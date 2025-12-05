Carmageddon: Rogue Shift, η μεγάλη επιστροφή του franchise με roguelite στοιχεία

Η σειρά Carmageddon που τη δεκαετία του '90 έγινε συνώνυμο της πρόκλησης και της απόλυτης καταστροφής με οχήματα, ετοιμάζεται να πατήσει ξανά γκάζι. Αυτή τη φορά, όμως, δεν μιλάμε απλώς για ένα ακόμη sequel. Το νέο κεφάλαιο, με τίτλο Carmageddon: Rogue Shift, έρχεται να παντρέψει τη «νοσταλγική» βία της σειράς με ένα από τα πιο δημοφιλή είδη της σύγχρονης εποχής: τα roguelite.

Το στούντιο 34BigThings – γνωστό για το εξαιρετικό φουτουριστικό racing game Redout – αποκάλυψε πως έχει αναλάβει τα ηνία της ανάπτυξης. Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2026, υποσχόμενο να μετατρέψει τις οθόνες μας σε πεδία μάχης γεμάτα λαμαρίνες, εκρήξεις και μαύρο χιούμορ.

Μια Νέα Εποχή για το Car Combat

Η μεγαλύτερη έκπληξη που επιφυλάσσει το Carmageddon: Rogue Shift βρίσκεται στον ίδιο του τον τίτλο. Η μετάβαση σε roguelite δομή σημαίνει πως η εμπειρία δεν θα είναι μια απλή γραμμική διαδοχή αγώνων. Αντιθέτως, οι παίκτες καλούνται να επιβιώσουν σε διαδοχικά "runs", όπου ο θάνατος είναι μέρος της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιχνίδι διατηρεί τον πυρήνα των προηγούμενων τίτλων, αλλά τον εμπλουτίζει με συστήματα μόνιμης προόδου. Κάθε φορά που το όχημά σας γίνεται σμπαράλια, δεν είναι το τέλος. Ο οδηγός "μετενσαρκώνεται", επιστρέφοντας λίγο πιο δυνατός, έτοιμος να ξοδέψει τους πολύτιμους πόρους που μάζεψε – τα λεγόμενα "Beatcoins" – για να χτίσει τον τέλειο συνδυασμό οχήματος, οπλισμού και ειδικών ικανοτήτων (perks).

Αυτή η προσέγγιση αλλάζει δραματικά τη στρατηγική. Δεν αρκεί πλέον να είσαι ο πιο γρήγορος ή ο πιο καταστροφικός σε έναν μεμονωμένο αγώνα. Πρέπει να σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα, να διαχειρίζεσαι το ρίσκο και να προσαρμόζεσαι στις τυχαίες προκλήσεις που θα σου πετάει το παιχνίδι σε κάθε νέα προσπάθεια.

Σιδηρά Κυρία και Όπλα Μαζικής Καταστροφής

Φυσικά, Carmageddon χωρίς τα εμβληματικά, παρανοϊκά οχήματα δεν νοείται. Το Rogue Shift υπόσχεται μια γκαλερί από 15 βαριά τροποποιημένα οχήματα, φορτωμένα με καρφιά, λεπίδες και κάθε λογής θανατηφόρα αξεσουάρ.

Ξεχωρίζει ήδη η αναφορά σε ένα ημι-φορτηγάκι τύπου VW camper, το οποίο φέρει το όνομα "Iron Lady". Ναι, καλά καταλάβατε, πρόκειται για μια σαφή, καυστική αναφορά στη Μάργκαρετ Θάτσερ, συνεχίζοντας την παράδοση της σειράς να σατιρίζει πολιτικά πρόσωπα και καταστάσεις με τον δικό της, αιρετικό τρόπο. Όπως σχολιάζεται χιουμοριστικά, είναι ίσως η πρώτη φορά που οι "δυνάμεις" της Σιδηράς Κυρίας θα χρησιμοποιηθούν για… καλό (ή τουλάχιστον για διασκεδαστική καταστροφή).

Το οπλοστάσιο φαίνεται εξίσου εντυπωσιακό. Πέρα από τις γνωστές μεθόδους εμβολισμού, οι παίκτες θα έχουν στη διάθεσή τους 13 διαφορετικά είδη όπλων, που κυμαίνονται από κλασικές καραμπίνες και πολυβόλα, μέχρι φουτουριστικά railguns και λέιζερ. Ο στόχος είναι απλός: να μετατρέψετε τους αντιπάλους σας σε φλεγόμενα συντρίμμια προτού προλάβουν να κάνουν το ίδιο σε εσάς.

Ένας Κόσμος Βουτηγμένος στο Χάος

Το σκηνικό του παιχνιδιού μας μεταφέρει σε ένα δυστοπικό μέλλον όπου ο πολιτισμός έχει καταρρεύσει. "Την ημέρα, ο ορίζοντας σιγοκαίει. Τη νύχτα, ορδές από ζόμπι – οι Wasted – πλημμυρίζουν κάθε λεωφόρο μετατρέποντάς την σε ζώνη θανάτου", αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Ο στόχος του παίκτη είναι να κερδίσει το "Carmageddon", μια σειρά από παράνομους, θανατηφόρους αγώνες σε υπόγειες σήραγγες και κατεστραμμένες περιοχές. Το έπαθλο; Μια ευκαιρία να φτάσει στο τελευταίο διαστημικό λιμάνι πέρα από τα βουνά και να δραπετεύσει από αυτόν τον εφιάλτη.

Ωστόσο, ο δρόμος προς τη σωτηρία είναι στρωμένος με πτώματα και μέταλλα. Οι παίκτες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν διεφθαρμένους "enforcers", μεταλλαγμένα τέρατα και γιγαντιαίες πολεμικές μηχανές που λειτουργούν ως Bosses των διαφόρων περιοχών. Η ατμόσφαιρα θυμίζει έντονα την αισθητική του Mad Max, αλλά περασμένη μέσα από το παραμορφωτικό φίλτρο της υπερβολής που χαρακτηρίζει τη σειρά.

Το Carmageddon: Rogue Shift φαίνεται να είναι μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού ενός franchise που είχε μείνει για καιρό στο περιθώριο. Η προσθήκη των roguelite στοιχείων είναι μια έξυπνη κίνηση που μπορεί να προσδώσει στο παιχνίδι τη διάρκεια και το βάθος που συχνά έλειπε από τους προκατόχους του, οι οποίοι βασίζονταν κυρίως στο σοκ και την εκτόνωση.