onah και σε παραγωγή των Kevin Feige και Nate Moore. Executive producers είναι οι Louis D’Esposito και Charles Newirth.

Ο Sam Wilson σηκώνει την ασπίδα του Captain America, στη νέα, καθηλωτική περιπέτεια, η οποία τον φέρνει στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας συνωμοσίας και μιας επικίνδυνης αναμέτρησης με τον τρομακτικό Red Hulk! Αφού μάγεψε το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκoσμίως και κατέκτησε τη #2 θέση στο box office των ΗΠΑ για το 2025, το εντυπωσιακό blockbuster ετοιμάζεται να εμπνεύσει ακόμη περισσότερους fans με την άφιξη του στο Disney+, την Τετάρτη 28 Μαΐου.

Στο Captain America: Brave New World, των Marvel Studios, ο Sam Wilson (Anthony Mackie), που κρατά πλέον την ασπίδα του Captain America μετά τα γεγονότα της σειράς The Falcon and The Winter Soldier, συναντά τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο των ΗΠΑ, Thaddeus Ross (Harrison Ford) και σύντομα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός διεθνούς επεισοδίου. Σε έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο, ο Sam πρέπει να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από ένα σκοτεινό παγκόσμιο σχέδιο, πριν ο πραγματικός εγκέφαλος φέρει τον κόσμο αντιμέτωπο με μια κόκκινη απειλή.

