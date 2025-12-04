Ο Δεκέμβριος ξεκίνησε με διπλό δωράκι στο Epic Games Store

Το Epic Games Store συνεχίζει τις εβδομαδιαίες προσφορές του και αυτή τη φορά ανεβάζει ταχύτητα. Αντί για έναν τίτλο, οι χρήστες καλούνται να προσθέσουν στη βιβλιοθήκη τους δύο δωρεάν παιχνίδια: το noir point-and-click The Darkside Detective και το κοινωνικό, χαοτικό Jackbox Party Pack 4. Η προσφορά ισχύει έως τις 11 Δεκεμβρίου, δίνοντας μια ολόκληρη εβδομάδα στους παίκτες για να αποκτήσουν οριστικά τους δύο τίτλους.

Το The Darkside Detective, δημιουργία της Spooky Doorway, είναι ένας φόρος τιμής στις κλασικές περιπέτειες μυστηρίου, αλλά με μια γερή δόση χιούμορ και παραλογισμού. Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται η Darkside Division, ένα μικρό και υποχρηματοδοτούμενο τμήμα που ασχολείται με ό,τι παράξενο και μεταφυσικό στοιχειώνει την Twin Lakes City. Ο Detective Francis McQueen και ο Officer Patrick Dooley αναλαμβάνουν να λύσουν εννέα υποθέσεις που περιλαμβάνουν από σαρκοβόρους πλοκάμια και μαφιόζικους ζόμπι μέχρι χαμένες κάλτσες που ίσως (ή ίσως όχι) κρύβουν κάποια κατάρα.

Στην άλλη πλευρά του διδύμου βρίσκεται το Jackbox Party Pack 4, μια συλλογή πέντε party games σχεδιασμένων ώστε να δημιουργούν γέλιο, χάος και πιθανές ζημιές στις φιλίες σας. Όπως πάντα στα Jackbox, οι παίκτες δεν χρειάζονται χειριστήρια: αρκεί ένα κινητό ή ένας browser για να συμμετάσχουν σε παιχνίδια που κλιμακώνονται από απλή ευφυΐα μέχρι καθαρό τρολάρισμα.

Ο πιο γνωστός τίτλος της συλλογής είναι το Fibbage 3, στο οποίο 2 έως 8 παίκτες προσπαθούν να ξεγελάσουν τους υπόλοιπους με πιστευτά ψέματα, ενώ το mode Fibbage: Enough About You στρέφει το παιχνίδι στους ίδιους τους παίκτες, ζητώντας να μαντέψουν περίεργα και συχνά ντροπιαστικά facts των φίλων τους. Στο Survive the Internet, μια τυπική διαδικτυακή συνομιλία μπορεί να γίνει εύκολα όπλο κατά των φίλων σας, καθώς οι παίκτες «στρίβουν» τα σχόλια των άλλων σε ξεκαρδιστικά και συχνά καταστροφικά συμφραζόμενα.

Για όσους προτιμούν κάτι πιο… ρομαντικό, το Monster Seeking Monster προσφέρει ένα αλλόκοτο dating sim με monsters που κρύβουν δυνάμεις και μυστικά. Το Bracketeering βάζει έως και 16 παίκτες σε ένα παράλογο debate όπου ψηφίζουν νικητές σε αστείες αναμετρήσεις, ενώ το Civic Doodle μετατρέπει τους συμμετέχοντες σε επίδοξους δημόσιους καλλιτέχνες, με αποτελέσματα που κυμαίνονται από αριστουργήματα μέχρι χαοτικές κακοτεχνίες.

Η Epic κρατά μυστικό το επόμενο δωρεάν παιχνίδι που θα ανακοινωθεί στις 11 Δεκεμβρίου, αφήνοντας χώρο για εικασίες και προσδοκίες.

The Darkside Detective - [Epic Games Store Link]

Jackbox Party Pack 4 - [Epic Games Store Link]